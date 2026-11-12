El empresario que presentó a Jensen Huang a su amante era el marido de ella

The Wall Street Journal vinculó la relación de Jensen Huang con Alice Huang a investigaciones regulatorias sobre la compañía Megaspeed (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

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La relación entre Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, y la empresaria Alice Huang quedó bajo escrutinio por sus posibles implicaciones empresariales y regulatorias. Una investigación publicada por The Wall Street Journal, vincula el caso con las pesquisas abiertas en Estados Unidos, Singapur y Taiwán sobre la compañía de computación en la nube Megaspeed.

El medio sostuvo que Alice Huang fue presentada al ejecutivo por su marido, el empresario chino Kang Wei, con quien dirigía varios negocios tecnológicos. Personas conocedoras de la pareja afirmaron al medio que Kang conocía a Jensen Huang desde hacía aproximadamente una década y que durante dos años habló abiertamente de la cercanía entre ambos.

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La información publicada sitúa a la pareja en el centro de una red empresarial con actividades en China, Singapur, Taiwán y otros mercados asiáticos. Nvidia no hizo comentarios sobre estas afirmaciones, mientras que Kang Wei y Alice Huang no respondieron a las peticiones de declaración recogidas por The Wall Street Journal.

Megaspeed es investigada por el posible desvío de chips a China

Megaspeed se incorporó al programa de socios de Nvidia en 2023 con el propósito de suministrar capacidad de procesamiento a Alibaba (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

Las autoridades de Estados Unidos y Singapur investigan a Megaspeed, una firma con sede en Singapur que presta servicios de computación en la nube. Las pesquisas se centran en la sospecha de que equipos con chips de inteligencia artificial de Nvidia, sujetos a controles de exportación, pudieron terminar en China, de acuerdo con personas familiarizadas con el caso citadas por el periódico.

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Estados Unidos impuso restricciones a la venta directa a China de determinados semiconductores avanzados a finales de 2022. Washington argumentó que estos componentes podían utilizarse para reforzar las capacidades militares y de vigilancia chinas. En ese marco, Megaspeed International pasó a formar parte del programa Nvidia Cloud Partner en noviembre de 2023, una condición que daba a la compañía acceso prioritario a determinados productos.

La investigación periodística señaló que Megaspeed comunicó a Nvidia que Alibaba sería uno de sus clientes principales. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguraron que la empresa china buscaba capacidad de procesamiento desde centros de datos ubicados fuera de China y equipados con tecnología de Nvidia.

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Megaspeed trasladó parte de sus servidores a instalaciones de Malasia y proporcionó capacidad informática a Alibaba, tal y como relataron las personas consultadas por The Wall Street Journal. Sin embargo, esas mismas fuentes afirmaron que algunos equipos habrían sido enviados a China, entre ellos a Century Litong, un proveedor de Shanghái relacionado con una compañía cotizada con la que Kang había mantenido vínculos comerciales.

La empresa negó irregularidades. Megaspeed aseguró que opera “cumpliendo plenamente todas las normativas de control de exportaciones aplicables” y que mantiene estándares de conducta legal. Century Litong no respondió a las consultas del medio.

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Taiwán prohibió la entrada de Alice Huang mientras examina sus visitas

Taiwán canceló el permiso de entrada de Alice Huang bajo sospechas de espionaje e infracciones a la normativa contra la infiltración (TVBS via AP)

Las autoridades de Taiwán revocaron el permiso de entrada de Alice Huang y le prohibieron regresar a la isla, informó The Wall Street Journal. Funcionarios taiwaneses explicaron que examinan si sus viajes guardaban relación con actividades de espionaje o con posibles vulneraciones de la legislación contra la infiltración.

La empresaria se reunió en varias ocasiones con Jensen Huang entre 2024 y 2025, indicaron fotografías y testigos citados en la información. La publicación añadió que familiares del directivo estuvieron presentes en al menos uno de esos encuentros, celebrado durante una cena en mayo de 2025.

Por otra parte, fuentes informadas de su situación legal afirmaron que Alice Huang fue detenida en Singapur durante el verano de 2025 y tuvo prohibido abandonar el país durante un periodo. Esa limitación fue levantada posteriormente y, a comienzos de 2026, se encontraba en China, de acuerdo con esas personas.

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El Gobierno singapurense confirmó que la investigación sobre Megaspeed continúa, pero no detalló si analiza las relaciones de Alice Huang con China ni respondió a preguntas sobre su detención.

Pekín rechaza que exista una operación de espionaje

La noticia también señala que las autoridades estadounidenses creen que los servicios de inteligencia chinos pudieron captar a Alice Huang por su cercanía con el máximo responsable de Nvidia. Pekín rechazó esas versiones y las calificó de especulativas.

“El relato sobre los supuestos espías chinos se basa por completo en especulaciones infundadas. No es más que una campaña de calumnias y desprestigio”, afirmó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en declaraciones recogidas por el diario.

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Kang Wei, que fundó Shanghai Hexi en 2010, fue sancionado en 2018 por el regulador bursátil chino por infracciones relacionadas con participaciones en una farmacéutica. Más recientemente, fue detenido en Shanghái dentro de una investigación por presunta manipulación bursátil y quedó en libertad, siempre de acuerdo con las fuentes consultadas por The Wall Street Journal.