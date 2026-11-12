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Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

La federación canceló el viaje de su seleccionado juvenil tras evaluar la alerta emitida por Washington ante el riesgo de conflicto armado en la región

Estados Unidos canceló la participación de su selección en el Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad (AFP)
Estados Unidos canceló la participación de su selección en el Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad (AFP)
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Estados Unidos se retiró del Mundial Sub-17 de Qatar por preocupaciones de seguridad, una decisión que deja sin participación al equipo juvenil a pocos días del comienzo del torneo, previsto entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

La medida fue comunicada a los jugadores a través de una carta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer), cuyo contenido fue divulgado por The Athletic y recogido por distintos medios deportivos. La entidad resolvió cancelar tanto la concentración preparatoria como el viaje del plantel a Qatar.

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El equipo dirigido por Alex Aldaz integraba el Grupo J y debía enfrentar a Montenegro, Chile y Argelia. La salida estadounidense ocurre después de que la federación anunciara una nómina de 21 futbolistas para el certamen, tal como publicó The New York Times.

La federación priorizó la seguridad de jugadores y personal

El Departamento de Estado estadounidense emitió una advertencia de viaje de nivel 3 para Qatar ante el riesgo de conflicto armado
El Departamento de Estado estadounidense emitió una advertencia de viaje de nivel 3 para Qatar ante el riesgo de conflicto armado

En la comunicación enviada al plantel, la federación expresó que tomó una “decisión difícil” al cancelar la preparación previa y la participación mundialista. “Estamos muy orgullosos de la preparación de nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en el Mundial”, indicó el mensaje, al que tuvo acceso la agencia AFP.

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La institución aseguró que el contexto regional ya no permitía mantener el plan de competir. Entre los argumentos citó la advertencia de viaje de nivel 3 emitida por el Departamento de Estado estadounidense para Qatar y las directivas aplicables al personal diplomático y a sus familiares.

El bienestar de nuestros jugadores y personal siempre será nuestra máxima prioridad”, sostuvo U.S. Soccer en la carta difundida por The Athletic. La federación no detalló si la concentración prevista en Atlanta se realizará con otro objetivo o si los futbolistas regresarán de inmediato a sus clubes.

La alerta estadounidense recomienda reconsiderar los viajes a Qatar por el riesgo de conflicto armado. El aviso, actualizado el 23 de octubre, contempla además restricciones específicas para empleados gubernamentales que deban desplazarse al país, afirmó AFP.

Estados Unidos debía debutar ante Montenegro el 21 de noviembre

El seleccionado juvenil estadounidense debía enfrentar a Montenegro, Chile y Argelia en el Grupo J del certamen (Credit: Ron Chenoy-Imagn Images)
El seleccionado juvenil estadounidense debía enfrentar a Montenegro, Chile y Argelia en el Grupo J del certamen (Credit: Ron Chenoy-Imagn Images)

Antes de su retirada, Estados Unidos tenía programado su estreno para el 21 de noviembre frente a Montenegro. El calendario del Grupo J continuaba el 24 ante Chile y concluía el 27 contra Argelia, de acuerdo con la programación consignada por The New York Times.

La convocatoria de Aldaz incluía a Malik Jakupovic, de Philadelphia Union; Robert Turdean, de Chicago Fire; y Vinny Garcia, de LA Galaxy. The Athletic señaló que el plantel iba a reunirse durante esta semana antes de iniciar el viaje al país anfitrión.

La ausencia abre una incógnita sobre la composición definitiva del grupo. La FIFA no comunicó aún si convocará a otra selección para ocupar la plaza estadounidense ni si modificará el fixture, informó The Athletic.

La mejor campaña de Estados Unidos en un Mundial Sub-17 fue el cuarto puesto de 1999. En la edición de 2025, el seleccionado quedó eliminado ante Marruecos en los dieciseisavos de final, recordó el medio.

El Mundial Sub-17 tendrá 48 equipos y formato anual

El torneo de Qatar 2026 será la segunda edición bajo el formato anual aprobado por la FIFA desde 2025. La competencia pasó de 24 a 48 participantes y Qatar fue elegido como sede de cinco ediciones consecutivas, hasta 2029, detalló la agencia AFP.

La FIFA explicó al anunciar esa designación que la infraestructura deportiva existente en el país permitiría organizar el campeonato de forma continuada. Qatar ya había recibido el Mundial de mayores en 2022, que ganó Argentina.

La tensión en Oriente Medio también ha afectado otros eventos. La agencia AFP indicó que las Finales de la WTA fueron trasladadas desde Arabia Saudita a Indian Wells, en Estados Unidos, mientras que el Gran Premio de Fórmula 1 de Yeda fue cancelado.

Por ahora, la selección de México mantiene su planificación para el Mundial Sub-17. La Federación Mexicana de Fútbol no informó cambios en la preparación de su equipo, aseguró The Athletic, mientras se espera una definición de la FIFA sobre el lugar que deja vacante Estados Unidos.

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