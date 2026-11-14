Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

Joe Jonas y Tatiana Gabriela pusieron fin a su relación después de poco más de un año juntos (Instagram)

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Joe Jonas vuelve a estar soltero. El cantante de los Jonas Brothers terminó su relación sentimental con la modelo e influencer Tatiana Gabriela después de poco más de un año juntos. La noticia fue reportada el 14 de noviembre por Us Weekly y Page Six, medios que citaron fuentes cercanas a la expareja para explicar las circunstancias de la ruptura.

Aunque ambos disfrutaron de varios viajes y momentos juntos durante los últimos meses, sus diferentes estilos de vida y los compromisos profesionales del artista habrían complicado la relación.

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Una fuente consultada por Us Weekly explicó que la pareja tuvo “un verano muy divertido viajando juntos, pero después las cosas cambiaron”. El informante agregó que el vínculo se debilitó cuando ambos empezaron a pasar más tiempo separados por la agenda laboral de Jonas.

Sobre quién tomó la decisión, Us Weekly señaló que Gabriela, de 30 años, fue quien puso fin al romance. “También había algunos problemas de confianza que habían estado intentando resolver”, reveló la fuente al medio.

Los compromisos profesionales del cantante habrían reducido el tiempo que compartía con su pareja.(Instagram)

En contraste, otro insider declaró a Page Six que la separación fue de mutuo acuerdo y ocurrió algunas semanas antes de que se conociera públicamente.

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Los allegados a la expareja todavía tendrían esperanzas de una posible reconciliación. “Se divirtieron mucho juntos y eran una muy buena pareja, así que sus amigos todavía esperan que puedan solucionar las cosas. Pero, por ahora, simplemente tienen estilos de vida diferentes”, sostuvo el informante de Us Weekly.

¿Quién es Tatiana Gabriela y cuándo comenzó su romance con Joe Jonas?

Tatiana Gabriela es una modelo e influencer de 30 años que comenzó a ser relacionada sentimentalmente con el cantante a mediados de 2025. De acuerdo con una fuente citada por Us Weekly en enero de 2026, ambos empezaron a salir hacia finales del verano del año anterior.

En ese mismo periodo, la pareja fue vista por primera vez en público mientras tomaba café en Los Ángeles, según reportó Page Six, que recogió información publicada por DeuxMoi. Meses después, en enero de 2026, el romance fue confirmado por una fuente cercana a la dupla.

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7. Joe Jonas y Tatiana Gabriela comenzaron a salir hacia finales del verano de 2025 (Instagram)

Para entonces, Jonas ya había presentado a Gabriela ante sus amigos y familiares, así como a sus dos hijas, Willa, de seis años, y Delphine, de cuatro, fruto de su matrimonio con Sophie Turner.

La pareja hizo pública su relación en abril de 2026, cuando el músico compartió en Instagram una serie de fotografías de un viaje a Puerto Rico. Una de las imágenes, en blanco y negro, mostraba a Gabriela abrazada al cuello del intérprete. También publicó un video de la escapada en el que ella intentaba enseñarle español y ambos disfrutaban de la gastronomía local.

El historial sentimental de Joe Jonas tras su divorcio de Sophie Turner

Antes de iniciar su relación con Gabriela, el cantante estuvo vinculado sentimentalmente con la modelo Stormi Bree en 2024. Sin embargo, aquel romance fue breve. En mayo de ese año, una fuente dijo a Us Weekly que ambos habían decidido hacer una pausa debido a sus apretadas agendas.

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En mayo de 2025, Jonas habló sobre sus dificultades para volver a salir con alguien después de su divorcio. “Estaba saliendo con alguien en ese momento y empezaba a tener la idea de volver a tener citas. Fue realmente aterrador e intimidante”, reconoció durante una transmisión en vivo de TalkShopLive. También reflexionó: “El amor toma diferentes formas y maneras, y yo estaba redescubriendo lo que era”.

Joe Jonas reconoció que volver a tener citas después de su separación matrimonial fue una experiencia intimidante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músico estuvo casado desde el 2019 hasta septiembre de 2023 con la actriz Sophie Turner, famosa como Sansa Stark en Game of Thrones. En ese momento, comunicaron que habían tomado la decisión de separarse y pidieron respeto por la privacidad de sus hijas. El divorcio quedó formalizado en septiembre de 2024, luego de un año de negociaciones.

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Actualmente, Joe Jonas continúa con sus compromisos musicales junto a sus hermanos Nick y Kevin. Los Jonas Brothers tienen fechas programadas hasta diciembre con su gira Burning Up Tour All Over Again, que concluirá con dos conciertos en Newark los días 21 y 22 de diciembre.