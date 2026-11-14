Cierre aéreo en EEUU afecta a artistas mexicanos: Camila Fernández, Matisse y Los Recoditos, quedaron varados

La suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos ocurrió horas después de la entrega de los Latin Grammy, celebrada el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden de Las Vegas (Composición: melissa.lrc/ AP Foto/John Locher)

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Una falla en las comunicaciones del control de tráfico aéreo obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos a ordenar la suspensión de todos los despegues del país la tarde del viernes 13 de noviembre. La medida dejó varados en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas a decenas de artistas y ejecutivos discográficos que habían asistido un día antes a los Latin Grammy 2026.

La suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos ocurrió horas después de la entrega de los Latin Grammy, celebrada el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden de Las Vegas. La FAA detuvo todos los despegues por “circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad”, tras detectar un problema de comunicación en los centros de control de tráfico aéreo en ruta. La restricción se mantuvo durante más de cuatro horas y afectó a miles de pasajeros en todo el país, entre ellos numerosas figuras de la industria musical latina.

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Las figuras del espectáculo atrapadas en Las Vegas

El cierre del espacio aéreo sorprendió en la ciudad a cientos de celebridades y ejecutivos discográficos que permanecían allí tras los Latin Grammy. Entre los artistas varados en el Aeropuerto Harry Reid figuraron Camila Fernández, Pablo Alborán, los integrantes del grupo Matisse (Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres), Emilio Osorio, Vivir Quintana y Emir Pabón.

También quedaron atrapados el cantante colombiano Fonseca, integrantes de Banda El Recodo, Andrés Saavedra y Cynthia Rivera, encargada de relaciones públicas de Banda El Recodo y Banda Los Recoditos. La lista se completó con ejecutivos de Ocesa Seitrack, Universal Music México, Sony Music México y Westwood Entertainment y Amandititita.

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El actor Emilio Osorio informa sobre su estancia en el aeropuerto de Las Vegas tras quedar varado en Estados Unidos. (Captura de Pantalla televisa espectáculos)

Camila Fernández, Melissa Robles, Román Torres y Pablo Alborán coincidieron durante aproximadamente una hora y comieron juntos junto a un puesto de hamburguesas dentro del aeropuerto, antes de desistir de esperar una resolución inmediata y retirarse del lugar.

Emilio Osorio expresó su preocupación por los compromisos que no podría cumplir a causa de la demora. “Hay cosas que se tienen que hacer y hay responsabilidades y no se pueden cumplir por este tipo de circunstancias, pero mira, creo que dentro de mí está resolver de la mejor manera”, afirmó.

Varias personas con maletas y mochilas aguardan de pie en el vestíbulo de un aeropuerto durante la reproducción de una grabación con el rótulo de exclusiva. (Ernesto Buitron News Captura de pantalla)

Incertidumbre dentro del aeropuerto

El personal aeroportuario ofreció información contradictoria sobre la duración de la suspensión: mientras un empleado sugirió que duraría ocho horas, otro habló de hasta 24 horas, lo que mantuvo a los viajeros en la incertidumbre.

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Según reportes el personal del aeropuerto explicó la situación: “Sé que tienen muchas preguntas, pero yo no tengo las respuestas”, explicó una azafata por megafonía. “Todas y cada una de las aerolíneas y aviones están parados”. Otro empleado agregó: “Ninguna aerolínea, nadie, está volando”. Una tercera trabajadora remató: “Nadie va a ir a ninguna parte”.

Los pasajeros que vieron cancelado su vuelo debieron retirar su equipaje, ya que las aerolíneas solo garantizaron su resguardo durante tres horas a partir del anuncio de la suspensión. Ante la falta de certezas, muchos optaron por buscar alternativas y se formaron largas filas en los mostradores de renta de autos del aeropuerto de Las Vegas.

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“Sé que tienen muchas preguntas, pero yo no tengo las respuestas”, explicó una azafata por megafonía. “Todas y cada una de las aerolíneas y aviones están parados” (AP Foto/John Locher)

El riesgo para un concierto en Monterrey

La suspensión amenazó además la producción de Banda Los Recoditos, que tenía programado un concierto el 14 de noviembre en Monterrey junto a Banda El Recodo.

Cynthia Rivera confirmó a el Financiero que, aunque parte del equipo permanecía en Las Vegas, varios integrantes de la agrupación lograron salir de Estados Unidos en autobús, lo que permitió que el espectáculo se sostuviera en pie.

Banda Los Recoditos performs during the 27th Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

El origen de la falla y la respuesta oficial

El problema comenzó con fallas de equipos en los aeropuertos O’Hare y Midway, de Chicago, y se propagó rápidamente a toda la red nacional de control aéreo. La FAA permitió el aterrizaje de los vuelos que ya estaban en el aire, pero no autorizó ningún despegue adicional.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó en la red social X que la paralización se debía a “un problema de comunicación que impacta a todos los Centros de Control de Tráfico en Rutas Aéreas”. Agregó que los técnicos de la FAA investigaban el origen del fallo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó en conferencia de prensa en la Casa Blanca que se tratara de un ataque. “No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por el momento”, declaró.

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Técnicos de la agencia atribuyeron posteriormente las interrupciones a un problema con los enrutadores de red del sistema.

Miles de vuelos cancelados o demorados

Las cifras sobre el impacto variaron según el momento de la medición. Poco después de la orden se habían retrasado o cancelado casi 7 mil vuelos. Datos posteriores elevaron la cifra a alrededor de 13 mil vuelos con retrasos o cancelaciones en todo el territorio estadounidense. Otro conteo situó en 4.301 los vuelos domésticos cancelados con salida o llegada a aeropuertos de Estados Unidos.

La crisis también tuvo efecto fuera del país: Eurocontrol, el organismo encargado de la seguridad del tráfico aéreo en Europa, canceló a petición de la FAA todos los vuelos con destino a territorio estadounidense que partían de sus 42 Estados miembros, entre ellos España.

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En el Aeropuerto Harry Reid de Las Vegas, la aerolínea Southwest Airlines llegó a advertir a los pasajeros que la medida podría extenderse hasta 24 horas. El analista de aviación Robert Mann señaló que, de prolongarse la paralización durante la noche, “probablemente se necesitaría todo el fin de semana” para resolver la crisis.

La reanudación de los vuelos

La FAA levantó la suspensión cerca de las 20:15, hora del Este, más de cuatro horas después de haberse anunciado la medida. Poco a poco, los vuelos comenzaron a despegar nuevamente desde distintos aeropuertos del país, aunque con retrasos.

Pese a la reanudación, la FAA advirtió que la normalización total de los itinerarios de vuelo tomaría varios días. Hasta ese momento no se tenía certeza sobre cuándo las estrellas varadas en Las Vegas podrían regresar a sus destinos.

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