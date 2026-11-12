Estados Unidos

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

La compañía de chips más importante del mundo designó a Colette Kress como CEO interina. El ex jefe de Apple dejó la dirección ejecutiva de la empresa el 1 de septiembre, tras 15 años, y pasó a presidente ejecutivo

Donald Trump y Tim Cook se dan la mano en el Despacho Oval, el 6 de agosto de 2025, cuando Apple anunció una inversión de 100.000 millones de dólares en EE.UU. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst (archivo)
Donald Trump y Tim Cook se dan la mano en el Despacho Oval, el 6 de agosto de 2025, cuando Apple anunció una inversión de 100.000 millones de dólares en EE.UU. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst (archivo)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este jueves a Tim Cook, de Apple, como sucesor de Jensen Huang al frente de Nvidia, horas después de que el cofundador de la mayor fabricante de chips para inteligencia artificial del mundo renunciara tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer acusada de espiar para China.

“Ahora que el CEO de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre para ocupar su lugar: TIM COOK de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a una leyenda!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

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Cook, de 65 años, ya no es el director ejecutivo de Apple. Dejó el cargo el 1 de septiembre, después de 15 años, y lo reemplazó John Ternus, jefe de ingeniería de hardware. Cook pasó a ser presidente ejecutivo de la empresa. Hasta ahora no hay una respuesta pública de Cook ni de Nvidia a la propuesta. La decisión corresponde al directorio de Nvidia, que dijo que buscará un sucesor permanente.

La renuncia de Huang

Jensen Huang, de Nvidia, y Tim Cook, de Apple, llegan a una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en Pekín, el 14 de mayo. Foto: REUTERS/Go Nakamura/Pool (archivo)
Jensen Huang, de Nvidia, y Tim Cook, de Apple, llegan a una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en Pekín, el 14 de mayo. Foto: REUTERS/Go Nakamura/Pool (archivo)

Huang, de 63 años, renunció a la dirección de la empresa que cofundó y a su asiento en el directorio, tras 33 años al frente. Nvidia no dio una razón. Seguirá siendo el mayor accionista individual, con alrededor de 3,6%, sin poder de voto especial.

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La directora financiera, Colette Kress, será CEO interina. El directorio nombró presidente a Harvey Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys, una empresa de software de diseño de chips. “El directorio tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo”, dijo.

El escándalo comenzó con informes sobre una relación extramatrimonial de Huang, que está casado hace más de 40 años con Lori Huang. El domingo admitió una relación con Alice Huang, entonces alta ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur, con la que no tiene parentesco. Según informes, la inteligencia estadounidense circuló este año un memo que la describe como un activo del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Beijing rechazó las acusaciones de espionaje.

El miércoles, The New York Times informó de una segunda relación, con Kimberly Powell, de 48 años, vicepresidenta de Nvidia para el área de salud, a partir de un video en el que ambos aparecen afectuosos en un hotel de San José, California.

Mercado y reacciones

Las acciones de Nvidia llegaron a caer 13% en la apertura en Wall Street, y la empresa perdió unos 800.000 millones de dólares de valor desde el fin de semana.

Trump había defendido a Huang el lunes. Dijo que creía que el empresario desconocía los supuestos vínculos de inteligencia de la mujer. Huang ha sido un asesor informal del presidente en inteligencia artificial. El senador republicano Pete Ricketts dijo que la renuncia no reemplaza la necesidad de una investigación completa sobre Nvidia y planteó preocupación por el acceso de China a chips estadounidenses.

Nvidia dijo que presentará sus resultados trimestrales el 17 de noviembre, como estaba previsto.

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