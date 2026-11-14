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Emmanuel Macron alertó que reducir la ayuda a Ucrania prepararía el terreno para otra guerra en Europa

El mandatario francés sostuvo que “una paz injusta” afectaría al país invadido y a Europa, mientras Washington promueve contactos entre Kiev y Moscú para poner fin al conflicto iniciado en 2022

Macron advirtió que Europa no debe limitar la ayuda a Ucrania
Macron advirtió que Europa no debe limitar la ayuda a Ucrania
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Emmanuel Macron advirtió este sábado que limitar la ayuda a Ucrania supondría imponer una paz injusta al país y al resto de Europa, una salida que, a su juicio, prepararía el terreno para otra guerra. El presidente francés formuló el mensaje mientras Estados Unidos impulsa contactos entre Kiev y Moscú para terminar la invasión a gran escala que Rusia inició en 2022.

Volodimir Zelensky afirmó que Washington planteó la posibilidad de que Ucrania cediera el Donbás a cambio de ingresar en la OTAN. El mandatario dijo que la propuesta surgió durante las conversaciones con los representantes estadounidenses y precisó que cualquier acuerdo de ese tipo requeriría la opinión de la sociedad ucraniana.

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El presidente ucraniano también rechazó que una tregua para evacuar civiles de Kostiantínivka pueda desligarse de la disputa militar por la ciudad. Sostuvo que Rusia busca que las fuerzas ucranianas abandonen la localidad para ocuparla por completo y avanzar luego sobre Kramatorsk y Sloviansk, dos de los últimos bastiones bajo control de Kiev en el Donbás.

Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff se reunieron el jueves por separado con el presidente ruso Vladimir Putin y con Zelensky, después de dos días de contactos en Abu Dabi que no produjeron avances. Las negociaciones sí derivaron en el acuerdo para incorporar a países europeos a las futuras conversaciones, y el viernes fueron designados representantes de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversa con el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión de la Coalición Integrada de Misiles Antibalísticos en el Quai d'Orsay, en París (REUTERS/Tom Nicholson)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversa con el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión de la Coalición Integrada de Misiles Antibalísticos en el Quai d'Orsay, en París (REUTERS/Tom Nicholson)

Macron vinculó una reducción de la asistencia con una nueva guerra

En un mensaje publicado en redes sociales, Macron expuso la posición francesa ante el debate sobre el respaldo militar y financiero a Kiev: “Quienes quieren racionar la ayuda a Ucrania desean, en el fondo, imponerle una paz injusta, y también imponérsela a toda Europa”.

El mandatario francés asoció esa alternativa con una renuncia política frente a Moscú. “Ese es el espíritu de la derrota. Es la receta para otra guerra. Esa no puede ser la posición de Francia”, afirmó.

La advertencia coincidió con la negociación sobre posibles concesiones territoriales y garantías de seguridad. Zelensky relató que los estadounidenses le formularon una pregunta concreta: “¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Ucrania se retiraría del Donbás? Era la primera vez que se planteaba”.

Rusia controla una quinta parte del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbás; y zonas de Zaporiyia y Kherson. Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk, una condición que Kiev ha rechazado porque considera que expondría al país a nuevos ataques.

Zelensky condicionó cualquier cesión a garantías y consulta pública

El presidente dijo que Ucrania discute “garantías de seguridad específicas por parte de la OTAN y la Unión Europea”. Ante los periodistas, explicó que no asumirá por sí solo una decisión sobre territorio y adhesión a la alianza atlántica.

“Si los países occidentales las confirman, entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué opina: ¿lo aceptamos o no? No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta”, declaró.

El presidente ucraniano también cuestionó la propuesta rusa de revisar la arquitectura de seguridad de todo el continente. “Esto es peligroso porque, en mi opinión, son precisamente cosas como esta las que conducen a guerras o a escaladas”, sostuvo.

El jueves pasado Zelensky se reunió con Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados de Donald Trump (REUTERS/Cathal McNaughton/File Photo)
El jueves pasado Zelensky se reunió con Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados de Donald Trump (REUTERS/Cathal McNaughton/File Photo)

Para Zelensky, la seguridad europea depende de dos estructuras. “La verdadera seguridad en Europa son la Unión Europea y la OTAN. Eso es todo. No hay otra seguridad en Europa”, remarcó.

El mandatario afirmó que Rusia concentra sus expectativas en la campaña militar del invierno boreal y pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe sanciones y armas. Esa combinación, dijo, es “el tipo de motivación que Putin necesita” para iniciar una desescalada.

Zelensky sostuvo que una tregua localizada acordada el mes pasado en torno a Oleshki, en el sur de Ucrania y con mediación estadounidense, permitió a las fuerzas rusas fortalecer sus posiciones dentro de la ciudad. Ucrania entregó a Estados Unidos una lista de siete u ocho localidades donde permanecen civiles atrapados, incluidos niños, pero afirmó que Rusia no aceptó operaciones humanitarias similares en esos lugares.

Sobre Kostiantínivka, el presidente insistió en que las hostilidades continúan dentro de la ciudad y desmintió la afirmación del Ejército ruso de que la localidad fue tomada en julio. En declaraciones recogidas por Ukrinform, describió su posición ante los negociadores estadounidenses: “Putin simplemente quiere que salgamos de Kostiantínivka y ellos entrarán y ocuparán la ciudad entera”.

Zelensky vinculó la situación de esa localidad con el riesgo de una ofensiva posterior sobre otras ciudades del Donbás. “Después de Kostiantínivka vendrán Kramatorsk y Sloviansk”, afirmó.

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