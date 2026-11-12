Más de 72 millones de beneficiarios tendrán un aumento del Seguro Social: cuánto cobrarán los jubilados y cuándo llegarán los nuevos pagos

El Seguro Social de Estados Unidos incrementará las prestaciones un 3.6% en 2027 para 72 millones de beneficiarios. (Foto AP/Jenny Kane, Archivo)

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Los beneficiarios del sistema de Seguro Social de Estados Unidos recibirán un aumento de 3.6% en sus prestaciones durante 2027, como parte del ajuste anual por costo de vida. La actualización alcanzará a quienes cobran jubilación, beneficios para sobrevivientes e incapacidad, además de las personas inscritas en el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció el incremento el 14 de octubre y estimó que 72 millones de beneficiarios recibirán el ajuste en sus pagos mensuales a partir de enero.

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El adelanto coincide con el calendario de feriados y fines de semana de comienzos de año. El 1 de enero de 2027 será feriado federal y el 3 de enero caerá domingo, por lo que algunos beneficiarios recibirán sus depósitos antes de esas fechas.

El ajuste por costo de vida de 2027 y su cálculo

La actualización se aplica anualmente para compensar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de las personas que reciben prestaciones federales.

El cálculo utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos, conocido en inglés como CPI-W. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), dependiente del Departamento de Trabajo, elabora este indicador a partir de la evolución de los precios.

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Para determinar el incremento de 2027, la SSA comparó el promedio del CPI-W correspondiente al tercer trimestre de 2026 con el del mismo período de 2025. El indicador pasó de 317.265 a 328.746 puntos, una variación que determinó el ajuste de 3.6%.

El incremento se aplica automáticamente y no requiere que los beneficiarios presenten una solicitud o realicen un trámite adicional.

La Administración del Seguro Social determinó el ajuste anual a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas. (REUTERS/Fred Prouser/File Photo)

El pago promedio de jubilación llegará a USD 2.170 mensuales

La SSA proyectó que el beneficio mensual promedio de los trabajadores jubilados alcanzará los USD 2.170 en enero de 2027, frente a los USD 2.095 anteriores al ajuste. La diferencia representa un incremento aproximado de USD 75 al mes.

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La cifra corresponde a un promedio nacional y no establece cuánto recibirá cada persona. El monto individual depende de factores como el historial laboral, los ingresos sujetos a impuestos durante la vida activa, la edad en que solicitó la jubilación y los posibles descuentos por cobertura médica o retenciones fiscales.

Las estimaciones oficiales de la SSA para enero de 2027 contemplan los siguientes pagos mensuales promedio:

Todos los trabajadores jubilados: de USD 2.095 a USD 2.170 .

Pareja de adultos mayores, ambos beneficiarios: de USD 3.238 a USD 3.355 .

Madre viuda con dos hijos: de USD 3.932 a USD 4.074.

Viudo o viuda de edad avanzada sin otros beneficiarios: de USD 1.936 a USD 2.005.

Trabajador con discapacidad, cónyuge y uno o más hijos: de USD 2.970 a USD 3.077.

Todos los trabajadores con discapacidad: de USD 1.642 a USD 1.701.

En el caso de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), los máximos federales mensuales serán de USD 1.029 para una persona elegible y USD 1.544 para una persona elegible con un cónyuge que también reúna las condiciones del programa.

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Estos valores representan los límites federales, no necesariamente el dinero que recibirá cada inscrito. La cantidad final puede ser menor según los ingresos computables y otras circunstancias personales. Algunos estados también conceden suplementos que elevan las prestaciones.

Los beneficiarios del SSI recibirán el depósito el 31 de diciembre de 2026

Las personas inscritas en el SSI recibirán el pago correspondiente a enero de 2027 el jueves 31 de diciembre de 2026. La SSA adelantará el depósito porque el 1 de enero, fecha habitual de entrega de esta prestación, será feriado federal por Año Nuevo.

El SSI funciona con un calendario diferente al de las prestaciones tradicionales del Seguro Social. Sus depósitos corresponden al mes en curso y, cuando el primer día coincide con un sábado, domingo o feriado federal, la agencia los entrega el día hábil anterior.

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Por esa razón, el depósito del 31 de diciembre corresponde a enero de 2027 y no constituye un beneficio extraordinario ni un tercer pago mensual.

Algunas personas reciben simultáneamente prestaciones del Seguro Social y del SSI. En esos casos, podrían encontrar dos depósitos el mismo día: uno correspondiente al beneficio de enero del SSI y otro por la prestación del Seguro Social que habitualmente se entrega el día 3 de cada mes.

El pago mensual promedio para los trabajadores jubilados subirá a 2.170 dólares a partir de enero de 2027. (Reuters)

El calendario de pagos de enero tendrá fechas el 13, 20 y 27

Los beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997, así como quienes cobran simultáneamente prestaciones del Seguro Social y del SSI, tienen un calendario especial. En estos casos, el pago del Seguro Social suele programarse para el día 3 de cada mes.

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Como el 3 de enero de 2027 será domingo, la SSA adelantará esos depósitos al jueves 31 de diciembre de 2026. La agencia establece que, cuando una fecha habitual de pago coincide con un fin de semana o un feriado federal, la prestación se entrega el día hábil anterior.

Para los demás beneficiarios, las fechas dependen del día de nacimiento del titular. La SSA distribuye los depósitos en tres grupos, correspondientes al segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes.

El calendario de pagos para enero de 2027 será el siguiente:

Miércoles 13 de enero: beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

Miércoles 20 de enero: personas nacidas entre los días 11 y 20.

Miércoles 27 de enero: beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31.

La SSA publicará los montos individuales desde finales de noviembre

La Administración del Seguro Social comenzará a habilitar las notificaciones individuales con los importes actualizados desde finales de noviembre de 2026. Las personas que tengan una cuenta en my Social Security y hayan seleccionado las comunicaciones electrónicas podrán consultar el aviso en línea antes de recibir la carta física.

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La notificación incluirá el nuevo monto mensual para 2027, la fecha de pago y las deducciones correspondientes. El importe neto puede diferir del promedio anunciado por la agencia debido a descuentos por primas de Medicare, retenciones fiscales y otras deducciones autorizadas.

Quienes todavía no tengan una cuenta y quieran recibir el aviso por internet deberán crearla y activar las comunicaciones sin papel antes del 18 de noviembre de 2026. La SSA también permitirá configurar alertas por mensaje de texto o correo electrónico cuando el documento esté disponible.

Los beneficiarios que no hayan elegido esta modalidad recibirán la notificación impresa por correo postal durante diciembre.