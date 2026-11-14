La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

Tasmania lanzó una campaña que, en vez de convocar de forma directa a los visitantes, les advierte que el destino “no es realmente para turistas” (Tourism Tasmania)

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La isla australiana de Tasmania lanzó una campaña que, en vez de convocar de forma directa a los visitantes, les advierte que el destino “no es realmente para turistas”. La frase forma parte de una estrategia de psicología inversa orientada a atraer a quienes priorizan la tranquilidad, los espacios abiertos y los recorridos lejos de las grandes concentraciones de gente.

La iniciativa de Tourism Tasmania tiene como una de sus protagonistas a la exconductora de noticias de SBS Lee Lin Chin. Bajo el lema “Come down for air” (“Baja a tomar aire”), la campaña propone una pausa frente al ritmo urbano y asocia al estado insular con experiencias de naturaleza, caminatas y menor exposición a los circuitos turísticos masivos.

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El planteo parte de una distinción habitual en la industria de los viajes: muchas personas evitan identificarse como “turistas” y prefieren definirse como “viajeros”. Con un tono irónico, la campaña busca conectar con esa percepción y cuestionar la imagen de destinos marcados por filas, recorridos programados y atracciones saturadas.

Según informó The Guardian, la propuesta se apoya en investigaciones citadas por el profesor Can-Seng Ooi, especialista en turismo cultural y patrimonial de la Universidad de Tasmania. “Los estudios han mostrado que los turistas se odian a sí mismos”, afirmó el académico al diario británico, al aludir a la tendencia de quienes viajan y, al mismo tiempo, procuran evitar a otros visitantes.

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La campaña contrapone las largas esperas en atracciones concurridas con los paisajes abiertos de la isla (Captura/Tourism Tasmania)

La campaña contrapone las filas con la búsqueda de aislamiento

Una de las piezas audiovisuales presenta a un hombre que llega al final de una fila extensa para comprar una pastelería anunciada como “mundialmente famosa”. Después de esperar, abandona el lugar y se dirige hacia el entorno natural de la isla. La secuencia opone el turismo de espera con la promesa de silencio y distancia que intenta instalar la campaña.

En otros videos, Chin recorre senderos de Tasmania. La comunicadora, reconocida por mantener una vida mayormente alejada de los teléfonos móviles, aporta al tono elegido por la oficina de turismo: una forma de viajar vinculada con la pausa, la autonomía y el humor.

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La directora ejecutiva de Tourism Tasmania, Sarah Kingston Clark, sostuvo que la comunicación fue diseñada desde la ironía y no como un mensaje contrario a la llegada de visitantes. De acuerdo con la información recogida por The Guardian, la intención es reflejar tensiones presentes en los viajes contemporáneos, donde el deseo de conocer lugares singulares convive con el rechazo a encontrarlos llenos de personas.

Ooi identificó como público potencial a residentes de las grandes ciudades del territorio continental australiano que buscan tranquilidad. El investigador, que vivió dos décadas en Escandinavia y estudió la relación entre turismo, cultura y desarrollo regional, consideró que la estética de la campaña remite a esa región: saunas, discos de vinilo, libros y temperaturas bajas. El contraste, en este caso, se traslada del norte europeo al sur de Australia.

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La iniciativa se inserta en el debate sobre la masificación turística y sus consecuencias para los destinos. La concentración de visitantes en pocos puntos puede incrementar la presión sobre los servicios, alterar la convivencia cotidiana y limitar la distribución de los ingresos turísticos en otras comunidades.

La campaña presenta a la isla como una alternativa a las filas y las atracciones saturadas (Captura/Tourism Tasmania)

El objetivo es llevar visitantes hacia regiones menos frecuentadas

Para Char-lee McLennan, profesora asociada de la Escuela de Gestión de la Universidad Tecnológica de Queensland, el uso de la psicología inversa puede beneficiar a las economías regionales si logra orientar a los viajeros fuera de los puntos más establecidos. El objetivo sería extender el gasto turístico hacia localidades y zonas que habitualmente reciben una porción menor de las visitas.

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La campaña no plantea cerrar Tasmania al turismo, sino destacar una forma de recorrer el destino. El mensaje está dirigido a personas interesadas en caminatas, actividades al aire libre y estadías de menor ritmo, antes que en circuitos definidos por atracciones emblemáticas y largas esperas.

El especialista en marketing David Waller, de la Universidad de Tecnología de Sídney, interpretó que el lema no expresa hostilidad hacia los visitantes. En declaraciones al medio británico, señaló que la campaña cuestiona los destinos superpoblados y el hábito de esperar en fila para acceder a atracciones turísticas. También consideró que la presencia de Chin aporta humor y reduce la posibilidad de una lectura literal del mensaje.

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McLennan advirtió, sin embargo, que la efectividad de la acción dependerá de que la experiencia real responda a lo prometido por la publicidad. El desafío será preservar la percepción de tranquilidad y, al mismo tiempo, generar ingresos para las comunidades regionales de la isla.