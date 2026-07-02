Estados Unidos

Drones, fentanilo y tráfico humano: así opera el centro de mando secreto del Mundial 2026

En una sala de Washington, funcionarios de diferentes agencias federales monitorean en tiempo real cada partido, festival y posibles amenazas

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El Department of Homeland Security coordina cada mañana un centro de mando con diversas agencias para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá (REUTERS/Peter Cziborra)
El Department of Homeland Security coordina cada mañana un centro de mando con diversas agencias para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá (REUTERS/Peter Cziborra)

En el corazón de Washington D.C., un centro de mando opera sin descanso para garantizar el desarrollo seguro del Mundial de la FIFA más grande de la historia. Detrás de cada partido, funcionarios de seguridad, inteligencia y emergencias analizan en tiempo real amenazas potenciales, condiciones meteorológicas y la afluencia de hinchas en diferentes ciudades sede. En un torneo que se juega en once ciudades y moviliza a millones de personas, ese centro de mando se convirtió en una pieza clave para que todo lo demás pueda ocurrir.

Esta estructura, inédita por su escala y coordinación, se articula sobre una red de agencias federales y locales que trabajan juntas para anticipar y enfrentar cualquier riesgo durante el torneo.

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Organización y funcionamiento del centro de mando

El centro de operaciones para la seguridad del Mundial funciona desde la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Washington. De acuerdo con Politico, el espacio se asemeja más a un centro de gestión de crisis que a una sala de deportes, con cerca de 50 personas trabajando en turnos de 12 horas.

El comando está integrado por agencias como Homeland Security, TSA, Aduanas y Protección Fronteriza, y FEMA, entre otras, que comparten espacio y recursos para monitorear cada aspecto del evento.

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Vista de un centro de operaciones con varias personas trabajando en computadoras con múltiples pantallas; una pantalla muestra un mapa y otra un mapa meteorológico
La reunión WISLE reúne a funcionarios del FBI, FEMA y otras agencias federales para revisar amenazas, clima, logística y operaciones del Mundial (Captura de video: NYS DHSES)

Su labor abarca la vigilancia de partidos, festivales de aficionados y cualquier amenaza emergente en todo Estados Unidos. Además, mantiene una estrecha colaboración con el Centro Internacional de Cooperación Policial en Leesburg, Virginia, donde autoridades de los países participantes coordinan directamente con sus pares estadounidenses.

La operación se mantiene activa las 24 horas, cubriendo desde la logística de los equipos hasta el movimiento de grandes multitudes y la seguridad en los estadios.

En este centro también participa el State Operations Coordination Center for Event Response (SOCCER), reforzando la capacidad de respuesta ante incidentes y apoyando la coordinación de múltiples entidades federales y locales.

La coordinación entre agencias federales y locales permite anticipar riesgos y asegurar el desarrollo del Mundial en múltiples ciudades (REUTERS/Mike Blake)
La coordinación entre agencias federales y locales permite anticipar riesgos y asegurar el desarrollo del Mundial en múltiples ciudades (REUTERS/Mike Blake)

Coordinación interinstitucional y llamadas diarias “WISLE”

Cada mañana, en torno a las 10, representantes de organismos como el FBI, el Servicio Meteorológico Nacional, diplomáticos, coordinadores de seguridad y funcionarios de más de una docena de agencias federales participan en la llamada diaria conocida como “WISLE”. Este acrónimo resume las prioridades: Warning/Weather (alertas y clima), Intent (intenciones), Safety/Security (seguridad), Logistics/Communications (logística y comunicaciones) y Event Operations (operaciones de eventos).

Durante unos 30 minutos, repasan los partidos del día, las previsiones meteorológicas, las condiciones de seguridad y los desafíos logísticos. En las llamadas se abordan temas como olas de calor extremo, actividad de cárteles en México, amenazas con drones, problemas de visado y vigilancia en estadios.

La estructura permite una respuesta rápida y coordinada ante incidentes, desde sucesos climáticos hasta potenciales disturbios en celebraciones de fan fest.

El sistema de coordinación también incluye conexiones con centros de mando en embajadas, como el Joint Coordination Center en la embajada estadounidense en Ciudad de México, que reporta sobre actividades criminales, control de multitudes y eventos paralelos en otros países sede, como Canadá y México.

Grandes concentraciones de público exigen despliegues especiales de control y atención médica (REUTERS/Dylan Martinez)
Grandes concentraciones de público exigen despliegues especiales de control y atención médica (REUTERS/Dylan Martinez)

Principales riesgos y escenarios atendidos durante el torneo

Uno de los factores más vigilados durante el Mundial es el clima, especialmente las altas temperaturas en ciudades como Houston, Filadelfia, Boston y Nueva York. Por ejemplo, durante el encuentro entre Brasil y Japón en Houston, la principal preocupación fue el calor, con temperaturas cercanas a los 35℃ (95℉) y un índice de calor superior a los 38℃ (100℉).

Los equipos de emergencia se prepararon para atender posibles casos de enfermedades relacionadas con el calor entre asistentes y personal.

Las grandes multitudes en festivales de aficionados y partidos con localidades agotadas, como el enfrentamiento entre Alemania y Paraguay en Boston ante casi 66.000 personas, obligaron a reforzar los operativos de control y vigilancia. La seguridad también se enfocó en la detección de amenazas terroristas, aunque la estabilidad en los estadios permitió derivar recursos a otros frentes.

Las autoridades prepararon respuestas sanitarias por calor para partidos como Brasil-Japón en Houston y Alemania-Paraguay en Boston, con miles de asistentes (Reuters/Paul Rutherford)
Las autoridades prepararon respuestas sanitarias por calor para partidos como Brasil-Japón en Houston y Alemania-Paraguay en Boston, con miles de asistentes (Reuters/Paul Rutherford)

La actividad criminal fue reportada y atendida con el apoyo de fuerzas policiales internacionales y locales. Ejemplo de esto fue la desarticulación de un grupo delictivo que operaba en torno a sedes en México para atacar turistas.

Otro punto crítico fue el uso de drones y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, destacó la implementación de la mayor operación antidrones en la historia de un evento deportivo en Estados Unidos, con la confiscación de más de 500 drones en lo que va del torneo.

Markwayne Mullin sostuvo que la Copa del Mundo activó la mayor operación antidrones para un evento deportivo en Estados Unidos (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Markwayne Mullin sostuvo que la Copa del Mundo activó la mayor operación antidrones para un evento deportivo en Estados Unidos (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Preparativos de seguridad previos al evento y tecnología utilizada

La preparación para el Mundial comenzó mucho antes de la llegada de los equipos y los aficionados. Expertos de la Dirección de Ciencia y Tecnología (S&T) del Departamento de Seguridad Nacional trabajaron con ciudades sede, propietarios de estadios y agencias de primera respuesta para identificar amenazas y diseñar estrategias de mitigación.

Estas acciones incluyeron simulaciones de escenarios químicos o explosivos, revisiones de tecnologías de seguridad y análisis específicos de cada sede para optimizar la ubicación de sensores y barreras físicas.

Se llevaron a cabo pruebas de equipos antidrones en ciudades como Filadelfia, y se brindó asesoría sobre la resiliencia de las comunicaciones para asegurar la coordinación entre múltiples agencias.

En los aeropuertos y puntos de acceso, se implementaron tecnologías avanzadas de detección y verificación de identidad para viajeros y equipajes, gracias a la labor del Transportation Security Laboratory y el Biometric and Identity Technology Center.

Durante los días de partido, sistemas de vigilancia como el Guardian IIS proporcionan en tiempo real información sobre la actividad en los alrededores de los estadios y zonas de concentración. Además, herramientas como el Homeland Explosive Consequence Assessment Tool (HExCAT) permiten estimar la capacidad médica disponible en caso de incidentes y apoyar la toma de decisiones sobre recursos hospitalarios.

Operativos antidrones y acciones contra el crimen organizado complementan la labor preventiva en estadios y zonas aledañas (REUTERS/Brian Snyder)
Operativos antidrones y acciones contra el crimen organizado complementan la labor preventiva en estadios y zonas aledañas (REUTERS/Brian Snyder)

Resultados y logros en operativos

A lo largo del torneo, las operaciones coordinadas permitieron mantener una situación estable en los estadios, lo que facilitó la redirección de recursos para combatir otros delitos.

Entre los hitos reportados figuran la recuperación de 35 niños desaparecidos en Boston por parte de los U.S. Marshals durante la Operation Yellow Card, incautaciones de fentanilo en Kansas City por la DEA, y la desarticulación de redes de trata de personas y falsificación de mercancía.

Por otra parte, también se gestionó el ingreso de familiares de jugadores, como el caso de la madre del arquero Vozinha de Cabo Verde, quien recibió su visa para ingresar a Estados Unidos.

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