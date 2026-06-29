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Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los tetracampeones del mundo reciben el desafío de la Albirroja de Gustavo Alfaro, que llega como uno de los mejores terceros del certamen

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Televisación: DSports, Telefe, TyC Sports y Paramount (Argentina) / DSports (Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela) / DAZN y RTVE La 1 (España) / Azteca 7, Canal 5, TUDN (México) / FOX One, Telemundo, Peacock, Universo y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

Horario: Argentina y Uruguay: 17:30 / Ecuador y Perú: 15:30 / Venezuela: 16:30 / España: 22:30 / México y Centroamérica: 14:30 / Estados Unidos: (13:30 Pacífico, 15:30 Centro y 16:30 Este).

09:19 hsHoy
Composición de dos fotos de futbolistas: uno con camiseta blanca, negra, roja y amarilla y número siete; otro con camiseta blanca y roja y número diez.
Kai Havertz, futbolista de la selección de Alemania, y Miguel Almirón, de la selección de Paraguay, aparecen en una composición fotográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bienvenidos al minuto a minuto del segundo duelo de 16avos de final en el Mundial 2026 que animarán Alemania y Paraguay en el Gillette Stadium de Boston

Posiciones del Grupo de Alemania

Posiciones del Grupo de Paraguay

Últimos partidos y el historial

El estadio de Boston será la sede del partido entre Alemania y Paraguay

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

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