Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Televisación: DSports, Telefe, TyC Sports y Paramount (Argentina) / DSports (Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela) / DAZN y RTVE La 1 (España) / Azteca 7, Canal 5, TUDN (México) / FOX One, Telemundo, Peacock, Universo y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

Horario: Argentina y Uruguay: 17:30 / Ecuador y Perú: 15:30 / Venezuela: 16:30 / España: 22:30 / México y Centroamérica: 14:30 / Estados Unidos: (13:30 Pacífico, 15:30 Centro y 16:30 Este).