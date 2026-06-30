Estados Unidos

Las 10 familias más ricas de Estados Unidos en 2026, según Forbes

El nuevo ranking reunió a las principales dinastías empresariales del país norteamericano, cuyos patrimonios combinados alcanzaron una cifra récord impulsada por algunas de las compañías más influyentes del mundo

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Mapa de Estados Unidos con edificios industriales, urbanos y agrícolas. Muestra pilas de dólares, gráficos financieros, supermercado, hotel, comida y monitoreo de datos.
Las grandes dinastías empresariales de Estados Unidos concentran 1,9 billones de dólares y ya atraviesan en su mayoría la cuarta generación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grandes dinastías empresariales de Estados Unidos continúan consolidando su poder económico. En la edición 2026 de su clasificación de las familias más ricas del país, Forbes identificó un récord de 54 clanes multigeneracionales con patrimonios de al menos USD 10.000 millones, una cifra superior a las 45 familias incluidas en la primera edición.

Según el relevamiento, el patrimonio conjunto de estas familias multimillonarias asciende a USD 1,9 billones, casi USD 600.000 millones más que hace dos años. La mayoría de estos grupos familiares ya atraviesa al menos su cuarta generación y concentra participaciones en empresas de sectores tan diversos como el comercio minorista, la alimentación, la energía y la hotelería.

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10. Familia Cox

Mesa de prensa con micrófonos, tabletas, periódicos, cámaras de video, una cámara de fotos, una torre de radio en miniatura y una pancarta.
La familia Cox ocupa el décimo lugar entre las mayores fortunas familiares de Estados Unidos gracias a un patrimonio construido en el sector de medios y entretenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una fortuna estimada en USD 38.000 millones, la familia Cox ocupa el décimo lugar del ranking. El origen de su patrimonio está en el negocio de los medios de comunicación, por lo que se destaca en el sector de medios y entretenimiento, actividad que continúa siendo la principal fuente de riqueza del grupo.

La dinastía, que ya transita su quinta generación, tiene su base en Atlanta, Georgia, y mantiene una posición entre las mayores fortunas familiares del país.

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9. Familia S.C. Johnson

Fisk Johnson familias mas ricas
SC Johnson continúa siendo una empresa privada administrada por la familia fundadora, con Fisk Johnson como presidente y director ejecutivo (REUTERS)

En la novena posición aparece la familia S.C. Johnson, con un patrimonio estimado de USD 39.000 millones. Su riqueza proviene de la fabricación de productos de limpieza, lo que la ubica entre las principales dinastías del sector manufacturero.

El negocio se desarrolló durante siete generaciones, una de las trayectorias familiares más extensas dentro del listado. El clan tiene su sede en Racine, Wisconsin.

8. Familia Cathy

Seis empleados de Chick-fil-A y la mascota de la vaca, vestida de Papá Noel, posan frente al restaurante bajo el letrero. Todos llevan gorros de Navidad
Los propietarios de la cadena Chick-fil-A figuran entre las familias más ricas del país con una fortuna ligada al negocio de alimentos y bebidas (@chickfila)

La familia Cathy, propietaria de la cadena de restaurantes Chick-fil-A, figura en el octavo puesto con una fortuna de USD 40.200 millones. El grupo familiar se destaca en el sector de alimentos y bebidas. Establecido en Atlanta, Georgia, acumula cuatro generaciones vinculadas a la empresa que constituye la base de su patrimonio.

7. Familia Duncan

Imagen ilustrativa de una destilería de petróleo en plena operación, reflejando su importancia en la producción de combustible y su relación con la subida de precios. (Imagen ilustrativa Infobae)
La riqueza de la familia Duncan se originó en el negocio de los oleoductos y gasoductos, uno de los pilares del sector energético estadounidense (Imagen ilustrativa Infobae)

Con USD 43.000 millones, la familia Duncan ocupa el séptimo lugar de la clasificación elaborada por Forbes. Su riqueza procede del negocio de los oleoductos y gasoductos, dentro del sector energético. La familia tiene su sede en Houston, Texas, y ya suma cuatro generaciones.

6. Familia Pritzker

JB Pritzker, gobernador de Illinois, integra la familia que cofundó Hyatt y construyó una de las mayores fortunas empresariales de Estados Unidos (REUTERS)
JB Pritzker, gobernador de Illinois, integra la familia que cofundó Hyatt y construyó una de las mayores fortunas empresariales de Estados Unidos (REUTERS)

La familia Pritzker alcanza una fortuna estimada de USD 53.200 millones, suficiente para ubicarse en la sexta posición del ranking. El patrimonio familiar se originó en la cadena Hyatt Hotels, aunque también mantiene inversiones diversificadas. Se destaca en el sector diversificado, con presencia en distintas actividades económicas. Con sede en Chicago, Illinois, la dinastía atraviesa su quinta generación.

5. Familia Cargill-MacMillan

La familia Cargill-MacMillan controla una de las mayores empresas alimentarias del mundo y mantiene un histórico bajo perfil público (REUTERS)
La familia Cargill-MacMillan controla una de las mayores empresas alimentarias del mundo y mantiene un histórico bajo perfil público (REUTERS)

El quinto puesto corresponde a la familia Cargill-MacMillan, con una fortuna estimada en USD 67.900 millones. Radicada en Minneapolis, Minnesota, la dinastía de sexta generación construyó su patrimonio a través de Cargill Inc., una de las mayores empresas privadas del mundo, especializada en agroindustria, comercio global de materias primas y cadenas de suministro de alimentos.

4. Familia Johnson (Fidelity)

Primer plano de una mujer con cabello castaño corto y gafas, vestida con un traje azul y camisa blanca. El fondo muestra cortinas y sofás
Abigail Johnson, nieta del fundador de Fidelity, dirige la compañía desde 2014 y figura entre las mujeres más ricas del mundo (Captura de video: YouTube/‎⁨@forbeswomen)

La familia Johnson, propietaria de Fidelity, ocupa la cuarta posición con un patrimonio estimado de USD 69.500 millones. La firma, especializada en finanzas e inversiones, constituye el principal activo del clan, que lidera uno de los mayores patrimonios del sector financiero. Su historia empresarial abarca cuatro generaciones y su base se encuentra en Boston, Massachusetts.

3. Familia Mars

Las 10 mujeres más ricas del mundo en 2025
La empresa Mars, Inc., conocida por sus dulces, snacks y alimentos para mascotas, impulsa una de las mayores fortunas familiares de Estados Unidos (Captura de video: YouTube)

El podio comienza con la familia Mars, dueña de Mars, Inc., empresa dedicada a la producción de dulces, snacks y alimentos para mascotas.

Forbes estimó su fortuna en USD 129.000 millones. El informe señaló que el patrimonio del grupo aumentó en USD 12.000 millones respecto de la edición anterior del ranking. La familia, con sede en McLean, Virginia, llega a su sexta generación.

2. Familia Koch

El conglomerado Koch, Inc. convirtió a la familia Koch en la segunda dinastía más rica del país, según el ranking de Forbes 2026 (REUTERS)
El conglomerado Koch, Inc. convirtió a la familia Koch en la segunda dinastía más rica del país, según el ranking de Forbes 2026 (REUTERS)

La familia Koch se ubicó en el segundo lugar tras elevar su patrimonio hasta los USD 157.000 millones. De acuerdo con Forbes, la fortuna del grupo creció en USD 41.000 millones durante los últimos dos años, lo que permitió al clan superar a la familia Mars.

El patrimonio se construyó alrededor de Koch, Inc., anteriormente conocida como Koch Industries, un conglomerado con actividades diversificadas.

El informe precisó que la empresa tiene su sede en Wichita, Kansas, y destacó que la familia está encabezada por Charles Koch, hijo del fundador Fred Koch, mientras la dinastía alcanza su cuarta generación.

1. Familia Walton: USD 520.000 millones

La fortuna de Rob Walton, hijo mayor del fundador de Walmart, lo ubica entre las personas más ricas del mundo, con un patrimonio estimado por Forbes de entre USD 146.000 y USD 154.000 millones (REUTERS)
La fortuna de Rob Walton, hijo mayor del fundador de Walmart, lo ubica entre las personas más ricas del mundo, con un patrimonio estimado por Forbes de entre USD 146.000 y USD 154.000 millones (REUTERS)

La familia Walton volvió a ocupar el primer puesto como la más rica de Estados Unidos, con una fortuna estimada en USD 520.000 millones. Construyeron su patrimonio gracias a Walmart, por lo que lideran el sector de comercio minorista (retail).

Según Forbes, los descendientes de Sam Walton y Bud Walton incrementaron su patrimonio en aproximadamente USD 253.000 millones durante los últimos dos años, impulsados por el aumento del 117% en el valor de las acciones de la compañía con sede en Bentonville, Arkansas.

Forbes también destacó que, si Sam Walton siguiera con vida, probablemente controlaría la segunda mayor fortuna del mundo, después de la de Elon Musk.

Para elaborar esta clasificación, Forbes excluyó a los multimillonarios individuales a quienes se atribuye la totalidad de la fortuna familiar incluida en la lista mundial de multimillonarios de la revista.

Las estimaciones patrimoniales se calcularon utilizando los precios de las acciones al 22 de junio de 2026, y el listado considera el número de generaciones que separa al fundador de los descendientes más jóvenes de cada clan familiar.

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