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Si quieres jugar GTA 6 deberás tener paciencia: su descarga podría tardar hasta seis días

El tamaño estimado del archivo del juego rondaría los 120 GB, aunque circulan rumores de un peso de 676 GB

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La preventa de GTA 6 otorgará el Pack Vintage de Vice City con un vehículo, garaje, atuendos, peinados y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti.
El lanzamiento de GTA 6 será el 19 de noviembre de 2026 y la preventa ya está disponible.

La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 deberá ser bien gestionada por quienes compren el juego, porque ante el gran tamaño que se espera tenga, su tiempo de descarga puede ser mucho más largo de lo esperado.

Con Rockstar Games confirmando la fecha oficial para el 19 de noviembre de 2026 y la preventa ya disponible, la cuestión de cuántas horas, o incluso días, tomará descargar GTA 6 se vuelve importante ante la espera por su lanzamiento, cerca a los 13 años.

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Cuál será el tamaño del archivo de GTA 6 para descargar

El punto de partida para entender el posible tiempo de descarga es el tamaño estimado del archivo. Según investigaciones de expertos en conectividad, GTA 6 podría alcanzar los 120 gigabytes, una cifra apenas superior a la de su antecesor, GTA 5.

Sin embargo, han circulado rumores de que el archivo podría llegar a los 676 gigabytes, aunque los analistas consideran improbable que Rockstar libere un título de ese tamaño.

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El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
La velocidad de internet será decisiva para descargar GTA 6, ya que la mayoría de las ventas del juego se realizan en formato digital.

Frente a estos escenarios, el tiempo necesario para que cada usuario complete la descarga depende casi por completo de la velocidad de su conexión a internet. La gran mayoría de las ventas actuales se realizan en formato digital, lo que convierte la velocidad de descarga en un factor determinante para acceder al juego en el día de su lanzamiento.

Cuánto tadaría la descarga de GTA 6

El análisis de la firma Uswitch pone en números el desafío: quienes todavía dependen de conexiones ADSL de cobre a 10 megabits por segundo podrían necesitar más de 26 horas para descargar los 120 GB estimados, mientras que para el caso extremo de un archivo de 676 GB, la espera podría extenderse hasta 6 días y 6 horas.

En contraste, quienes cuenten con conexiones de fibra óptica de alta velocidad podrán completar la descarga en mucho menos tiempo. Por ejemplo, una línea de 1 gigabit por segundo permite tener GTA 6 listo en solo 16 minutos, mientras que con 500 megabits por segundo el proceso se reduce a 32 minutos.

Los jugadores con velocidades intermedias también verán grandes diferencias. Una conexión de 100 megabits por segundo requiere cerca de 2 horas y 40 minutos para los 120 GB, y con 30 megabits por segundo el tiempo sube a casi nueve horas.

Quienes reserven Grand Theft Auto VI antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage como recompensa.
Una conexión ADSL de 10 Mbps podría tardar más de 26 horas en descargar GTA 6 de 120 GB y hasta 6 días y 6 horas si el archivo llegara a 676 GB.

Diferencias regionales entre Reino Unido, Estados Unidos y América Latina

El promedio nacional de velocidad en el Reino Unido se ubica en 170,2 megabits por segundo. A ese ritmo, la descarga de GTA 6 tomaría alrededor de una hora y 34 minutos para el archivo de 120 GB.

Sin embargo, este promedio oculta una realidad más compleja, ya que en zonas rurales o viviendas sin acceso a fibra óptica, las velocidades pueden ser mucho más bajas, extendiendo el proceso a varias horas o incluso toda una noche.

En Estados Unidos, la situación es más favorable. Con una velocidad promedio de 300 megabits por segundo, la descarga de 120 GB se completaría en 53 minutos y 20 segundos. Esta diferencia de más de 40 minutos con respecto al Reino Unido refleja el mayor desarrollo de infraestructura de banda ancha en el país norteamericano.

En América Latina, el panorama es heterogéneo. Chile lidera la región con velocidades de entre 334 y 364 megabits por segundo, seguido por Perú (258,37 Mbps), Brasil (221,53 Mbps), Panamá (219,49 Mbps) y Colombia (214,30 Mbps).

Al otro extremo, países como México (104,25 Mbps) y Venezuela (100,11 Mbps) presentan velocidades más bajas, lo que significa que la espera será más extensa para sus jugadores.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
En Estados Unidos, la velocidad promedio de 300 Mbps permitiría descargar GTA 6 en 53 minutos y 20 segundos, por delante del Reino Unido.

Rockstar permitirá la descarga anticipada de GTA 6

Rockstar Games permitirá que quienes reserven GTA 6 puedan comenzar la descarga desde el 12 de noviembre de 2026, una semana antes del lanzamiento oficial. Esta estrategia busca evitar la saturación de los servidores y dar una oportunidad a quienes tienen conexiones más lentas de tener el juego listo a tiempo.

Aprovechar la descarga anticipada resulta especialmente útil para quienes dependen de conexiones ADSL o viven en regiones donde la velocidad promedio es baja.

Además, los especialistas aconsejan verificar la velocidad real del internet doméstico antes del 12 de noviembre, y dedicar el mayor ancho de banda posible al proceso de descarga excluyendo otros dispositivos mientras dure la transferencia.

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