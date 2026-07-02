Elon Musk prepara un dispositivo de IA para competir con OpenAI y el iPhone

SpaceX habría presentado a inversores un prototipo de un celular con inteligencia artificial integrada en los días previos a su salida a la bolsa, según Wall Street Journal.
El aparato funcionaría con un sistema operativo propio e integraría los modelos de Grok, el chatbot de xAI, la empresa de inteligencia artificial que SpaceX adquirió este año.
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El reporte del diario estadounidense describió un dispositivo con forma de smartphone más delgado que un iPhone, impulsado por un chip Snapdragon de Qualcomm. El diseño no es definitivo y los planes pueden cambiar.
La potencial entrada de Musk al mercado de dispositivos no es un impulso repentino. Desde hace tiempo expresó su malestar con las políticas de la App Store de Apple, en particular con las comisiones que la compañía cobra a los desarrolladores.
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Un dispositivo con sistema operativo propio y Grok integrado
El aparato estaría diseñado para integrar la tecnología de xAI directamente en el hardware, sin depender de los ecosistemas de Apple ni de Google.
La propuesta se alinea con la filosofía de la super app que Musk intentó aplicar tras la compra de Twitter: una sola plataforma que concentre servicios sin necesidad de aplicaciones adicionales.
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Los modelos más consolidados de ese esquema son WeChat y Alipay, que permiten desde transferencias de dinero hasta reservas de viaje dentro de una misma interfaz.
Luego que se dieron a conocer los supuestos planes de SpaceX, Musk los negó.
No es la primera vez que Musk niega proyectos de hardware que luego se confirman o persisten en los reportes.
En febrero, la agencia Reuters informó que SpaceX trabajaba en un dispositivo para conectarse directamente a la red de Starlink. La respuesta de Musk fue: “No estamos desarrollando un teléfono”.
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La carrera del hardware de IA: OpenAI también avanza
El supuesto proyecto de SpaceX aparece mientras que OpenAI avanza en una dirección similar tras la compra de la startup de Jony Ive, el diseñador que concibió el iPhone, el iPad y el Apple Watch.
Sam Altman cuenta además con Paul Meade, el responsable del desarrollo de las Apple Vision Pro, para darle forma al dispositivo de la compañía.
Cómo fue la salida a bolsa de SpaceX
SpaceX recaudó un total de USD 85.700 millones en su salida a bolsa, según confirmó la compañía después de que los bancos que respaldaron el debut, entre ellos Goldman Sachs y Morgan Stanley, vendieran 83,3 millones de acciones adicionales para satisfacer la demanda de los inversores.
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La cifra supera el récord inicial de USD 75.000 millones que la empresa de Elon Musk había obtenido en su primer día de cotización en el Nasdaq.
El mecanismo que permitió elevar la recaudación fue la denominada “opción de zapata verde”, una cláusula habitual en las ofertas públicas iniciales que autoriza a los bancos suscriptores a colocar más acciones de las previstas si la demanda lo justifica.
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En este caso, la demanda total generada por la OPI superó los USD 350.000 millones: USD 250.000 millones correspondieron a inversores institucionales y los USD 100.000 millones restantes, a inversores minoristas.
El debut en el Nasdaq y la valoración récord
SpaceX abrió en Nasdaq a USD 150 por acción, un 11% por encima del precio de salida fijado en USD 135, y cerró su primer día con una ganancia de 19%.
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Las acciones sumaron otro 7,5% en su primera jornada completa de cotización. La operación consolidó una valoración de 1,77 billones de dólares, la mayor registrada para una OPI en la historia de Wall Street, por encima del récord que Saudi Aramco había establecido en 2019.
Musk, primer trillonario del mundo
La salida a bolsa convirtió a Elon Musk en el primer trillonario del mundo. Su patrimonio neto aumentó USD 60.800 millones adicionales hasta alcanzar una cifra estimada de 1,2 billones de dólares, según la valoración de Forbes.
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Musk posee alrededor del 38% de SpaceX y es, con diferencia, la persona más rica del mundo: su fortuna es aproximadamente cuatro veces mayor que la del cofundador de Google, Larry Page, quien con USD 302.300 millones ocupa el segundo lugar.
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