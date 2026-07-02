Estados Unidos

Estas ciudades de Estados Unidos modifican sus celebraciones del 4 de julio y activan planes de emergencia ante el calor extremo

Más de 160 millones de personas permanecen bajo alertas meteorológicas, mientras las autoridades amplían los centros de enfriamiento y refuerzan las medidas para proteger a la población más vulnerable

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Más de 160 millones de personas quedaron bajo alertas de calor extremo en Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional. (REUTERS/Jeenah Moon)
Más de 160 millones de personas quedaron bajo alertas de calor extremo en Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional. (REUTERS/Jeenah Moon)

Más de 160 millones de personas resultaron afectadas esta semana por alertas de calor extremo en Estados Unidos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las autoridades de ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago, Boston y Washington D.C. activaron planes de emergencia y modificaron los festejos por el Día de la Independencia, mientras el país enfrenta temperaturas inusualmente altas en el inicio de julio.

El gobierno de Estados Unidos, a través de agencias federales y estatales, desplegó recursos para proteger a la población vulnerable. CNN reportó la apertura de cientos de centros de enfriamiento, la suspensión de desalojos en Nueva York y la reducción de actividades al aire libre en varias ciudades. La Departamento de Energía emitió órdenes especiales para mantener la estabilidad de la red eléctrica ante la demanda récord de aire acondicionado.

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El fenómeno coincide con los preparativos para el 250 aniversario de la independencia estadounidense, lo que incrementó la concurrencia a eventos públicos y elevó la preocupación de las autoridades sanitarias. The New York Times detalló que la ola de calor de 2026 se suma a la tendencia de veranos más cálidos en el país, relacionada con episodios de calor extremo cada vez más frecuentes.

¿Cuáles son las medidas de emergencia activadas en Nueva York?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la activación del plan de emergencia por calor el lunes 29 de junio. De acuerdo con USA Today, la ciudad abrió más de 500 centros de enfriamiento, desplegó unidades móviles para chequeos médicos y suspendió desalojos hasta el viernes. “Estamos tomando medidas históricas para mantener a todos los neoyorquinos a salvo”, afirmó Mamdani en el comunicado citado por USA Today. Además, la ciudad instaló estaciones de hidratación para trabajadores y turistas, y equipó a los equipos municipales para realizar visitas de bienestar a adultos mayores.

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La red LinkNYC, con más de 2.200 quioscos digitales, muestra direcciones hacia los centros de enfriamiento y difunde alertas oficiales. Las autoridades recomendaron reducir la exposición al sol y evitar la actividad física intensa entre las 11 y las 17 horas. Según el NWS, Nueva York podría registrar dos días consecutivos con temperaturas superiores a los 38 °C (100 °F), algo que no ocurre desde 2011.

La ola de calor en Estados Unidos llevó a Nueva York, Filadelfia, Chicago, Boston y Washington D.C. a activar planes de emergencia y modificar festejos del 4 de julio. (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)
La ola de calor en Estados Unidos llevó a Nueva York, Filadelfia, Chicago, Boston y Washington D.C. a activar planes de emergencia y modificar festejos del 4 de julio. (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

¿Cómo modifica la ola de calor las celebraciones del 4 de julio en Filadelfia y Washington D.C.?

En Filadelfia, la alcaldía declaró una Emergencia de Salud por Calor hasta el sábado. El tradicional desfile del Día de la Independencia fue acortado en 1,6 kilómetros (una milla), según datos publicados por CNN. Además, las actividades del Fan Festival de la Copa Mundial FIFA se trasladaron a carpas refrigeradas y se ajustaron los horarios para reducir la exposición al calor. El gobierno local habilitó más de 50 centros de enfriamiento y reforzó los puntos de hidratación en lugares turísticos.

En Washington D.C., la alcaldesa Muriel Bowser extendió la Alerta de Calor Extremo hasta el 5 de julio. Las celebraciones del America 250, previstas en el National Mall, sumaron carpas con aire acondicionado, estaciones de agua y autobuses climatizados para los asistentes. “Pedimos a los residentes y visitantes que limiten el tiempo al aire libre y sigan las recomendaciones de salud pública”, declaró Bowser en un comunicado citado por CNN.

¿Qué acciones implementó Chicago ante las altas temperaturas?

La Ciudad de Chicago activó su Centro de Operaciones de Emergencia y extendió el horario de los centros de enfriamiento hasta el jueves. Según Fox Weather, las escuelas públicas reubicaron sus programas de verano en espacios cerrados y se organizaron patrullas para distribuir agua y toallas frías a personas en situación de calle. El NWS advirtió que la sensación térmica podría superar los 38 °C (100 °F) en la ciudad durante la primera semana de julio.

El Departamento de Salud Pública de Chicago recomendó supervisar especialmente a mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. “No subestimen los riesgos del calor extremo, busquen lugares frescos y manténganse hidratados”, señaló la agencia en un aviso institucional.

Washington D.C. extendió la Alerta de Calor Extremo hasta el 5 de julio y sumó carpas con aire acondicionado, estaciones de agua y autobuses climatizados para America 250. (REUTERS/Kevin Mohatt)
Washington D.C. extendió la Alerta de Calor Extremo hasta el 5 de julio y sumó carpas con aire acondicionado, estaciones de agua y autobuses climatizados para America 250. (REUTERS/Kevin Mohatt)

¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre la duración y riesgos de la ola de calor?

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre un riesgo elevado de enfermedades relacionadas con el calor, como golpes de calor, deshidratación y complicaciones cardiovasculares. Según el organismo, más de 160 millones de personas permanecen bajo alertas de calor “mayor” o “extremo” en el país. El NWS prevé temperaturas superiores a los 38 °C (100 °F) en el corredor del Atlántico medio y Nueva Inglaterra hasta el sábado 5 de julio, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 43 °C (110 °F).

El Departamento de Energía, citado por CNN, emitió órdenes de emergencia para aumentar la generación eléctrica en el sistema PJM Interconnection, que abastece a buena parte del noreste. La medida busca prevenir cortes de energía ante el uso intensivo de aires acondicionados.

¿Qué recomendaciones oficiales se emitieron para la población?

Las autoridades sanitarias y meteorológicas publicaron una serie de recomendaciones para mitigar los efectos del calor extremo:

  • Permanecer en lugares frescos y bien ventilados.
  • Beber agua en forma regular, evitando bebidas alcohólicas o azucaradas.
  • Supervisar a personas mayores, niños y pacientes crónicos.
  • Limitar la actividad física intensa y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día.
  • Utilizar ropa clara, ligera y protección solar.
  • Consultar los canales oficiales para ubicar los centros de enfriamiento más cercanos.

El Departamento de Salud de Nueva York recordó que los síntomas de golpe de calor incluyen confusión, náuseas, debilidad y dificultad respiratoria. The New York Times consignó que, en situaciones de calor prolongado, los hospitales reportan un incremento de consultas por deshidratación y cuadros de agotamiento.

El Departamento de Energía ordenó aumentar la generación eléctrica en el sistema PJM Interconnection para evitar cortes ante la demanda récord por aire acondicionado. (REUTERS/Kent J Edwards)
El Departamento de Energía ordenó aumentar la generación eléctrica en el sistema PJM Interconnection para evitar cortes ante la demanda récord por aire acondicionado. (REUTERS/Kent J Edwards)

¿Cómo impacta la ola de calor en el suministro eléctrico y los servicios públicos?

El aumento del consumo eléctrico llevó a la Departamento de Energía a coordinar con las compañías de servicios públicos para evitar cortes en el suministro. Según CNN, se ordenó el incremento de la generación en el sistema PJM Interconnection y se establecieron prioridades para hospitales, refugios y centros de enfriamiento.

Las empresas eléctricas recomendaron reducir el uso de aparatos de alto consumo en horarios de máxima demanda, como aires acondicionados y electrodomésticos. El Departamento de Energía monitorea la red en tiempo real y mantiene equipos de emergencia en alerta para responder a incidentes.

¿Qué antecedentes hay de olas de calor similares en Estados Unidos?

La actual ola de calor se suma a una serie de episodios extremos registrados en la última década. Según The New York Times, solo en tres ocasiones desde 1943 Nueva York experimentó un índice de calor superior a los 43 °C (110 °F). En 2011, la ciudad vivió el último evento de dos días consecutivos con temperaturas por encima de los 38 °C (100 °F).

El NWS relaciona el aumento de la frecuencia e intensidad de estos fenómenos con el calentamiento global y las tendencias climáticas observadas en los últimos años. Las autoridades insisten en la necesidad de adaptar la infraestructura urbana y los servicios de salud pública ante la previsión de veranos más calurosos en las próximas décadas.

El calor extremo eleva el riesgo de golpes de calor, deshidratación y complicaciones cardiovasculares, mientras el NWS prevé temperaturas superiores a 38 °C y sensaciones térmicas de hasta 43 °C. (REUTERS/Nathan Howard)
El calor extremo eleva el riesgo de golpes de calor, deshidratación y complicaciones cardiovasculares, mientras el NWS prevé temperaturas superiores a 38 °C y sensaciones térmicas de hasta 43 °C. (REUTERS/Nathan Howard)

¿Qué se espera para los próximos días y cómo puede afectarse la población?

Según las previsiones del NWS, algunas zonas del Midwest podrían experimentar un descenso de temperaturas hacia el fin de semana, mientras que en el noreste los valores elevados persistirán. Las autoridades mantendrán los centros de enfriamiento y los recursos de emergencia activos hasta que finalicen las alertas.

El impacto de la ola de calor se refleja en la asistencia a hospitales, la interrupción de actividades al aire libre y la reorganización de eventos públicos. El seguimiento de las recomendaciones oficiales y el uso de los servicios públicos habilitados son clave para reducir el riesgo de complicaciones de salud.

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