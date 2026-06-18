España Deportes

Deseo concedido: Estados Unidos da la visa a la madre de Vozinha tras su actuación ante España en el Mundial 2026

El portero de Cabo Verde disputará su próximo partido ante Uruguay y tendrá lugar el 21 de junio

Guardar
Google icon
El portero de Cabo Verde, Vozinha (Reuters/Brett Davis)
El portero de Cabo Verde, Vozinha (Reuters/Brett Davis)

La madre del portero de la selección de fútbol de Cabo Verde, Vozinha, podrá finalmente estar presente en el estadio cuando su hijo dispute el próximo partido del Mundial en Miami. Así lo anunció este miércoles el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, quien informó que las autoridades han garantizado la expedición del visado necesario para que la madre del futbolista viaje a tiempo y pueda acompañar a su hijo durante el encuentro frente a Uruguay.

A través de un comunicado oficial, Jeffries hizo público que el Gobierno estadounidense ha tomado medidas excepcionales para facilitar el reencuentro familiar. “Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay. Se han eximido todas las tasas, conforme a la normativa oficial, y ya se están organizando los preparativos de viaje para que madre e hijo se reúnan en Miami”, expresó el congresista, quien remarcó su propio vínculo con Cabo Verde al señalar que su madre es originaria de ese país africano.

PUBLICIDAD

La situación trascendió después de que Vozinha confesara a la prensa, tras el primer partido de la selección caboverdiana en el torneo, que su madre no había logrado conseguir el visado para entrar a Estados Unidos a tiempo para asistir al debut del equipo nacional, que se celebró en Atlanta. “Mi madre no pudo estar en Atlanta para ver el debut mundialista de su hijo”, relató el arquero, quien compartió su decepción por la ausencia familiar ante los medios.

El portero de Cabo Verde Vozinha (Reuters/Jordan Godfree)
El portero de Cabo Verde Vozinha (Reuters/Jordan Godfree)

El episodio generó repercusión tanto en la comunidad de Cabo Verde como entre los aficionados al fútbol. El propio Jeffries destacó la relevancia de la participación de los “Tiburones azules” en el torneo. “Los caboverdianos en Estados Unidos y en toda la diáspora han celebrado el coraje y la resiliencia de los ‘Tiburones azules’, un equipo que partía como no favorito, uniéndose a aficionados al fútbol de naciones de todo el globo”, manifestó el legislador en su comunicado.

PUBLICIDAD

La actuación de Vozinha en el partido ante España

La actuación del portero en el primer partido del grupo H frente a España resultó determinante para el equipo africano. El empate sin goles ante el vigente campeón europeo se debió, en gran parte, a las intervenciones de Vozinha, quien fue señalado como una de las figuras del encuentro. “Las atajadas del arquero caboverdiano fueron fundamentales para que su equipo, que debuta en un Mundial y es considerado a priori el más débil de su encuadrado, lograra cosechar un empate a cero ante el vigente campeón de Europa”, subrayó Jeffries al referirse al logro deportivo de la selección.

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

El partido entre Cabo Verde y Uruguay corresponde a la segunda jornada del grupo H y se disputará el domingo 21 de junio a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en el estadio Hard Rock de Miami. La presencia de la madre de Vozinha en las gradas representa un motivo de celebración para la familia del portero y para la comunidad caboverdiana, que acompaña con entusiasmo la histórica participación de su selección nacional en el máximo torneo internacional.

Temas Relacionados

Selección Cabo Verde Mundial 2026Mundial 2026FútbolFútbol EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Sigue el minuto a minuto del enfrentamiento entre las dos selecciones del grupo B del viejo continente

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Ha jugado 12 copas del mundo, pero no ha conseguido pasar de octavos de final desde 1954

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 18 de junio, comienza la segunda fecha, lo que dejó el debut de Colombia y el minuto a minuto

La selección de Néstor Lorenzo comenzó el certamen con una victoria 3-1 ante Uzbekistán y es el líder del grupo K. Este jueves arranca una nueva fecha con cuatro encuentros, entre ellos, la presentación de México ante Corea del Sur

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 18 de junio, comienza la segunda fecha, lo que dejó el debut de Colombia y el minuto a minuto

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra aprovechó los errores defensivos croatas y resolvió el partido tras el descanso, pese a la resistencia de su rival en la primera parte

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

El equipo de Thomas Christiansen generó las ocasiones más claras, pero Ghana aprovechó la última acción del partido para quedarse con los tres puntos

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

Sheinbaum confirma reunión con el Rey Felipe VI el jueves 25 de junio en CDMX: “Es un paso importante”

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

ECONOMÍA

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

Los requisitos para acceder a una pensión de incapacidad permanente sin estar dado de alta en la Seguridad Social

Las mujeres ‘freelance’ en España cobran 14 euros menos por hora que los hombres: la brecha equivale a trabajar gratis hasta abril

El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

Los españoles no renuncian al verano, pero reparan más en el presupuesto: dos de tres eligen España y la mitad se plantea financiar el viaje a plazos

DEPORTES

Estados Unidos da un visado a la madre del portero de Vozinha para que pueda ver el segundo partido de su hijo en el Mundial 2026

Estados Unidos da un visado a la madre del portero de Vozinha para que pueda ver el segundo partido de su hijo en el Mundial 2026

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés