Deseo concedido: Estados Unidos da la visa a la madre de Vozinha tras su actuación ante España en el Mundial 2026

El portero de Cabo Verde, Vozinha (Reuters/Brett Davis)

La madre del portero de la selección de fútbol de Cabo Verde, Vozinha, podrá finalmente estar presente en el estadio cuando su hijo dispute el próximo partido del Mundial en Miami. Así lo anunció este miércoles el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, quien informó que las autoridades han garantizado la expedición del visado necesario para que la madre del futbolista viaje a tiempo y pueda acompañar a su hijo durante el encuentro frente a Uruguay.

A través de un comunicado oficial, Jeffries hizo público que el Gobierno estadounidense ha tomado medidas excepcionales para facilitar el reencuentro familiar. “Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay. Se han eximido todas las tasas, conforme a la normativa oficial, y ya se están organizando los preparativos de viaje para que madre e hijo se reúnan en Miami”, expresó el congresista, quien remarcó su propio vínculo con Cabo Verde al señalar que su madre es originaria de ese país africano.

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La situación trascendió después de que Vozinha confesara a la prensa, tras el primer partido de la selección caboverdiana en el torneo, que su madre no había logrado conseguir el visado para entrar a Estados Unidos a tiempo para asistir al debut del equipo nacional, que se celebró en Atlanta. “Mi madre no pudo estar en Atlanta para ver el debut mundialista de su hijo”, relató el arquero, quien compartió su decepción por la ausencia familiar ante los medios.

El portero de Cabo Verde Vozinha (Reuters/Jordan Godfree)

El episodio generó repercusión tanto en la comunidad de Cabo Verde como entre los aficionados al fútbol. El propio Jeffries destacó la relevancia de la participación de los “Tiburones azules” en el torneo. “Los caboverdianos en Estados Unidos y en toda la diáspora han celebrado el coraje y la resiliencia de los ‘Tiburones azules’, un equipo que partía como no favorito, uniéndose a aficionados al fútbol de naciones de todo el globo”, manifestó el legislador en su comunicado.

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La actuación de Vozinha en el partido ante España

La actuación del portero en el primer partido del grupo H frente a España resultó determinante para el equipo africano. El empate sin goles ante el vigente campeón europeo se debió, en gran parte, a las intervenciones de Vozinha, quien fue señalado como una de las figuras del encuentro. “Las atajadas del arquero caboverdiano fueron fundamentales para que su equipo, que debuta en un Mundial y es considerado a priori el más débil de su encuadrado, lograra cosechar un empate a cero ante el vigente campeón de Europa”, subrayó Jeffries al referirse al logro deportivo de la selección.

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

El partido entre Cabo Verde y Uruguay corresponde a la segunda jornada del grupo H y se disputará el domingo 21 de junio a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en el estadio Hard Rock de Miami. La presencia de la madre de Vozinha en las gradas representa un motivo de celebración para la familia del portero y para la comunidad caboverdiana, que acompaña con entusiasmo la histórica participación de su selección nacional en el máximo torneo internacional.

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