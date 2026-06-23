Estados Unidos

Se incautaron más de 300 drones cerca de las sedes del Mundial 2026, según la TSA

La agencia advirtió que volar estas aeronaves no tripuladas en zonas con restricciones durante el evento deportivo constituye un delito federal y puede derivar en multas de hasta USD 100.000, cargos penales y confiscación del equipo

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La prohibición de drones alcanza a estadios sede, eventos para aficionados, hoteles de equipos, campamentos base e instalaciones de entrenamiento del Mundial 2026 (REUTERS/Bing Guan).
La prohibición de drones alcanza a estadios sede, eventos para aficionados, hoteles de equipos, campamentos base e instalaciones de entrenamiento del Mundial 2026 (REUTERS/Bing Guan).

Funcionarios federales de Estados Unidos incautaron más de 300 drones cerca de sedes del Mundial 2026 desde que comenzó el torneo, informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), citada por Reuters y KTLA 5.

La agencia escribió en una publicación en X: “Los Alguaciles Aéreos Federales de la TSA, trabajando con socios estatales y federales, han incautado más de 300 drones durante los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hasta el momento. Volar un dron en una zona restringida es un delito federal y puede resultar en multas de hasta USD 100.000, tiempo de prisión y confiscación del dron”.

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Zona sin drones: las restricciones de la FAA en el Mundial 2026

Antes del inicio del evento, la Administración Federal de Aviación (FAA) lanzó la iniciativa DETER, siglas en inglés de Respuesta Policial Rápida y Selectiva Mediante Drones, para acelerar la identificación de infracciones y la aplicación de las normas sobre drones.

Bajo este refuerzo de control, la entidad gubernamental impuso restricciones temporales de vuelo y declaró zonas sin drones sobre los estadios y en espacios vinculados a los aficionados, con el objetivo de proteger a jugadores, asistentes y personal durante los días de partido y en actividades oficiales relacionadas.

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Los operadores que entren sin autorización en el espacio aéreo restringido pueden afrontar multas de hasta USD 100.000, la confiscación del dron, cargos penales federales y la posibilidad de arresto inmediato.

Las fuerzas del orden federales están legalmente autorizadas a emplear herramientas especializadas de mitigación para enfrentar vuelos no autorizados. Esas capacidades permiten detectar, seguir y evaluar actividad irregular de drones, además de retirar aeronaves del espacio aéreo restringido mientras se preservan pruebas para posibles acciones coercitivas.

El organismo señaló que actúa en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia para los estadios y eventos relacionados en todo el país. Asimismo, participan el Buró Federal de Investigaciones y fuerzas de seguridad locales en la vigilancia activa del espacio aéreo.

Los operadores que ingresen sin autorización al espacio aéreo restringido del Mundial 2026 pueden recibir multas de hasta USD 100.000, confiscación del dron y cargos penales federales (AP Photo).
Los operadores que ingresen sin autorización al espacio aéreo restringido del Mundial 2026 pueden recibir multas de hasta USD 100.000, confiscación del dron y cargos penales federales (AP Photo).

Dónde está prohibido volar drones

La medida abarca una prohibición total de operaciones aéreas, incluidos los drones, dentro de un radio de tres millas náuticas y hasta 3.000 pies sobre el nivel del suelo alrededor de los estadios sede, salvo autorización expresa del control de tráfico aéreo.

Se aplican restricciones a los estadios donde se disputarán los partidos de la Copa del Mundo en las siguientes ubicaciones y fechas:

  • SoFi Stadium (Los Ángeles, California): 12, 15, 18, 21, 25, 28 de junio, 2, 10 de julio.
  • Levi’s Stadium (Santa Clara, California): 13, 16, 19, 22, 25 de junio, 1 de julio.
  • Lumen Field (Seattle, Washington): 15, 19, 24, 26 de junio, 1 y 6 de julio.
  • AT&T Stadium (Arlington, Texas): 14, 17, 22, 25, 27, 30 de junio, 3, 6, 14 de julio.
  • NRG Stadium (Houston, Texas): 14, 17, 20, 23, 26, 29 de junio, 4 de julio.
  • Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia): 15, 18, 21, 24, 27 de junio, 1, 7, 15 de julio.
  • Gillette Stadium (Foxborough, MA): 13, 16, 19, 23, 26, 29 de junio, 9 de julio.
  • Hard Rock Stadium (Miami, Florida): 15, 21, 24, 27 de junio, 3, 11, 18 de julio.
  • Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri): 16, 20, 25, 27 de junio, 3, 11 de julio.
  • MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey): 13, 16, 22, 25, 27, 30 de junio, 5, 19 de julio.
  • Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania): 14, 19, 22, 25, 27 de junio, 4 de julio.
Las restricciones de la FAA establecen zonas sin drones sobre estadios y espacios para aficionados para proteger a jugadores, asistentes y personal (REUTERS/Daniel Cole).
Las restricciones de la FAA establecen zonas sin drones sobre estadios y espacios para aficionados para proteger a jugadores, asistentes y personal (REUTERS/Daniel Cole).

En ciertos sitios donde se celebren eventos para aficionados también rigen restricciones adicionales: no se permiten vuelos de drones en un radio de una milla náutica y hasta 1.000 pies de altura, salvo permiso específico. Los lugares son los siguientes:

  • LA Memorial Coliseum (Los Ángeles, California): Del 10 al 15 de junio.
  • Dallas Fair Park (Dallas, Texas): 11-30 de junio, 1-7 de julio, 9-11, 14, 15, 18, 19.
  • East Downtown District (Houston, Texas): 11-30 de junio, 1-7 de julio, 9-11, 14, 15, 18, 19.
  • Centennial Olympic Park (Atlanta, Georgia): 11-15 de junio, 17-21, 24, 26, 27, 1, 7, 14, 15 de julio.
  • City Hall Plaza (Boston, MA): Del 11 al 26 de junio.
  • Bayfront Park (Miami, Florida): Del 13 al 30 de junio y del 1 al 5 de julio.
  • National WWI Museum and Memorial (Kansas City, Misuri): 9, 11-14, 16, 19-21, 24-27 de junio, 1, 3, 4-7, 9-12 de julio.
  • Sports Illustrated Stadium (Harrison, Nueva Jersey): Del 13 al 30 de junio y del 11 al 19 de julio.
  • Louis Armstrong Stadium (Flushing, Nueva York): Del 11 al 27 de junio.
  • Emily Warren Roebling (Plaza Brooklyn, Nueva York): Del 13 al 19 de junio.
  • Rockefeller Center (Nueva York, NY): Del 4 al 19 de julio.
  • Lemon Hill Park (Filadelfia, Pensilvania): Del 11 al 30 de junio y del 1 al 19 de julio.

A su vez, se aplican prohibiciones de vuelo en otras ubicaciones, como hoteles para equipos, campamentos base e instalaciones de entrenamiento.

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