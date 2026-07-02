Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 2 de julio, partidos, resultados y el minuto a minuto de la jornada

Malik Tillman anota de tiro libre el 2-0 de Estados Unidos ante Bosnia; Nikola Vasilj no pudo hacer nada frente a ese remate (IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita)

Los 16avos de final del Mundial 2026 siguen su curso y, poco a poco, comienzan a definirse los cruces para lo que será la instancia de los octavos de final. Hoy, dos encuentros de alto calibre prometen continuar con la emoción que está generando la competición. El duelo principal tendrá a Cristiano Ronaldo y Luka Modrić como protagonistas del día.

España será otra de las animadoras de la jornada. En el primer turno, La Roja se medirá ante Austria en busca de un triunfo que lo meta entre los mejores 16 equipos del certamen. También intentará ganar un cruce de eliminación directa por primera vez desde la final de Sudáfrica 2010. Pedro Porro y Dani Olmo serían las únicas variantes en el once inicial respecto al encuentro contra Uruguay.

Por su parte, la selección argentina comienza a ultimar detalles de cara al partido de este viernes ante Cabo Verde. Los campeones del mundo se encuentran instalados en Miami, donde el equipo realizará una nueva práctica. Lionel Scaloni aún no confirmó el once inicial y analiza variantes en algunos puestos. La buena noticia: Cuti Romero se entrena a la par del grupo.

La selección colombiana es otra que también se prepara de lleno. En el último turno del viernes, se verán las caras contra Ghana para definir al último equipo que pasará a los octavos de final. La delegación ya se encuentra instalada en Kansas mientras Néstor Lorenzo define cómo será el equipo que pondrá en cancha. Sigue vigente la alerta por temperaturas extremas para la hora del encuentro.

México, entretanto, ya conoce a su rival de octavos: Inglaterra. El Tri, que viene de superar 2-0 a Ecuador, recibirá este domingo al seleccionado de los Tres Leones en el Estadio Ciudad de México. El elenco de Javier Aguirre buscará seguir haciendo historia en un duelo que promete ser, al menos de entrada, emocionante.

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