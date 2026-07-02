Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 2 de julio, partidos, resultados y el minuto a minuto de la jornada

Los 16avos de final del Mundial 2026 siguen su curso y, poco a poco, comienzan a definirse los cruces para lo que será la instancia de los octavos de final. Hoy, dos encuentros de alto calibre prometen continuar con la emoción que está generando la competición. El duelo principal tendrá a Cristiano Ronaldo y Luka Modrić como protagonistas del día.
España será otra de las animadoras de la jornada. En el primer turno, La Roja se medirá ante Austria en busca de un triunfo que lo meta entre los mejores 16 equipos del certamen. También intentará ganar un cruce de eliminación directa por primera vez desde la final de Sudáfrica 2010. Pedro Porro y Dani Olmo serían las únicas variantes en el once inicial respecto al encuentro contra Uruguay.
Por su parte, la selección argentina comienza a ultimar detalles de cara al partido de este viernes ante Cabo Verde. Los campeones del mundo se encuentran instalados en Miami, donde el equipo realizará una nueva práctica. Lionel Scaloni aún no confirmó el once inicial y analiza variantes en algunos puestos. La buena noticia: Cuti Romero se entrena a la par del grupo.
La selección colombiana es otra que también se prepara de lleno. En el último turno del viernes, se verán las caras contra Ghana para definir al último equipo que pasará a los octavos de final. La delegación ya se encuentra instalada en Kansas mientras Néstor Lorenzo define cómo será el equipo que pondrá en cancha. Sigue vigente la alerta por temperaturas extremas para la hora del encuentro.
México, entretanto, ya conoce a su rival de octavos: Inglaterra. El Tri, que viene de superar 2-0 a Ecuador, recibirá este domingo al seleccionado de los Tres Leones en el Estadio Ciudad de México. El elenco de Javier Aguirre buscará seguir haciendo historia en un duelo que promete ser, al menos de entrada, emocionante.
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En pocas líneas:
- Los partidos del día: 2 de julio
- España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos
- Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber
La noche de clasificación para octavos de final del Mundial fue el escenario donde Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, protagonizó un episodio singular en la rueda de prensa posterior al triunfo 2-0 frente a Bosnia Herzegovina en Santa Clara. Consultado sobre si sentía algo de nacionalidad estadounidense tras el avance en el torneo, el entrenador dejó una declaración rotunda: “Soy 200 % argentino, me siento argentino al 200 %”.
La selección de Senegal afronta una de sus crisis más profundas tras la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El desenlace deportivo, marcado por una derrota agónica ante Bélgica por 3-2, desencadenó una ola de tensión interna que culminó con el anuncio en redes sociales de Pape Gueye, uno de los futbolistas más representativos del equipo, quien comunicó su decisión de apartarse de la selección mientras continúe el actual cuerpo técnico. La noticia sacudió a la opinión pública y puso en el centro del debate la gestión del seleccionador Pape Thiaw.
Los partidos del día: 2 de julio
España vs. Austria
- México: 13:00
- Colombia: 14:00
- Argentina: 16:00
- España: 21:00
Portugal vs. Croacia
- México: 17:00
- Colombia: 18:00
- Argentina: 20:00
- España: 01:00 (viernes)
Suiza vs. Argelia
- México: 21:00
- Colombia: 22:00
- Argentina: 0:00 (viernes)
- España: 05:00 (viernes)
Francia es de las selecciones más temidas del Mundial 2026. Con 4 victorias y 13 goles marcados en la fase de grupos, los Bleus de Didier Deschamps encabezan el torneo con una contundencia que no se veía desde hace décadas, y que el medio francés RMC Sport puso en perspectiva histórica al compararla con las grandes selecciones de todos los tiempos.
Esta noche, a partir de las 21:00 en la península, España se juega contra Austria continuar en el Mundial en su encuentro de dieciseisavos. Los partidos de grupos no han sido todo lo bueno que se esperaba, pero la victoria ante Arabia Saudí, en el mejor encuentro de los tres, y los tres puntos ante Uruguay sellaron la primera plaza. Austria ha firmado una fase de grupos solida que le ha permitido pasar como segunda, tras su empate en el último minuto ante Argelia.
La selección de Estados Unidos aseguró con autoridad su boleto a la ronda de eliminación directa tras vencer por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco. El planteamiento estratégico de Mauricio Pochettino funcionó en la primera mitad gracias a una anotación de Folarin Balogun.