Una cría de leopardo nublado en Nashville renueva la esperanza para la especie

El centro de Tennessee confirmó que se trata de una hembra y que es el ejemplar número 51 logrado por su programa desde 1991 (@nashvillezoo)

La nueva cría de leopardo nublado nacida en el zoológico de Nashville, en Estados Unidos, representa un hito para la conservación de una de las especies felinas más escasas del planeta. La institución confirmó que Mayuree, una hembra, se suma a los 51 ejemplares nacidos bajo su programa desde 1991, consolidando la experiencia de este centro en la reproducción de la especie.

De acuerdo con información difundida por el portal de noticias brasileño O Globo, la llegada de la cría fue celebrada por la comunidad científica debido a los desafíos que implica su supervivencia tanto en libertad como en cautiverio.

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Una especie vulnerable y difícil de observar en su hábitat natural

El leopardo nublado (Neofelis nebulosa) habita los bosques tropicales y zonas boscosas del sudeste asiático. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta especie figura en la categoría de vulnerable, y enfrenta riesgos severos por la caza furtiva, la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de animales. O Globo detalló que entre 2000 y 2018, el área de distribución del leopardo nublado se redujo un 34 % debido al avance de la deforestación y las actividades humanas.

El carácter esquivo del leopardo nublado dificulta el estudio de sus hábitos y comportamiento en estado silvestre. Por ese motivo, una parte importante del conocimiento científico acumulado sobre la especie proviene de ejemplares mantenidos bajo cuidado humano en instituciones zoológicas. En Estados Unidos, el zoológico de Nashville se convirtió en un referente internacional sobre la cría de Neofelis nebulosa, con más de medio centenar de nacimientos documentados.

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El esquema mantiene a la progenitora a cargo mientras el equipo interviene en la socialización y el contacto temprano con personas (@nashvillezoo)

Innovación en la crianza: el sistema compartido y los retos del cuidado materno

La reciente llegada de Mayuree marca el inicio de un nuevo modelo de manejo en el zoológico. Por primera vez, el centro implementó la llamada crianza compartida, que consiste en permitir que la madre permanezca a cargo de la cría mientras el equipo técnico interviene directamente en la socialización y el contacto temprano con humanos.

Según declaraciones de Heather Schwartz, directora de servicios veterinarios del zoológico recogidas por O Globo, la especie suele presentar dificultades en la crianza por la alta incidencia de negligencia materna o depredación.

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“Gracias a los cuidados de Niran, la madre, fue posible aplicar un sistema que fomenta la interacción controlada con humanos y facilita tanto los exámenes veterinarios como la formación de futuras parejas reproductoras”, explicó Schwartz. La especialista agregó que este método permite mejorar el manejo y la investigación sobre la especie, aportando herramientas para la preservación a largo plazo.

Actualmente, Mayuree pesa poco más de 900 gramos y permanece junto a su madre hasta alcanzar el destete. El zoológico informó que la cachorra todavía no se exhibe al público y que, tras el destete, será integrada con otros cachorros para favorecer la convivencia, un factor que reduce la agresividad y favorece la adaptación social. La institución subrayó que la experiencia acumulada con los nacimientos previos ha sido fundamental para perfeccionar las técnicas de crianza y manejo veterinario.

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Conservación y futuro de una especie amenazada

El recinto informó que la hembra permanecerá junto a su progenitora hasta el destete y que luego será incorporada con otros juveniles para favorecer la convivencia (@nashvillezoo)

El nacimiento del felino se produjo en el marco de un contexto de alerta internacional por la reducción de las poblaciones de leopardo nublado en su entorno natural. Organizaciones como la UICN mantienen el monitoreo sobre las poblaciones y promueven proyectos de conservación que incluyen la protección de hábitats, el combate al tráfico ilegal y el apoyo a la reproducción en cautividad. Según datos publicados por O Globo, la pérdida de bosque primario y la presión humana representan las principales amenazas para la supervivencia de la especie.

El programa del zoológico de Nashville se posiciona como uno de los más exitosos fuera de Asia, tanto por la cantidad de ejemplares nacidos como por las innovaciones en los métodos de crianza. El nacimiento de Mayuree aporta nuevas posibilidades para la investigación y desarrollo de estrategias de manejo, al tiempo que contribuye a la sensibilización sobre la importancia de conservar a una de las especies felinas más raras y amenazadas del mundo.

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El portal de noticias informó que el equipo científico espera que la socialización temprana y la integración con otros cachorros favorezcan la futura reproducción y el bienestar de los ejemplares nacidos en cautividad. La cría, hija de la pareja formada por Niran y Ron, permanecerá bajo cuidado hasta cumplir con las etapas necesarias para su desarrollo, reforzando el compromiso institucional con la preservación de la biodiversidad.