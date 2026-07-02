En medio de una ola de calor extrema, no use ventiladores en interiores si la temperatura supera este límite, advierten los expertos

El CDC y la OMS advirtieron que los ventiladores eléctricos en interiores pueden aumentar el riesgo durante las olas de calor extremas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y organismos internacionales han emitido advertencias sobre el uso de ventiladores eléctricos en interiores durante olas de calor extremas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que, bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad, el ventilador puede dejar de ser seguro y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Las recomendaciones llegan en un contexto de temperaturas récord que afectan a más de treinta estados en el país.

El CDC recomienda no utilizar ventiladores cuando la temperatura del ambiente interior supera los 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit), ya que el aparato podría contribuir a un aumento de la temperatura corporal. La OMS establece un umbral de 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) como límite para evitar el sobrecalentamiento provocado por el aire en movimiento. Estas indicaciones han sido replicadas en informes oficiales y por medios como CBC News, que recogen el consenso de expertos en fisiología ambiental y salud pública.

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Las olas de calor han provocado un aumento en la consulta de información sobre métodos de enfriamiento doméstico y riesgos asociados. Según el CDC, la exposición a calor extremo puede causar agotamiento, insolación y otras complicaciones, especialmente en adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes carecen de acceso a aire acondicionado. En este contexto, las autoridades buscan reducir el impacto de la crisis climática en la salud pública y reforzar las precauciones ante fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos.

¿Cuándo no es seguro usar ventiladores en interiores?

El CDC advierte que los ventiladores eléctricos dejan de ser efectivos y pueden ser contraproducentes cuando la temperatura interior supera los 32 °C (90 °F). En esas condiciones, el flujo de aire puede aumentar la carga térmica sobre el cuerpo en lugar de refrescarlo. “Si la temperatura del ambiente supera los 32 °C, el ventilador puede ser contraproducente”, informa el CDC en sus guías oficiales, citadas por The Independent. La OMS, por su parte, sitúa el umbral de seguridad en 40 °C (104 °F) para evitar riesgos de sobrecalentamiento, de acuerdo con CTV News.

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Expertos en salud pública y fisiología, citados por CBC News, coinciden en que el rango crítico para el uso de ventiladores se encuentra entre los 32 y los 40 °C, dependiendo de factores como la humedad, la edad y la salud individual. En climas húmedos, la capacidad de evaporación del sudor disminuye y el riesgo asociado al uso de ventiladores aumenta.

El CDC recomienda no usar ventiladores cuando la temperatura interior supera los 32 °C, porque el flujo de aire puede elevar la temperatura corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el ventilador puede ser un riesgo en olas de calor?

El mecanismo de enfriamiento del cuerpo humano depende de la evaporación del sudor. Cuando la temperatura del aire es inferior a la corporal, el ventilador ayuda a disipar el calor. Sin embargo, si el aire se iguala o supera los 37 °C, el aparato puede incrementar la temperatura corporal en vez de reducirla. El CDC advierte que en estas circunstancias, el ventilador genera una “falsa sensación de confort” y puede favorecer el desarrollo de enfermedades relacionadas con el calor.

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De acuerdo con NBC Miami, la circulación de aire caliente puede aumentar la transferencia de calor al organismo, sobre todo en personas vulnerables. CBC News añade que la humedad relativa influye en la eficiencia del enfriamiento, ya que limita la evaporación del sudor.

¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades asociadas al calor extremo?

El CDC detalla que el agotamiento por calor puede manifestarse con fatiga, debilidad, náuseas y vómitos. Si la situación progresa, puede presentarse un golpe de calor, cuyos signos incluyen confusión, pérdida de conciencia, convulsiones y fiebre elevada. La Clínica Cleveland, citada por The Independent, advierte que los calambres por calor suelen aparecer tras esfuerzos físicos intensos y que la erupción por calor puede surgir debido a la obstrucción de las glándulas sudoríparas.

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Las autoridades recomiendan prestar atención a los síntomas y buscar atención médica de inmediato si se detectan signos de gravedad. El CDC señala que los adultos mayores, niños, embarazadas y pacientes crónicos constituyen los grupos de mayor riesgo.

La OMS fijó en 40 °C el umbral de seguridad para evitar el sobrecalentamiento por el aire en movimiento en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué alternativas recomiendan las autoridades para mantenerse fresco?

Ante la limitación del uso de ventiladores en ambientes calurosos, las autoridades recomiendan priorizar otros métodos de enfriamiento. De acuerdo con el CDC y la OMS, las principales medidas incluyen:

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Permanecer en espacios con aire acondicionado siempre que sea posible.

Buscar refugio en centros comerciales, cines, bibliotecas o centros de enfriamiento habilitados.

Mantener persianas y cortinas cerradas durante el día.

Cerrar ventanas cuando la temperatura exterior es superior a la interior y abrirlas en la noche para ventilar.

Aplicar agua fría en la piel mediante duchas, toallas húmedas o atomizadores.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Beber agua frecuentemente, aunque no se sienta sed.

Reponer sales y electrolitos si hay sudoración excesiva.

Según CTV News, reducir ligeramente la temperatura interior puede mejorar la seguridad y el confort. CBC News enfatiza la importancia de hidratarse y planificar actividades físicas en horarios frescos.

¿Qué recomendaciones existen para grupos vulnerables?

El CDC y la OMS subrayan que los adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas requieren precauciones adicionales. Las recomendaciones incluyen:

Monitorear la temperatura corporal regularmente.

Evitar la exposición prolongada al calor.

No dejar niños, ancianos ni mascotas en vehículos estacionados.

Mantener contacto frecuente con familiares o servicios sociales.

Realizar chequeos periódicos y priorizar el descanso en áreas frescas o ventiladas.

The New York Times sugiere adaptar la rutina diaria, limitar la actividad física en las horas centrales del día y asegurarse de que las personas vulnerables tengan acceso a espacios frescos.

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La humedad y la salud individual influyen en el uso de ventiladores, ya que en climas húmedos disminuye la evaporación del sudor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo prepararse ante olas de calor prolongadas?

La preparación ante episodios de calor extremo es clave para reducir riesgos. Las agencias meteorológicas y de salud pública recomiendan:

Consultar fuentes oficiales para informarse sobre alertas y avisos. Identificar refugios climáticos en la ciudad o vecindario. Postergar actividades al aire libre durante las horas más calurosas. Mantener un suministro suficiente de agua y alimentos frescos en el hogar. Utilizar cortinas térmicas, ventiladores portátiles con agua o paños fríos como recursos complementarios.

Según CTV News, la prevención y la vigilancia resultan fundamentales para mitigar el impacto de las olas de calor, cuyo alcance se ha incrementado en los últimos años.

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¿Qué impacto tiene para la población y qué acciones se esperan?

Las recomendaciones sobre el uso de ventiladores buscan reducir el número de casos de enfermedades asociadas al calor, especialmente entre los grupos más vulnerables. El cumplimiento de las directrices de los CDC y la OMS permite minimizar riesgos y optimizar la respuesta sanitaria ante olas de calor cada vez más frecuentes. Las autoridades continúan emitiendo alertas y actualizando sus guías conforme avanza la temporada, con el objetivo de proteger la salud pública y concientizar sobre la importancia de medidas preventivas.