“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

Toy Story 5 lideró la taquilla global a fines de junio de 2026 con 585 millones de dólares acumulados en dos semanas. (Disney/Pixar)

La quinta entrega de la franquicia animada “Toy Story” alcanzó el liderazgo de la taquilla global durante el último fin de semana de junio de 2026, superando los 585 millones de dólares en ingresos acumulados y desplazando a otros estrenos internacionales. El desempeño afecta a los principales estudios de animación y superhéroes, mientras “Supergirl”, el último lanzamiento de DC, no logró cumplir con las expectativas del mercado, según cifras de EFE y reportes de Deadline y Box Office Mojo. Estos resultados reflejan el comportamiento de la audiencia y la competencia entre franquicias de alto presupuesto en un contexto de cambios en los hábitos de consumo y asistencia a salas de cine a nivel mundial.

De acuerdo con EFE, la película animada de Pixar sumó 273 millones de dólares en su segundo fin de semana, lo que consolidó su posición como la sexta película más taquillera del año. El seguimiento de Deadline confirmó el liderazgo de “Toy Story 5” en la mayoría de los mercados internacionales, mientras que “Supergirl” recaudó apenas 68 millones de dólares en su debut mundial, lejos de los objetivos de Warner Bros y DC para una producción de este tipo.

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El contexto del sector muestra un escenario de intensa competencia entre grandes franquicias y nuevos lanzamientos. El análisis de Deadline y Box Office Mojo revela que la industria enfrenta desafíos relacionados con la atracción de público y la rentabilidad de los estrenos, marcados por factores externos como eventos climáticos y deportivos, así como por la consolidación de marcas con amplio reconocimiento internacional.

¿Cuánto recaudó “Toy Story 5” en su segundo fin de semana en cartelera?

Según datos de Box Office Mojo y reportes de Deadline, “Toy Story 5” alcanzó un acumulado de 585 millones de dólares tras dos semanas en cines. El segundo fin de semana aportó 159,1 millones a la cifra total, de los cuales 89,1 millones provinieron de mercados internacionales en 49 países. El mercado doméstico de Estados Unidos aportó 297,2 millones de dólares, mientras los territorios extranjeros sumaron 287,8 millones, de acuerdo con los informes publicados el 28 de junio de 2026.

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La película se mantuvo en el primer puesto de la taquilla internacional en casi todos los mercados donde se estrenó, a excepción de Noruega, Polonia, Suecia y Ucrania. Entre los principales mercados, México contribuyó con 48 millones de dólares, el Reino Unido con 37,8 millones, China con 29,8 millones, Francia con 15,7 millones, Brasil y Australia con 12,6 millones cada uno, España con 11,2 millones, Corea del Sur con 10,8 millones, Argentina con 9 millones, Colombia con 8,5 millones, Chile e Italia con 6,7 millones cada uno, según reportó Deadline.

La tendencia de crecimiento se confirma con el ritmo de recaudación, situando a la película de Pixar entre las más vistas del año, por encima de títulos recientes del mismo estudio y de otras franquicias animadas.

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Toy Story 5 recaudó 159,1 millones de dólares en su segundo fin de semana, con 89,1 millones aportados por 49 mercados internacionales. (Disney/Pixar via AP)

¿Cómo fue la recaudación de “Toy Story 5” y “Supergirl” en Estados Unidos?

De acuerdo con los datos publicados por Deadline y Box Office Mojo, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para “Toy Story 5” durante su segundo fin de semana de exhibición. La película de Pixar sumó 297,2 millones de dólares en el mercado doméstico en solo dos semanas, consolidándose como la opción preferida del público familiar. El éxito de este título en salas estadounidenses responde a la fortaleza de la franquicia y a la estrategia de distribución de Disney, que priorizó el estreno en cines antes que en plataformas digitales.

En contraste, el estreno de “Supergirl” en Estados Unidos no logró igualar las expectativas de los estudios. La película registró una apertura de 38 millones de dólares en el mercado doméstico, según cifras confirmadas por Deadline. Este resultado la ubicó por debajo de otros lanzamientos recientes de superhéroes y no permitió que la producción alcanzara el primer puesto en la taquilla local. Los analistas indicaron que la película enfrentó una competencia directa de títulos familiares y de animación, como “Toy Story 5”, lo que afectó su rendimiento inicial.

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La diferencia de desempeño entre ambos títulos en Estados Unidos refuerza la tendencia observada en los mercados internacionales, donde las franquicias establecidas de animación superaron a las propuestas de superhéroes en la preferencia del público y la recaudación obtenida.

¿Por qué el estreno de “Supergirl” fue considerado bajo en comparación con otras películas?

El debut mundial de “Supergirl”, producción de Warner Bros y DC, recaudó 68 millones de dólares en su primer fin de semana, con 30 millones provenientes de 77 mercados internacionales, según datos de Deadline. Esta cifra se encuentra muy por debajo de los 170 millones de presupuesto de producción, sin incluir los gastos de marketing, y representa un desempeño inferior al de otras películas del género estrenadas en años previos.

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Deadline detalló que “Supergirl” no logró ocupar el primer lugar en ninguno de los mercados principales, y fue superada en recaudación por títulos como “Joker: Folie à Deux”, que en su lanzamiento mundial alcanzó 114,8 millones de dólares. En mercados clave como Reino Unido, el filme recaudó 4,1 millones; en México, 3,4 millones; en Australia, 2 millones; y en Brasil, 1,4 millones. Japón, China, Indonesia, Corea del Sur, España, Italia, Alemania y Tailandia también reportaron cifras por debajo de las registradas por otras películas de superhéroes.

El comportamiento de “Supergirl” en taquilla refleja las dificultades que enfrentan los nuevos lanzamientos para competir con franquicias consolidadas y el impacto de la recepción del público en la rentabilidad de las producciones.

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Supergirl debutó con 68 millones de dólares en la taquilla mundial y quedó por debajo de las expectativas de Warner Bros y DC. (Warner Bros.)

¿Cuáles son las películas más taquilleras de 2026 hasta ahora?

De acuerdo con Box Office Mojo y los informes de Deadline, las películas más taquilleras del año hasta el cierre de junio de 2026 son las siguientes:

The Super Mario Galaxy Movie: 1.007 millones de dólares. Michael (biopic de Michael Jackson): 977,4 millones de dólares. Devil Wears Prada 2: 685,2 millones de dólares. Project Hail Mary: 683,3 millones de dólares. Pegasus 3 (estreno en China): 653,9 millones de dólares. Toy Story 5: 585 millones de dólares.

Otras producciones destacadas incluyen “Obsession”, que sumó 370 millones de dólares, y “Disclosure Day”, dirigida por Steven Spielberg, que alcanzó 193 millones, según datos revisados por Deadline. La presencia de franquicias animadas y biopics en los primeros lugares confirma la preferencia del público por títulos reconocidos y producciones de alto presupuesto.

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¿Qué factores externos influyeron en la asistencia a los cines durante el fin de semana?

El informe de Deadline subrayó que la ola de calor que afectó a Europa en junio de 2026 motivó recomendaciones oficiales para permanecer en interiores, lo que impactó en la asistencia a las salas de cine. Los estudios respondieron reforzando la promoción de sus estrenos en espacios climatizados. Además, partidos de fútbol del Mundial celebrados en México y Brasil coincidieron con el lanzamiento de “Supergirl”, lo que pudo haber desviado parte del público potencial.

A pesar de estas circunstancias, la recaudación de “Toy Story 5” se mantuvo alta en todos los territorios, mientras que “Supergirl” no logró superar a otras producciones en cartelera. En Asia, títulos locales y producciones animadas dominaron las preferencias, con “Toy Story 5” superando a la mayoría de los estrenos internacionales.

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México, Reino Unido y China estuvieron entre los principales mercados de Toy Story 5, que mantuvo el primer puesto internacional en casi todos sus estrenos. (Disney Pixar)

¿Cómo se compara la recaudación de “Supergirl” con otras películas de DC y Warner Bros?

El desempeño de “Supergirl” se sitúa por debajo de los resultados obtenidos por otras películas recientes de DC y Warner Bros. Según Deadline, el estreno de “Joker: Folie à Deux” alcanzó 114,8 millones de dólares globalmente, mientras que otros títulos del universo DC han conseguido cifras superiores en sus respectivos lanzamientos. La diferencia en recaudación puede atribuirse tanto a factores de mercado como a la respuesta del público ante la propuesta del personaje y la campaña de promoción.

El análisis comparativo resalta que la inversión en producciones de superhéroes no garantiza un retorno inmediato ni la preferencia de la audiencia, especialmente cuando compiten con franquicias establecidas como “Toy Story” o títulos con mayor trayectoria internacional.

¿Qué se espera para las próximas semanas en la taquilla internacional?

Las proyecciones para el mes de julio contemplan nuevos lanzamientos de animación y acción, con la llegada de “Minions & Monsters” a mercados clave como Alemania, Italia, Reino Unido, Brasil, España y México, según Box Office Mojo. Los estudios monitorean el comportamiento de la taquilla para ajustar sus estrategias y maximizar la presencia de sus títulos en cartelera, en un entorno marcado por la competencia entre producciones de alto presupuesto.

El seguimiento de la industria indica que la dinámica entre franquicias de animación y superhéroes continuará influyendo en la distribución de ingresos, mientras que el público mantiene una demanda constante por nuevas propuestas y secuelas de marcas reconocidas.

La recaudación de Supergirl resultó baja frente a su presupuesto de 170 millones de dólares y frente a otros lanzamientos de DC como Joker: Folie à Deux. (Warner Bros.)

¿Cómo afecta el desempeño de taquilla a los estudios y al público?

El rendimiento de “Toy Story 5” y “Supergirl” ofrece información relevante para los estudios en cuanto a la planificación de futuras producciones, la inversión en campañas de promoción y la selección de fechas de estreno. Los datos también permiten anticipar tendencias de consumo y ajustar las estrategias de distribución en función de la respuesta de la audiencia.

Para el público, la diversidad de opciones en cartelera amplía la posibilidad de elegir entre diferentes géneros y formatos, aunque el posicionamiento de las franquicias más exitosas continúa condicionando la disponibilidad de salas y horarios para otros títulos.