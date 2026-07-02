Estados Unidos

Un joven apuñaló y mató a su compañero de trabajo luego de una discusión laboral en Michigan y luego se declaró inocente

La víctima, Brandon Eduardo Velásquez Chávez, de 21 años, fue atacada durante una discusión con Valmir Djempsley, de 20 años, en el área de deshuesado de lomos de la empresa Clemens Food Group el pasado 29 de junio

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apuñalado planta procesadora de carne
Brandon Eduardo Velásquez Chávez murió apuñalado el 29 de junio en una planta procesadora de carne de Coldwater, Michigan (Captura de video)

Un trágico episodio sacudió la rutina de una planta procesadora de carne en Coldwater, Michigan, luego de que un joven de 21 años, identificado como Brandon Eduardo Velásquez Chávez, perdiera la vida tras ser apuñalado por un compañero de trabajo. El presunto agresor, Valmir Djempsley, de 20 años, enfrenta cargos de asesinato, permanece bajo custodia y se declaró inocente este miércoles 1 de julio ante la justicia. El caso ha generado conmoción tanto por la brutalidad del acto como por los interrogantes que rodean a los involucrados.

La víctima, Brandon Eduardo Velásquez Chávez, y el acusado, Valmir Djempsley, compartían labores en la planta de procesamiento de carne de cerdo de Clemens Food Group, específicamente en el área de deshuesado de lomos. Ambos jóvenes inmigrantes trabajaban en condiciones de alta exigencia física, donde la convivencia diaria y el manejo de herramientas cortantes forman parte del entorno habitual. El lunes 29 de junio, la relación laboral entre ambos se tornó mortal tras una discusión que, según la investigación preliminar, tuvo como detonante la posesión de un cuchillo de trabajo.

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La disputa, calificada inicialmente como verbal, escaló rápidamente. De acuerdo con la declaración jurada citada por el Sturgis Journal, el desencadenante fue el hecho de que Chávez tenía uno de los cuchillos que pertenecía a Djempsley. Esta situación derivó en un intercambio de palabras que, según la versión de Djempsley, se intensificó cuando Chávez intentó propinarle un cabezazo. No obstante, los testigos no pudieron confirmar este supuesto intento de agresión física por parte de la víctima.

apuñalado planta procesadora de carne
Valmir Djempsley, compañero de trabajo de 20 años, fue acusado de asesinato y se declaró inocente el 1 de julio (Branch County Sheriff's Office)

La tensión acumulada culminó en una persecución dentro de la planta. Testigos presenciales relataron que Djempsley persiguió a Chávez antes de apuñalarlo en la parte baja de la espalda. El arma utilizada en el ataque fue identificada como el cuchillo de trabajo, instrumento cotidiano en el área donde ambos laboraban. La policía logró recuperar el cuchillo tras el incidente, lo que permitió preservar una evidencia clave para el proceso judicial.

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La llamada de emergencia se registró a las 19:41. Los servicios médicos arribaron rápidamente y trataron de reanimar a Velásquez Chávez, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Aproximadamente 40 minutos después del aviso a las autoridades, el joven fue declarado muerto en las instalaciones de la planta. El hecho conmocionó a compañeros y supervisores, quienes presenciaron el desenlace fatal de una jornada que inició como cualquier otra.

El proceso judicial se activó de inmediato. Valmir Djempsley fue detenido tras el incidente y compareció ante el juez el miércoles 1 de julio. Frente a la acusación de homicidio intencional con arma blanca, el joven se declaró inocente, según WTVB. Se le denegó la posibilidad de salir bajo fianza, lo que implica que permanecerá bajo custodia hasta la próxima audiencia judicial, programada para el 9 de julio. La fiscalía local, encabezada por el fiscal Victor Fitz, sostiene que el acusado enfrenta una posible condena de cadena perpetua si resulta hallado culpable de los cargos presentados.

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La discusión entre los dos trabajadores en Clemens Food Group se originó por la posesión de un cuchillo de trabajo (Captura de video)

El caso ha motivado una rápida respuesta de las autoridades policiales y judiciales del condado de Branch. Tras el aviso del incidente, la policía local aseguró la escena, recolectó pruebas y tomó declaración a los testigos presentes en el área de deshuesado de lomos. El arma blanca fue recuperada y quedó bajo resguardo, mientras los investigadores reconstruían la secuencia de los hechos. Tanto el Departamento de Policía de Coldwater como la dirección de Clemens Food Group fueron contactados por la prensa en busca de declaraciones oficiales, aunque por el momento optaron por no emitir comentarios sobre el suceso.

Uno de los aspectos que ha añadido complejidad al caso es la situación migratoria del acusado. Según el fiscal Victor Fitz, Djempsley tenía una orden de deportación previa emitida en Texas en 2024. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervino tras el arresto, procediendo a su detención mientras continúa la investigación sobre su estatus migratorio. El Sturgis Journal informó que las autoridades federales están coordinando con la justicia local para determinar los pasos a seguir en caso de una eventual condena o resolución judicial. La posibilidad de una deportación posterior a un proceso penal añade un elemento de incertidumbre sobre el destino final de Djempsley en el sistema legal estadounidense.

La muerte de Brandon Eduardo Velásquez Chávez y la detención de Valmir Djempsley han dejado una marca indeleble en la comunidad laboral de Coldwater, mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de los hechos y la aplicación de la ley. El próximo 9 de julio, la justicia deberá avanzar en el esclarecimiento de un caso que expone los riesgos latentes en ambientes laborales donde la tensión y el uso de herramientas peligrosas pueden derivar en consecuencias fatales.

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