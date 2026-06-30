EE. UU. endurece las reglas para obtener la Green Card desde julio de 2026: estos son los cambios

Estados Unidos restringió desde el 1 de julio de 2026 el acceso a la green card con nuevos controles sobre la residencia permanente. (Jesús Aviles/Infobae)

El gobierno de Estados Unidos implementó desde el 1 de julio de 2026 una serie de cambios regulatorios que restringen el acceso a la residencia permanente. Las nuevas disposiciones afectan a miles de solicitantes de la green card en todo el mundo, especialmente en las categorías laborales y familiares. El endurecimiento de los requisitos responde a la saturación del sistema migratorio y a la necesidad de administrar la demanda bajo límites anuales establecidos por la legislación federal.

De acuerdo con documentos oficiales de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado, los cambios introducen topes inmediatos en varias categorías de visas, refuerzan la revisión discrecional de los casos y elevan las consecuencias de errores administrativos en la documentación presentada. Estas reformas se sustentan en el Boletín de Visas de julio, una nueva regla federal sobre requisitos formales y un memorando de política publicado en mayo de 2026.

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El contexto es de presión máxima sobre el sistema de inmigración estadounidense. Según cifras del Departamento de Estado, la demanda por residencia permanente superó los límites anuales en varias categorías, especialmente en las vías laborales, y los tiempos de espera se han incrementado. Las autoridades buscan garantizar la gestión ordenada y priorizar los casos conforme a criterios legales y administrativos estrictos.

¿Qué cambios oficiales rigen para la green card desde julio de 2026?

El Boletín de Visas de julio de 2026, publicado por el Departamento de Estado, oficializa la indisponibilidad de cupos en la segunda preferencia laboral (EB-2) para solicitantes de India y en las visas de inversionista no reservadas (EB-5) para el mismo país. El documento establece: “Las siguientes categorías están declaradas como ‘No Disponibles’ (U) para el resto del año fiscal, con efecto inmediato”. Esto implica que cualquier solicitante en esas categorías deberá esperar hasta octubre, cuando inicia el nuevo ciclo fiscal y se reabren los cupos.

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En las demás categorías laborales, el Boletín especifica que solo podrán presentar solicitudes quienes tengan fechas de prioridad incluidas en los límites publicados en la tabla “Final Action Dates”. Por ejemplo, en EB-3 para India la fecha límite es el 1 de enero de 2014, y en EB-2 para China la fecha es el 1 de septiembre de 2021. Las solicitudes fuera de esas fechas serán inadmitidas hasta la reapertura de cupos.

En las categorías familiares, el Boletín de Visas mantiene la regla del 7% de cupos máximos por país. El avance en las tablas de prioridad fue limitado, y países como México y Filipinas mantienen esperas que superan los cinco años en algunas subcategorías. El sistema de cuotas y fechas de prioridad sigue vigente y se actualiza mensualmente.

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El Boletín de Visas de julio de 2026 declaró no disponibles los cupos EB-2 y EB-5 no reservada para India hasta el próximo año fiscal. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Qué dice la nueva regla federal sobre errores administrativos?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de la USCIS, publicó en el Registro Federal una regla interina que entra en vigor el 10 de julio de 2026. El texto oficial indica que la agencia podrá rechazar o denegar cualquier solicitud de green card que presente omisiones, carezca de firma válida o incluya errores técnicos en los formularios.

La regla establece: “USCIS podrá denegar solicitudes aun después de aceptarlas para su procesamiento si se detecta la ausencia de una firma válida o errores formales no corregidos. La agencia retendrá las tasas abonadas en esos casos”. Esta disposición endurece la política anterior, que permitía subsanar algunos errores antes de la denegación definitiva.

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La USCIS argumenta que esta medida busca garantizar el cumplimiento uniforme de los requisitos formales. El texto oficial señala: “El objetivo es reducir inconsistencias y optimizar el uso de recursos, evitando demoras en la tramitación por errores evitables”. La agencia recomienda revisar cuidadosamente la documentación y seguir las instrucciones publicadas en su portal oficial.

¿Cómo afecta el memorando de ajuste de estatus a los solicitantes?

El memorando PM-602-0199, emitido por la USCIS y publicado en su sitio oficial el 21 de mayo de 2026, redefine el ajuste de estatus como un beneficio extraordinario y discrecional. El documento, firmado por la directora de la agencia, instruye a los oficiales a considerar “todas las circunstancias del caso, ponderando factores positivos y negativos antes de aprobar una solicitud de residencia permanente dentro de Estados Unidos”.

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El memorando establece: “El ajuste de estatus es una medida de gracia administrativa, no un derecho automático. Salvo circunstancias excepcionales, los solicitantes deben completar el trámite en un consulado de su país de origen”. El texto aclara que las excepciones solo aplican a quienes puedan demostrar un beneficio económico relevante para Estados Unidos o casos de interés nacional.

El memorando no modifica los requisitos legales, pero sí refuerza la discrecionalidad de los oficiales, que podrán rechazar solicitudes aun si el solicitante reúne los requisitos mínimos de ley. Tampoco afecta a refugiados ni a quienes estén protegidos por disposiciones legales especiales.

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La nueva regla federal de la USCIS permitirá rechazar o denegar solicitudes de green card por omisiones, falta de firma válida o errores técnicos. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Qué requisitos se mantienen para la solicitud de la green card?

De acuerdo con el Departamento de Estado y la USCIS, permanecen vigentes los siguientes requisitos para solicitar la residencia permanente:

Presentación de formularios oficiales completos y firmados.

Cumplimiento de fechas de prioridad según las tablas mensuales (“Final Action Dates” y “Dates for Filing”).

Demostración de elegibilidad conforme a la categoría correspondiente (familiar, laboral, diversidad, etc.).

Presentación de pruebas y documentación que respalden la petición.

El sistema sigue limitado por las cuotas anuales establecidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La tabla de asignación por país y categoría se publica cada mes y determina la posibilidad de avanzar en el trámite. El cupo máximo por país se mantiene en el 7% del total de visas disponibles en cada categoría.

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¿Cómo consultar el estado de las solicitudes y los cupos?

El Departamento de Estado publica mensualmente el Boletín de Visas, que puede consultarse en su sitio web oficial (travel.state.gov). El Boletín contiene las tablas de fechas de prioridad para cada categoría y país. La USCIS también publica actualizaciones sobre procedimientos, requisitos y cambios normativos en su portal oficial (uscis.gov).

Los solicitantes pueden verificar su caso con el número de recibo asignado en el sistema de seguimiento en línea de la USCIS. La agencia recomienda revisar frecuentemente la información institucional y mantenerse atentos a nuevas disposiciones.

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Las categorías laborales de la Green Card solo admiten solicitudes con fechas de prioridad incluidas en la tabla Final Action Dates. (Archivo)

¿Qué impacto tienen las nuevas reglas para los solicitantes?

Desde el 1 de julio y hasta el cierre del año fiscal, el 30 de septiembre de 2026, las solicitudes de residencia permanente enfrentan:

Suspensión temporal de aprobaciones en algunas categorías laborales, especialmente para solicitantes de India .

Mayor exigencia en el cumplimiento de requisitos formales y documentación.

Riesgo de denegación sin reembolso de tasas en caso de errores administrativos.

Evaluación individual de cada caso con criterios de discrecionalidad ampliada por parte de los oficiales.

En algunos casos, la obligación de completar el proceso en un consulado fuera de Estados Unidos.

Las autoridades federales prevén mantener estos límites y controles hasta el inicio del nuevo año fiscal, cuando se renovarán los cupos y podrían actualizarse los criterios. El gobierno recomienda a los solicitantes revisar cuidadosamente las instrucciones oficiales y consultar a asesores legales certificados si tienen dudas sobre el proceso.

¿Dónde consultar fuentes oficiales y documentos normativos?

Toda la información utilizada en esta nota proviene de fuentes oficiales:

Departamento de Estado de Estados Unidos

Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)

Registro Federal

¿Qué se espera a partir de ahora para quienes buscan la residencia permanente?

Los solicitantes de la green card deberán seguir las actualizaciones mensuales del Boletín de Visas, atender las instrucciones oficiales, evitar errores administrativos y considerar que el proceso puede requerir trámites fuera de Estados Unidos dependiendo del caso y la categoría. Las autoridades reiteran que el sistema de cuotas y requisitos legales permanece vigente y que los controles se mantendrán mientras persista la alta demanda.