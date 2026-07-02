Reddit es el último rincón honesto de internet: ¿podrá seguir siéndolo?

Reddit amplió su atractivo con subreddits y foros que impulsaron la llegada de millones de nuevos usuarios a la plataforma (REUTERS/Brendan McDermid)

Durante gran parte de su existencia, Reddit ocupó los márgenes más extraños de internet. Los usuarios votan las publicaciones hacia arriba o hacia abajo, impulsando algunas a la fama viral (o la infamia), y se organizan en comunidades conocidas como subreddits.

En su peor momento, el sitio albergó discursos de odio, teorías conspirativas y desinformación, lo que obligó a la empresa a prohibir comunidades enteras cuando las discusiones derivan en extremismo o violencia. Sin embargo, Reddit también es hogar de algunos intercambios curiosamente conmovedores entre desconocidos, consejos mundanos sobre la vida cotidiana y debates apasionados entre entusiastas de lugares lejanos.

PUBLICIDAD

“Éramos un bicho raro hace una década, pero las cosas cambiaron”, le explicó a Fortune la directora de operaciones de Reddit, Jen Wong. En un mundo lleno de deepfakes y contenidos artificiales generados por IA, sostiene que “lo más radical que puede ofrecer una plataforma es gente hablando con gente”.

Esa propuesta parece estar dando frutos.

Recientemente, aunque persiste el lado más sórdido de Reddit, la plataforma amplió su atractivo, ya que millones de nuevos usuarios acudieron a sus foros. El sitio salió a bolsa en 2024 y se volvió rentable por primera vez en su historia, impulsado por el aumento de usuarios y los ingresos publicitarios.

PUBLICIDAD

Reddit salió a bolsa en 2024 y alcanzó la rentabilidad por primera vez con más usuarios e ingresos publicitarios (REUTERS/Brendan McDermid)

Actualmente, la plataforma atrae a más de 120 millones de usuarios diarios en más de 100.000 comunidades activas. En el Reino Unido, su segunda mayor base de usuarios después de Estados Unidos, más de la mitad son mujeres.

Ya sea para elegir una rutina de cuidado de la piel, planificar unas vacaciones o afrontar un cambio de carrera, Reddit se convirtió en un inesperado depósito de experiencias vividas. “Literalmente, hay algo para todos”, dijo Wong.

PUBLICIDAD

Sus favoritos son los subreddits dedicados a cámaras vintage y a la pizza de masa madre. El reto es convertir esas comunidades en un negocio más grande sin menoscabar lo que las hizo valiosas. “Es fundamental que las ideas en Reddit provengan de personas reales”, señaló Wong. Además sentenció: “Eso lo es todo”.

La plataforma reúne a más de 120 millones de usuarios diarios en más de 100.000 comunidades activas (REUTERS/Brendan McDermid)

Abierto para los negocios

Reddit tardó en desarrollar su negocio publicitario. Aunque se vendieron los primeros anuncios en la red social en 2006, la inversión en tecnología publicitaria no llegó hasta 2018.

PUBLICIDAD

“Los usuarios son famosos por su escepticismo hacia el marketing, y las comunidades señalan rápidamente cualquier cosa que parezca forzada”, planteó Wong. Esa actitud no cambió, sostiene, pero el enfoque de la empresa hacia el negocio sí evolucionó. En sus últimos resultados trimestrales, el 94% de los ingresos de Reddit provino de la publicidad.

Ahora las marcas tienen dos formas de participar. La primera es la publicidad convencional: publicaciones promocionadas diseñadas para coincidir con las conversaciones que los usuarios ya están manteniendo, sin depender de años de seguimiento cruzado entre plataformas.

PUBLICIDAD

La segunda es más delicada. Reddit introdujo cuentas de marca para atención al cliente y debates sobre productos, y está experimentando con funciones de comercio que formalizan las compras y recomendaciones que ya se producen en la plataforma.

Sigue sin estar claro si los usuarios, con su escepticismo, aceptarán este cambio. Muchos subreddits prohíben la autopromoción evidente, mientras que otros desarrollaron sus propias reglas sobre autenticidad y transparencia. A propósito de esto, Wong aseguró: “Creo que existía el mito de que nuestras comunidades estarían en contra de la comercialización. Eso no es cierto, siempre que se aporte valor al usuario”.

PUBLICIDAD

El reto mayor podría ser preservar el equilibrio de poder que ayudó a diferenciar a Reddit de otras plataformas sociales. A diferencia de la mayoría de las redes sociales, Reddit depende de moderadores voluntarios para establecer las normas comunitarias y vigilar las discusiones. “No están en nuestra nómina, y no quieren estarlo. Son pensadores independientes”, afirmó Wong.

Esa independencia es una de las fortalezas de Reddit, pero también limita cuán agresivamente puede la empresa comercializar la plataforma. Cada producto publicitario y colaboración con marcas depende de voluntarios que tienen poco incentivo para priorizar las ambiciones comerciales de la compañía por encima de sus comunidades.

PUBLICIDAD

Jen Wong sostiene que Reddit ofrece conversaciones entre personas reales en un entorno marcado por deepfakes y contenido generado por IA (PBS)

La oportunidad de la IA

Pero el verdadero valor de la empresa podría residir en los millones de conversaciones que tienen lugar en la plataforma cada día.

A medida que los usuarios de internet buscan recomendaciones genuinas, Reddit se convirtió en un destino principal para respuestas que parecen más confiables que los textos de marketing demasiado pulidos o los sitios web optimizados para SEO, tanto que llegó a ser uno de los términos más buscados en Google en Estados Unidos. “Este corpus de conversación e inteligencia humanas ha sido cada vez más apreciado porque es una experiencia real y auténtica”, resaltó Wong.

PUBLICIDAD

Esa autenticidad también hizo valioso a Reddit para las empresas de inteligencia artificial. En 2024, la plataforma firmó acuerdos de licencia con Google y OpenAI, creando una nueva fuente de ingresos al vender acceso legal a su archivo de conversaciones para el entrenamiento y productos de IA.

Esto está alterando la economía digital. Durante años, las plataformas monetizaron principalmente el contenido a través de la publicidad, pero Reddit apuesta a que las propias conversaciones pueden convertirse en un producto, licenciando el acceso a empresas de IA.

Sin embargo, esa estrategia no está exenta de riesgos. Si el contenido generado por IA empieza a infiltrarse en Reddit, o si los usuarios sienten que están creando datos de entrenamiento no remunerados para empresas tecnológicas, podría socavarse la autenticidad que hizo valioso su archivo en primer lugar.

Reddit firmó acuerdos de licencia con Google y OpenAI para vender acceso legal a sus conversaciones para productos y entrenamiento de IA (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La ambición de los mil millones de usuarios

Wong cree que Reddit aún está en las primeras etapas de su evolución. Respecto a esto, adelantó: “Estamos muy al inicio de nuestro camino de monetización y de producto. La meta es mil millones de usuarios”.

En adelante, Reddit quiere apoyar las comunidades del mundo real que surgen de la plataforma, desde clubes de corredores locales hasta encuentros de aficionados organizados por personas que se conocieron en línea.

“Es extraño y un poco contraintuitivo”, comentó Wong. Aunque sostuvo que “la gente entra a internet para encontrar una comunidad y así poder disfrutar momentos en la vida real, lejos de las pantallas. Queremos fomentar eso”.

Alcanzar mil millones de usuarios diarios y capitalizar el auge de la IA podría aumentar la valoración de la empresa, pero solo si preserva las conversaciones genuinamente humanas que inicialmente atrajeron a usuarios, anunciantes y empresas de inteligencia artificial a la plataforma. “Somos un pilar de internet”, aseguró Wong. Queda por ver si el sitio podrá seguir siéndolo.

(c) 2026, Fortune