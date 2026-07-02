Quiénes trabajan y qué servicios abren este 3 y 4 de julio en el sur de la Florida: lo que cambia durante el feriado

El sur de la Florida enfrenta jornadas con servicios alterados y actividades laborales selectivas en pleno festejo nacional (REUTERS/Andrew Kelly)

El feriado por el Día de la Independencia introduce cambios relevantes en la vida cotidiana de Miami y otras ciudades del sur de la Florida durante el viernes 3 y el sábado 4 de julio.

Mientras algunas actividades comerciales se mantienen, los servicios públicos y la administración ajustan horarios y esquemas de trabajo.

Miami Herald y NBC6 South Florida publicaron los detalles principales para quienes deben planificar trámites, compras o traslados durante el fin de semana largo.

PUBLICIDAD

Oficinas públicas, bancos y bibliotecas interrumpen su atención mientras la región celebra el 4 de julio (@HP Walking Tours)

Servicios públicos y administración: cierres y adaptaciones

Los servicios municipales y la administración pública encabezan la lista de sectores que verán alterada su operación. El viernes 3, tanto las oficinas del condado de Miami-Dade como las de Broward, incluyendo tribunales y secretarías, permanecerán cerradas.

En Miami-Dade, la recolección de basura se suspende ese día, aunque la de reciclaje sí se realiza. En otras áreas, como el condado de Broward y la ciudad de Miami, la recolección de residuos seguirá su curso habitual.

PUBLICIDAD

Las instalaciones de disposición de residuos, incluyendo South Dade Landfill y Medley Landfill, tendrán horarios especiales el sábado 4. Las bibliotecas de Miami-Dade estarán cerradas ambos días, mientras que en Broward solo abrirán el viernes.

Dentro de los servicios federales, las sucursales del Servicio Postal de Estados Unidos recibirán público el viernes, pero suspenderán la entrega de correspondencia el sábado. La Bolsa de Nueva York y Nasdaq no operarán el viernes y la Reserva Federal hará lo propio el sábado.

PUBLICIDAD

El correo suspende entregas y cierre de sucursales afecta la logística habitual durante el sábado (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)

Recomendaciones para trámites y gestiones

Consultar los canales oficiales del municipio antes de realizar trámites, ante posibles anuncios de último momento sobre horarios especiales.

Anticipar las gestiones en vertederos, ya que el acceso estará limitado y solo dos instalaciones funcionarán parcialmente el sábado.

Acceder a servicios digitales de bibliotecas para préstamos virtuales, dado el cierre físico de las sedes.

Utilizar los cajeros automáticos y la banca digital para operaciones bancarias urgentes, aunque las acreditaciones pueden reflejarse el siguiente día hábil.

Reanudar trámites presenciales a partir del lunes tras el feriado, cuando las oficinas públicas retoman su actividad normal.

La recolección de desechos no operará en varias zonas del condado, con cronogramas especiales en vertederos (Miami-Dade County Solid Waste Management﻿)

Comercios y farmacias: horarios especiales y excepciones

El abastecimiento de productos esenciales estará garantizado, aunque con ajustes en la operatoria de supermercados y farmacias.

Miami Herald reportó que la mayoría de grandes cadenas, como Publix, Winn-Dixie, Sedano’s, Presidente, Milam’s Market y Walmart Neighborhood Market, mantendrán su horario habitual. No obstante, Whole Foods Market cerrará a las 18:00 el sábado, Aldi a las 16:00 y Trader Joe’s a las 17:00. Costco se mantendrá cerrado el 4 de julio, mientras que BJ’s Wholesale Club funcionará de 8:00 a 22:00.

PUBLICIDAD

Las farmacias presentan un esquema más restringido: CVS/Navarro y Walgreens abren para ventas generales, pero las farmacias operan con limitaciones o permanecen cerradas. Walgreens solo habilitará la atención en farmacia de 9:00 a 17:00 en algunos puntos de la ciudad.

La cadena de supermercados más popular sostiene sus puertas abiertas, aunque recomienda verificar horarios en cada sucursal (REUTERS/Marco Bello)

Sugerencias para compras y atención farmacéutica

Verificar los horarios de cada supermercado o tienda en su página web o por teléfono antes de desplazarse, ya que pueden variar por ubicación.

Farmacias independientes suelen cerrar ambos días; se recomienda consultar con antelación y localizar la sucursal más próxima con atención farmacéutica.

Los servicios de compra en línea pueden experimentar retrasos o restricciones durante el feriado.

Almacenes mayoristas y tiendas de descuento suelen reabrir el domingo o lunes siguiente al feriado.

Para emergencias médicas, identificar con tiempo qué farmacias tendrán personal de guardia y atención presencial.

La atención en mostrador se mantiene disponible, pero los servicios farmacéuticos presentan restricciones y cierres parciales (REUTERS/Marco Bello)

Transporte, centros comerciales y eventos urbanos

El sistema de transporte público de Miami-Dade ajusta su horario con una extensión del funcionamiento de Metrorail y Metromover hasta la 1:00 del sábado. En Broward, los autobuses funcionarán en horario habitual el viernes y bajo cronograma de feriado el sábado.

PUBLICIDAD

El Tri-Rail mantendrá su servicio habitual el viernes y operará bajo horario de fin de semana el sábado, mientras que las terminales principales ofrecerán asistencia en horarios reducidos.

Los centros comerciales estarán abiertos el viernes, pero el sábado 4 la mayoría acortará su horario. Aventura Mall, Dadeland Mall, Dolphin Mall y Sawgrass Mills funcionarán hasta la noche; Bal Harbour Shops, Coral Square y The Falls abrirán solo hasta la tarde; Pembroke Lakes Mall se mantendrá cerrado.

PUBLICIDAD

La ciudad organiza actividades especiales para el feriado, como fuegos artificiales y propuestas familiares en parques como Bayfront Park y Tropical Park.

El emblemático espacio urbano concentra actividades familiares y espectáculos gratuitos para residentes y turistas (@ActionKid)

Consejos para movilidad y ocio durante el feriado

Revisar los horarios de apertura y cierre de cada centro comercial en su web oficial, ya que pueden variar entre tiendas ancla y locales menores.

Considerar posibles demoras en el transporte público debido a cortes de calles o desvíos por eventos y desfiles.

Planificar con anticipación el traslado en taxi o aplicaciones, ya que la demanda suele aumentar y los tiempos de espera pueden prolongarse.

Consultar el pronóstico antes de asistir a eventos al aire libre, ante la posibilidad de lluvias o tormentas.

Los estacionamientos municipales y el acceso a playas o parques pueden tener cupos limitados o requerir reserva con antelación.

Planificar trayectos y consultar condiciones de transporte puede evitar demoras y contratiempos en un fin de semana con alta demanda (Transporte Público Miami-Dade)

La clave en este feriado será anticipar cada movimiento, consultar fuentes oficiales y planificar el acceso a servicios, en un contexto donde la mayoría de los comercios estarán disponibles, pero los servicios públicos funcionarán con esquemas especiales.

PUBLICIDAD

La información de Miami Herald y NBC6 South Florida permite prever el escenario para quienes deban trabajar, comprar o desplazarse durante estos días en Miami y el sur de la Florida.