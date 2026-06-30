Alerta por calor extremo en el Mundial: las ciudades sede que rozarán los 50 °C el fin de semana del 4 de julio

Una cúpula de calor atrapó el centro y el este de Estados Unidos durante los octavos de final del Mundial de fútbol 2026 y el fin de semana del 4 de Julio (REUTERS/Lee Smith)

Una cúpula de calor atrapó esta semana el centro y el este de Estados Unidos con sensaciones térmicas de entre 40 y 46 ℃ (105 a 115 ℉), según el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno coincide con la fase de octavos de final del Mundial 2026 y con el fin de semana del 4 de julio, cuando el país celebra el 250 aniversario de su independencia.

Unos 162 millones de personas están bajo alertas por calor en 35 estados, desde las Grandes Llanuras hasta el noreste, de acuerdo con Telemundo 51. Las temperaturas máximas proyectadas rondan los 35 a 38 ℃ (95 a 100 ℉), pero la sensación real para el cuerpo puede superar los 43 ℃ (110 ℉) en varias ciudades sede del torneo.

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Qué es una cúpula de calor y por qué es tan peligrosa

Una cúpula de calor es una zona de alta presión que atrapa el calor y la humedad sobre una región extensa. El resultado: las temperaturas no bajan de noche y el cuerpo no puede recuperarse entre un día y otro.

Una cúpula de calor atrapó el centro y el este de Estados Unidos durante los octavos de final del Mundial de fútbol 2026 y el fin de semana del 4 de Julio (AP/Anupam Nath)

“El calor es, en cierto sentido, algo engañoso. A diferencia de una tormenta eléctrica o una ventisca, no siempre se perciben sus efectos hasta que es demasiado tarde”, advirtió Mike Bardou, meteorólogo coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, en rueda de prensa citada por Telemundo 51. “Los efectos del calor son acumulativos; por lo tanto, cada día que pasa sin la posibilidad de recuperarse o refrescarse, la situación empeora”.

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La cúpula de calor es una zona de alta presión que retiene calor y humedad y evita que las temperaturas bajen durante la noche (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

El doctor Roy Elrod, jefe de personal del DMC Detroit Receiving Hospital, señaló a AP News que la gente suele bajar la guardia ante la primera ola de calor del año: “Estás feliz de que el invierno terminó, listo para disfrutar el verano. Y creo que nos deslizamos hacia una posición en la que pensamos que todo tiene que estar bien”.

Las ciudades sede del Mundial bajo alerta extrema

Varias de las ciudades que albergan partidos del torneo están en el centro del fenómeno.

Boston, Filadelfia, Kansas City, Nueva York y Nueva Jersey enfrentan alertas por calor extremo en ciudades sede del Mundial de fútbol 2026 (REUTERS/Jerome Miron)

Según AP News, Boston, Filadelfia y Kansas City tienen estadios al aire libre y enfrentan las condiciones más severas de la semana:

Boston y el sur de Nueva Inglaterra: sensación térmica de hasta 43,9 ℃ (111 ℉); alerta activa desde el miércoles por la mañana.

Filadelfia: el Servicio Meteorológico emitió una alerta de calor extremo desde el miércoles hasta el sábado, con sensaciones de hasta 43,3 ℃ (110 ℉).

Kansas City: alerta de calor extremo vigente hasta el viernes, con índices de entre 40,6 y 43,3 ℃ (105 a 110 ℉).

Nueva York y Nueva Jersey: sensaciones de hasta 42,8 ℃ (109 ℉) con poco alivio nocturno; alerta desde el miércoles hasta el sábado.

“Esta semana va a ser muy, muy calurosa. Es una ola de calor significativa, del tipo que no vemos todos los años”, afirmó Geoff Cornish, meteorólogo jefe de AccuWeather, en declaraciones a AP News.

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El impacto en jugadores y espectadores dentro y fuera de los estadios

Los jugadores cuentan con pausas obligatorias de tres minutos por hidratación en cada tiempo, una medida que FIFA instituyó para este Mundial. Aun así, los atletas de élite son vulnerables al golpe de calor por esfuerzo, que es la tercera causa de muerte en deportistas, según AP News. Los síntomas incluyen fatiga extrema, náuseas, mareos, calambres y deshidratación.

El calor también reduce la intensidad del juego. En una encuesta de 2023 de World Athletics, el 75% de los atletas consultados dijo que el cambio climático afecta negativamente su salud y rendimiento.

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Expertos de salud y de la NOAA recomendaron hidratarse antes de tener sed, buscar sombra y limitar el alcohol ante la ola de calor en Estados Unidos (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Para los espectadores, el mayor riesgo no está dentro de los recintos sino afuera: en zonas de fans, estacionamientos, rutas de transporte y celebraciones al aire libre. Tres de los estadios —Atlanta, Dallas y Houston— tienen techo retráctil y aire acondicionado. Los demás no.

Alan Reppert, meteorólogo senior de AccuWeather, advirtió a Reuters que “incluso después de que el sol se ponga, va a seguir haciendo mucho calor. Estamos en un patrón que va a ser realmente caluroso durante gran parte de la tarde e incluso en las horas de la noche”.

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La doctora Alina Mitina, médica de urgencias del Hackensack University Medical Center en Nueva Jersey, fue directa: “Las áreas con sombra realmente salvarán vidas en este tipo de situaciones”, dijo a Reuters.

Recomendaciones para fans, asistentes y residentes en zonas de riesgo

Tanto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica como expertos médicos coinciden en estas medidas:

Hidratarse antes de sentir sed, incluso los días previos al evento o partido.

Verificar el color de la orina: el amarillo claro indica hidratación adecuada.

Usar ropa ligera y holgada si hay que estar al aire libre.

Evitar actividades físicas intensas en las horas de mayor calor.

Buscar sombra o aire acondicionado de forma activa y frecuente.

Limitar el consumo de alcohol, que agrava la deshidratación en condiciones de calor extremo.

Consumir bebidas frías o con hielo para bajar la temperatura corporal.

Ante mareos, ausencia de sudoración o síntomas graves, buscar atención médica de inmediato.

Maggie Aldousany, profesora de la Universidad de Miami, resumió el punto central: “No es suficiente esperar a tener sed”. La hidratación, insistió, debe comenzar días antes del evento, no la mañana del partido.

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