El astrofísico de Harvard Avi Loeb liderará el nuevo consejo de OVNIs de Trump y ya exige videos ocultos al Pentágono

Avi Loeb, cosmólogo de Harvard, fue designado por la administración Trump para liderar el nuevo consejo asesor científico de la Casa Blanca sobre fenómenos aéreos no identificados (EFE)

Avi Loeb, el cosmólogo de Harvard conocido por sus teorías sobre vida extraterrestre, fue designado por la administración Trump para liderar el nuevo consejo asesor científico sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) de la Casa Blanca.

Tras su primera reunión, el panel ya solicitó al Pentágono más de 50 videos, imágenes y documentos sobre incidentes UAP conocidos. El consejo opera a puertas cerradas, pero Loeb prometió publicar los hallazgos en un sitio web de acceso público.

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El panel de UAP que encabeza Avi Loeb pidió al Pentágono más de 50 videos, imágenes y documentos sobre incidentes conocidos (The Washington Post)

Para Loeb, la apertura del gobierno al escrutinio científico tiene un significado concreto. “Si estuvieran seguros de que estos objetos son de fabricación humana, los archivarían como informes clasificados dentro del Pentágono”, dijo a CBS News.

Y agregó: “El hecho de que abran esto a la comunidad científica implica que existe la posibilidad de que uno o más no sean de fabricación humana, en cuyo caso sería el mayor descubrimiento jamás realizado por la humanidad”.

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Quién es Loeb y por qué genera controversia

Antes de volverse conocido por sus teorías alienígenas, Loeb dirigió el departamento de astronomía de Harvard por casi una década y publicó cientos de artículos sobre agujeros negros y formación de galaxias.

Avi Loeb dirigió el departamento de astronomía de Harvard durante casi una década antes de ganar notoriedad por sus teorías sobre vida extraterrestre (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Su perfil cambió en 2017, cuando propuso que ‘Oumuamua —un objeto interestelar que sobrevoló la Tierra— podía ser una “vela de luz” desprendida de una nave alienígena, mientras otros astrónomos lo identificaban como un cometa.

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Esa hipótesis, desarrollada en su libro Extraterrestres: La primera señal de vida inteligente más allá de la Tierra, marcó el inicio de una etapa más polémica, según CBS News.

En 2023, el equipo de Avi Loeb recuperó esferas metálicas del Pacífico y otros investigadores las atribuyeron a roca volcánica o ceniza de carbón (NYT/Avi Loeb)

En 2023, su equipo recuperó esferas metálicas del fondo del Pacífico y Loeb sugirió que podían ser de origen alienígena. Otros investigadores las identificaron, de acuerdo con AP News, como roca volcánica o ceniza de carbón.

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El equipo y sus tareas

El panel reporta al UAP Governance Board, creado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional a partir de la directiva de transparencia que Trump firmó en febrero. El consejo se reúne a puertas cerradas, aunque Loeb prometió publicar los hallazgos en un sitio web público.

Entre los integrantes más notorios, según CBS News y The Guardian:

Timothy Gallaudet , contralmirante retirado, quien afirmó en abril: “La inteligencia no humana que los opera es absolutamente real. Hemos recuperado naves accidentadas”.

Ben Lamm, empresario tecnológico de 44 años conocido por intentar revivir especies extintas, con antecedentes en la búsqueda de ovnis mediante satélites.

Críticas y respuestas

Steve Desch, astrofísico de la Universidad Estatal de Arizona, fue directo en declaraciones recogidas por AP News: “No vamos a acercarnos más a responder estas preguntas con él a cargo”. Desch acusa a Loeb de aplicar métodos defectuosos y de eludir la revisión de pares al llevar sus hipótesis directamente al público.

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Sean Kirkpatrick, ex investigador de UAP del Pentágono, agregó —según The Guardian— que Loeb “no es visto favorablemente” en la comunidad científica y carece de experiencia en seguridad nacional. La Casa Blanca no respondió a las consultas sobre estas críticas.

Loeb atribuyó las objeciones a la envidia académica y dijo a CBS News: “La ciencia no se trata de nosotros dando lecciones al público. Se trata del proceso por el cual todos aprendemos juntos”.

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Contexto político y próximos pasos

La directiva de Trump de febrero ordenó mayor transparencia en materia de ovnis. En respuesta, el Pentágono publicó tres tandas de archivos desclasificados, desde informes del FBI hasta videos militares recientes, de acuerdo con CBS News.

Mientras el Congreso pide más transparencia sobre ovnis, la oficina del Pentágono sobre UAP dijo que no encontró pruebas de vida extraterrestre (Departamento de Defensa)

Un grupo bipartidista en el Congreso presiona para ir más lejos, mientras la oficina del Pentágono que investiga los UAP afirmó no haber encontrado pruebas de vida extraterrestre, según AP News.

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El interés público es amplio: 8 de cada 10 encuestados en un sondeo de CBS News/YouGov creen que el gobierno oculta información sobre vida extraterrestre, y el 63% cree que existe vida en otros planetas.