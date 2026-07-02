El Gobierno de EE. UU. demandó a estos dos estados por prohibir las armas más vendidas del país

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a California y Virginia por leyes que, según el gobierno federal, restringen de forma inconstitucional la compra y venta de armas de fuego (Reuters)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el 1 de julio de 2026 a los estados de California y Virginia por leyes que, según el gobierno federal, restringen de forma inconstitucional la compra y venta de armas de fuego.

Las dos demandas se presentaron el mismo día en que entró en vigor la ley californiana impugnada, lo que convirtió la jornada en un choque directo entre la administración Trump y dos estados gobernados por demócratas, según informaron Telemundo 51 y CBS News.

PUBLICIDAD

La demanda contra California: la ley AB 1127 y el Handgun Roster

La ley AB 1127 prohíbe nuevas ventas de pistolas semiautomáticas —armas que disparan una bala por cada presión del gatillo— con una “barra de gatillo cruciforme”. Ese diseño, presente en las populares pistolas Glock y en modelos similares, permite instalar un “interruptor” de fácil adquisición que convierte el arma en automática, es decir, capaz de disparar de forma continua mientras se mantenga presionado el gatillo.

La demanda contra California impugna la ley AB 1127, que prohíbe nuevas ventas de pistolas semiautomáticas con barra de gatillo cruciforme, como las Glock (REUTERS/Kevin Lamarque)

La norma, aprobada en octubre de 2025 y reportada por Telemundo 51, obliga a los vendedores a cesar toda venta de inventario nuevo bajo esa clasificación. La posesión de armas ya adquiridas sigue siendo legal.

PUBLICIDAD

Los autores de la ley argumentan que los fabricantes no actuaron durante décadas frente a una vulnerabilidad conocida. El Departamento de Justicia rechaza ese razonamiento y sostiene que la restricción viola la Segunda Enmienda, la cláusula constitucional que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas.

El Departamento de Justicia sostiene que la ley AB 1127 y el Handgun Roster de California violan la Segunda Enmienda al limitar qué pistolas pueden comercializarse (REUTERS/Bing Guan/Archivo)

El fiscal interino Todd Blanche fue directo, según Telemundo 51: “California no puede prohibir el tipo de arma corta más popular de Estados Unidos”. Añadió que su departamento defenderá los derechos de los propietarios de armas que cumplen la ley.

PUBLICIDAD

Además de la ley AB 1127, la demanda también impugna el llamado Handgun Roster de California, un registro estatal que limita qué pistolas pueden comercializarse legalmente dentro del estado. CBS News informó que el Departamento de Justicia calificó tanto la prohibición como el registro de ilegales.

La demanda contra Virginia: rifles estilo AR-15

En Virginia, el objetivo del gobierno federal es una ley que prohíbe la compra y venta de rifles semiautomáticos estilo AR-15, el tipo de rifle de mayor venta en el país. La demanda fue presentada contra el estado y contra la policía estatal de Virginia, de acuerdo con CBS News.

PUBLICIDAD

La demanda contra Virginia cuestiona una ley que prohíbe la compra y venta de rifles semiautomáticos estilo AR-15 y fue presentada también contra la policía estatal (Europa Press/Douglas R. Clifford)

El argumento del Departamento de Justicia se articula en tres puntos:

La ley “prohíbe inconstitucionalmente la compra y venta de rifles semiautomáticos ordinarios que poseen millones de estadounidenses” .

Convierte en delito la adquisición comercial de rifles AR-15 dentro del estado.

Constituye “un patrón de conducta” de las fuerzas del orden de Virginia que priva a los ciudadanos de sus derechos bajo la Segunda Enmienda.

Blanche resumió la postura federal con una frase incluida en el comunicado oficial del Departamento de Justicia y recogida por CBS News: “La Constitución no es una sugerencia”.

PUBLICIDAD

El contexto judicial: la Corte Suprema y los precedentes recientes

Las dos demandas llegan en un momento en que el debate sobre armas avanza en paralelo en los tribunales. El martes 30 de junio, un día antes del anuncio, la Corte Suprema confirmó que examinará en su próximo período si la Segunda Enmienda garantiza el derecho a poseer rifles estilo AR-15, según CBS News. El tribunal tiene en carpeta dos casos:

Uno sobre una ordenanza del condado de Cook, Illinois .

Otro sobre una ley del estado de Connecticut .

El mes previo al anuncio, el tribunal también emitió dos fallos que ampliaron el alcance de la Segunda Enmienda, de acuerdo con la misma fuente:

Anuló una ley de Hawái que restringía el porte de armas en propiedades privadas abiertas al público.

Falló a favor de un hombre de Texas que impugnó la prohibición federal de armas para ciertos consumidores de drogas.

El trasfondo político: California y la Casa Blanca

La demanda contra California se enmarca en la tensión continua entre la administración Trump y el estado más poblado del país, gobernado por el demócrata Gavin Newsom, según Telemundo 51.

PUBLICIDAD

Las demandas del Departamento de Justicia se inscriben en la disputa entre la administración Trump y estados demócratas, mientras la Corte Suprema amplió precedentes sobre armas en Hawái y Texas (Reuters)

La ley AB 1127 surgió precisamente ante lo que sus impulsores describieron como décadas de inacción de la industria armera frente a la posibilidad de convertir pistolas tipo Glock en armas automáticas mediante accesorios de venta libre.

El gobierno federal, en cambio, presenta las demandas como una defensa de derechos constitucionales que los estados no pueden recortar unilateralmente, según declaró Blanche a CBS News: “La Segunda Enmienda es un derecho sagrado que pertenece a todos los estadounidenses, incluidos los de California”.

PUBLICIDAD