Mundo

Israel conmemoró los mil días del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

Las ceremonias y protestas se multiplican en todo el país, con epicentro en Tel Aviv, mientras la Plaza de los Rehenes pasa a llamarse Plaza de la Memoria y se prevé un homenaje en Yarkon

Guardar
Google icon
Israel conmemoró los mil días del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023. (REUTERS/Amir Cohen)
Israel conmemoró los mil días del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023. (REUTERS/Amir Cohen)

Israel conmemora este jueves mil días desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, mientras persisten profundas divisiones internas y el gobierno de Benjamin Netanyahu continúa rechazando la creación de una comisión estatal de investigación sobre el asalto y su gestión posterior.

Cientos de actos de conmemoración y protestas se llevan a cabo en todo el país, con epicentro en Tel Aviv, donde la Plaza de los Rehenes será rebautizada como Plaza de la Memoria. Familiares de víctimas y rehenes, junto a figuras del movimiento de protesta, participarán en un homenaje en el Parque Yarkon a las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

La primera ceremonia tuvo lugar a las 6:29 de la mañana, hora exacta en que el movimiento islamista palestino lanzó el ataque desde Gaza, considerado el día más letal en la historia de Israel desde 1948. De acuerdo con cifras oficiales israelíes recogidas por la AFP, el asalto dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, y 251 personas tomadas como rehenes.

Tel Aviv concentra actos de conmemoración y protestas, con homenajes en la Plaza de los Rehenes y en el Parque Yarkon. (AP/ARCHIVO)
Tel Aviv concentra actos de conmemoración y protestas, con homenajes en la Plaza de los Rehenes y en el Parque Yarkon. (AP/ARCHIVO)

El 7 de octubre de 2023, coincidiendo con el final de la festividad judía de Sucot, miles de combatientes de Hamás y otras organizaciones palestinas penetraron en Israel, tras destruir la barrera fronteriza y bajo una cobertura masiva de cohetes. Atacaron comunidades agrícolas, bases militares y una fiesta en el desierto.

PUBLICIDAD

“Lo que más me pesa es que, incluso 1.000 días después, seguimos atrapados en esta situación y no se ha hecho lo necesario para poder pasar página”, afirmó Dina Hertz, residente de Jerusalén, en declaraciones a la AFP.

El ataque de Hamás ha tenido un impacto duradero, tanto en las comunidades afectadas como en la política interna, donde se mantiene el reclamo de responsabilidades y de una investigación oficial sobre la actuación de las autoridades israelíes.

Ofensiva y crisis humanitaria en Gaza

Como represalia, Israel lanzó una ofensiva militar en la Franja de Gaza que, según los voceros del grupo terrorista palestino financiado por el régimen de Irán —cifras consideradas fiables por la ONU—, ha causado más de 73.000 muertos, en su mayoría civiles. La ofensiva destruyó barrios enteros, hospitales, escuelas y la infraestructura básica, provocando el desplazamiento reiterado de la mayoría de los dos millones de habitantes del enclave.

kibutz Nir Oz Israel ataque de Hamas
Miles de terroristas de Hamas y otras organizaciones palestinas penetraron en Israel tras destruir la barrera fronteriza y atacar comunidades, bases militares y una fiesta en el desierto.

Actualmente, las fuerzas israelíes ocupan cerca del 70 % del territorio de Gaza, según autoridades locales. Desde el alto el fuego del 10 de octubre del año pasado, al menos 1.053 palestinos han muerto en Gaza, mientras que el ejército israelí reporta la muerte de cinco soldados y un contratista en el mismo periodo.

Rechazo oficial a una comisión estatal de investigación

El Comité Octubre, organización de familiares de víctimas y rehenes, exigió en X la creación inmediata de una comisión estatal para esclarecer los fallos que permitieron el ataque. Encuestas recientes muestran que una mayoría amplia de la sociedad israelí apoya la investigación, postura respaldada por sectores de todo el espectro político.

No obstante, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha rechazado reiteradamente este pedido, a pesar de que Israel ha recurrido en el pasado a comisiones estatales para indagar errores graves del Estado.

El ataque de Hamas desde Gaza dejó 1.221 muertos y 251 rehenes, según cifras oficiales israelíes recogidas por la AFP. (REUTERS/ARCHIVO)
El ataque de Hamas desde Gaza dejó 1.221 muertos y 251 rehenes, según cifras oficiales israelíes recogidas por la AFP. (REUTERS/ARCHIVO)

Gadi Eisenkot, ex jefe del ejército y uno de los principales candidatos a suceder a Netanyahu en las elecciones previstas para octubre, conmemoró la fecha con un mensaje en X: “1.000 días. Demostraremos que estamos a la altura. Lo prometo.”

Netanyahu, el jefe de gobierno más longevo de Israel, enfrenta crecientes críticas en medios nacionales, que lo acusan de distorsionar los hechos y omitir que 42 rehenes murieron en Gaza pese a su afirmación de haber logrado el regreso de “todos nuestros rehenes”. Una encuesta reciente indica que la mayoría de los israelíes desea que abandone el cargo.

Temas Relacionados

7 de octubreBenjamin NetanyahuTel AvivGuerra en GazaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alemania instó a ratificar e implementar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El ministro federal de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, valoró el tratado como “una oportunidad histórica”

Alemania instó a ratificar e implementar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Un niño de 11 años al volante de una camioneta atropelló a varios monjes en Tailandia: mató a al menos nueve

Una cámara de seguridad registró a los monjes caminando en fila al costado de una carretera justo cuando la camioneta impactó contra ellos

Un niño de 11 años al volante de una camioneta atropelló a varios monjes en Tailandia: mató a al menos nueve

Sobrevivieron por segundos: los dramáticos relatos de las víctimas tras el ataque más letal de Rusia contra Kiev

La ofensiva con drones y misiles dejó al menos 20 muertos y decenas de heridos en la capital ucraniana, mientras los equipos de emergencia buscan sobrevivientes y enfrían la estructura dañada

Sobrevivieron por segundos: los dramáticos relatos de las víctimas tras el ataque más letal de Rusia contra Kiev

Se infiltró en el metro de Londres para documentar el acoso a mujeres y contó lo que vivió: “Fue escalofriante”

Viajó durante dos meses por siete líneas con cámara oculta y micrófonos, y registró persecuciones, amenazas y tocamientos en trayectos diurnos y nocturnos

Se infiltró en el metro de Londres para documentar el acoso a mujeres y contó lo que vivió: “Fue escalofriante”

Revelan que Rusia usó barcos de su flota clandestina para lanzar drones que interrumpieron el tráfico aéreo en Europa

El International Institute of Strategic Studies documentó 144 avistamientos sospechosos entre 2024 y 2026 en países de la OTAN, y detectó un patrón entre las incursiones y el movimiento de buques fantasma rusos

Revelan que Rusia usó barcos de su flota clandestina para lanzar drones que interrumpieron el tráfico aéreo en Europa
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Federico Castellón, ingeniero agrícola: “Un buen tomate yo nunca lo metería en el frigorífico; lo pondría en una zona fresca de la casa”

Federico Castellón, ingeniero agrícola: “Un buen tomate yo nunca lo metería en el frigorífico; lo pondría en una zona fresca de la casa”

El secretario de Seguridad de Antioquia aseguró que la Paz Total del Gobierno Petro fortaleció a los grupos armados

Presidente de Suiza visitará México en medio tensión comercial con EEUU: Sheinbaum ve opciones de acuerdos bilaterales

Campaña de salud gratis para este sábado 04 de julio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

Capturaron en Bogotá a ‘Maracucho’, cabecilla del Tren de Aragua encargado de la extorsión y distribución de drogas

INFOBAE AMÉRICA

D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos: ¿son realmente sus restos?

D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos: ¿son realmente sus restos?

El caso Riverside destapa cómo movía droga y se comunicaba la estructura liderada por “Pecho de Rata” en Costa Rica

Comercio sin extorsiones: El nuevo motor que dinamiza la economía salvadoreña, según analista

Primera Dama de la República Dominicana coordina histórico cargamento de insumos médicos y alimentos para Venezuela

Más de 4,900 extranjeros fueron registrados en el primer semestre en Honduras

ENTRETENIMIENTO

‘Stuart no logra salvar el universo’: el esperado spin-off de ‘The Big Bang Theory’ ya tiene fecha de estreno confirmada para LATAM

‘Stuart no logra salvar el universo’: el esperado spin-off de ‘The Big Bang Theory’ ya tiene fecha de estreno confirmada para LATAM

El nuevo disco de Madonna: ataques a Sean Penn, duelo por su madrastra y confesiones sobre su experiencia cercana a la muerte

Toy Story 5 llegó con un choque entre juego y pantallas

Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

“Los grandes directores crean un mundo y te guían si ven que algo no encaja”, afirmó Willem Dafoe sobre su trayectoria