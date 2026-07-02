Israel conmemoró los mil días del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023. (REUTERS/Amir Cohen)

Israel conmemora este jueves mil días desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, mientras persisten profundas divisiones internas y el gobierno de Benjamin Netanyahu continúa rechazando la creación de una comisión estatal de investigación sobre el asalto y su gestión posterior.

Cientos de actos de conmemoración y protestas se llevan a cabo en todo el país, con epicentro en Tel Aviv, donde la Plaza de los Rehenes será rebautizada como Plaza de la Memoria. Familiares de víctimas y rehenes, junto a figuras del movimiento de protesta, participarán en un homenaje en el Parque Yarkon a las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

La primera ceremonia tuvo lugar a las 6:29 de la mañana, hora exacta en que el movimiento islamista palestino lanzó el ataque desde Gaza, considerado el día más letal en la historia de Israel desde 1948. De acuerdo con cifras oficiales israelíes recogidas por la AFP, el asalto dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, y 251 personas tomadas como rehenes.

Tel Aviv concentra actos de conmemoración y protestas, con homenajes en la Plaza de los Rehenes y en el Parque Yarkon. (AP/ARCHIVO)

El 7 de octubre de 2023, coincidiendo con el final de la festividad judía de Sucot, miles de combatientes de Hamás y otras organizaciones palestinas penetraron en Israel, tras destruir la barrera fronteriza y bajo una cobertura masiva de cohetes. Atacaron comunidades agrícolas, bases militares y una fiesta en el desierto.

PUBLICIDAD

“Lo que más me pesa es que, incluso 1.000 días después, seguimos atrapados en esta situación y no se ha hecho lo necesario para poder pasar página”, afirmó Dina Hertz, residente de Jerusalén, en declaraciones a la AFP.

El ataque de Hamás ha tenido un impacto duradero, tanto en las comunidades afectadas como en la política interna, donde se mantiene el reclamo de responsabilidades y de una investigación oficial sobre la actuación de las autoridades israelíes.

PUBLICIDAD

Ofensiva y crisis humanitaria en Gaza

Como represalia, Israel lanzó una ofensiva militar en la Franja de Gaza que, según los voceros del grupo terrorista palestino financiado por el régimen de Irán —cifras consideradas fiables por la ONU—, ha causado más de 73.000 muertos, en su mayoría civiles. La ofensiva destruyó barrios enteros, hospitales, escuelas y la infraestructura básica, provocando el desplazamiento reiterado de la mayoría de los dos millones de habitantes del enclave.

Miles de terroristas de Hamas y otras organizaciones palestinas penetraron en Israel tras destruir la barrera fronteriza y atacar comunidades, bases militares y una fiesta en el desierto.

Actualmente, las fuerzas israelíes ocupan cerca del 70 % del territorio de Gaza, según autoridades locales. Desde el alto el fuego del 10 de octubre del año pasado, al menos 1.053 palestinos han muerto en Gaza, mientras que el ejército israelí reporta la muerte de cinco soldados y un contratista en el mismo periodo.

PUBLICIDAD

Rechazo oficial a una comisión estatal de investigación

El Comité Octubre, organización de familiares de víctimas y rehenes, exigió en X la creación inmediata de una comisión estatal para esclarecer los fallos que permitieron el ataque. Encuestas recientes muestran que una mayoría amplia de la sociedad israelí apoya la investigación, postura respaldada por sectores de todo el espectro político.

No obstante, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha rechazado reiteradamente este pedido, a pesar de que Israel ha recurrido en el pasado a comisiones estatales para indagar errores graves del Estado.

PUBLICIDAD

El ataque de Hamas desde Gaza dejó 1.221 muertos y 251 rehenes, según cifras oficiales israelíes recogidas por la AFP. (REUTERS/ARCHIVO)

Gadi Eisenkot, ex jefe del ejército y uno de los principales candidatos a suceder a Netanyahu en las elecciones previstas para octubre, conmemoró la fecha con un mensaje en X: “1.000 días. Demostraremos que estamos a la altura. Lo prometo.”

Netanyahu, el jefe de gobierno más longevo de Israel, enfrenta crecientes críticas en medios nacionales, que lo acusan de distorsionar los hechos y omitir que 42 rehenes murieron en Gaza pese a su afirmación de haber logrado el regreso de “todos nuestros rehenes”. Una encuesta reciente indica que la mayoría de los israelíes desea que abandone el cargo.

PUBLICIDAD