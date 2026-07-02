Android 17 hace casi imposible adivinar el PIN de tu celular con esta nueva función de seguridad

Android 17 reforzará el sistema de seguridad.

La seguridad de los teléfonos inteligentes da un nuevo paso con Android 17. La próxima versión del sistema operativo de Google incorpora un cambio que dificulta significativamente que terceros puedan adivinar el PIN de desbloqueo, una medida diseñada para proteger los dispositivos en caso de robo o pérdida.

La principal novedad consiste en una drástica reducción del número de intentos permitidos para introducir el PIN incorrectamente. Mientras que versiones anteriores de Android permitían cientos o incluso miles de combinaciones a lo largo del tiempo, Android 17 establece un límite mucho más estricto, reduciendo considerablemente las posibilidades de que un delincuente logre acceder al contenido del teléfono mediante prueba y error.

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El cambio fue explicado por el desarrollador especializado en Android Mishaal Rahman, quien detalló cómo esta nueva política modifica el funcionamiento de la pantalla de bloqueo y fortalece la protección de los datos personales almacenados en el dispositivo.

Mishaal Rahman explica que el número de intentos para desbloquear un celular con Android 17 se ha reducido. (X)

Android 17 reduce al mínimo los intentos para desbloquear el teléfono

Una de las principales diferencias entre Android 16 y Android 17 está en la cantidad de oportunidades que tiene una persona para ingresar un PIN incorrecto.

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En las versiones anteriores del sistema operativo, el límite aumentaba progresivamente con el paso del tiempo. Esto permitía realizar numerosas combinaciones, lo que, en determinados escenarios, podía facilitar ataques de fuerza bruta para descubrir el código de acceso.

Con Android 17, Google endurece estas restricciones. De acuerdo con la información difundida por Rahman, el sistema pasa de permitir hasta 1.800 intentos distribuidos durante cinco años a un máximo de 20 intentos en ese mismo periodo.

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La diferencia también es evidente en los primeros minutos después del bloqueo:

Durante el primer minuto solo se permiten seis intentos fallidos.

Después de seis minutos, el límite aumenta únicamente a siete.

Tras 25 minutos se permiten ocho intentos.

En un día completo el máximo es de doce intentos.

Una vez alcanzado el límite establecido, el dispositivo entra en un estado de bloqueo que requiere métodos adicionales de recuperación para volver a acceder al equipo.

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Los celulares con Android 17 tendrán una mayor protección. (Visualesia)

El objetivo es proteger los teléfonos robados

Esta modificación responde a un problema frecuente en materia de seguridad digital. Muchos usuarios continúan utilizando PIN fáciles de recordar, como fechas de nacimiento, aniversarios o combinaciones numéricas sencillas. En caso de robo, los delincuentes suelen intentar adivinar estos códigos antes de que el propietario pueda bloquear o localizar el dispositivo.

Al reducir drásticamente las oportunidades disponibles, Google busca hacer prácticamente inviable este tipo de ataques.

La medida complementa otras funciones de protección implementadas durante los últimos años, como el bloqueo remoto, la localización del dispositivo y las herramientas para borrar la información almacenada desde otro equipo.

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Android 17 se desplegará de forma progresiva en las siguientes semanas. (Google)

Android también evita bloqueos accidentales

Google también tuvo en cuenta un posible inconveniente derivado de esta mayor seguridad: que el teléfono registre múltiples intentos fallidos de manera involuntaria.

Esto puede ocurrir cuando el dispositivo permanece dentro del bolsillo, el bolso o una mochila y la pantalla recibe pulsaciones accidentales.

Para evitar que estos errores bloqueen el teléfono innecesariamente, Android 17 incorpora un sistema inteligente de detección de intentos repetidos.

Si el sistema identifica que el mismo PIN o patrón incorrecto se introduce varias veces consecutivas, esos intentos duplicados no se contabilizan dentro del límite permitido.

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Además, la pantalla informa al usuario mediante un mensaje que confirma que esos errores no fueron registrados, reduciendo así el riesgo de bloquear el dispositivo por accidente.

Los teléfonos Pixel serán los primeros en tener Android 17. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mensajes más claros para el usuario

Otra mejora introducida en Android 17 está relacionada con la información que aparece cuando el teléfono queda temporalmente bloqueado.

Hasta ahora, Android mostraba el tiempo restante mediante una cuenta regresiva expresada únicamente en segundos, lo que obligaba a muchos usuarios a calcular manualmente cuánto tiempo debían esperar.

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Con la nueva versión, la información será mucho más sencilla de entender.

En lugar de mostrar mensajes como “1.800 segundos”, la pantalla indicará frases directas como “Inténtalo de nuevo en 30 minutos”, facilitando la comprensión del tiempo de espera.

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Asimismo, Google añade un acceso directo a las opciones de recuperación de la cuenta, permitiendo iniciar más rápidamente el proceso para recuperar el acceso al dispositivo desde otro equipo autorizado.

Android 17 buscará brindar mensajes más claros para sus usuarios.

Una apuesta por reforzar la seguridad

La protección de la información personal se ha convertido en uno de los principales ejes del desarrollo de Android durante los últimos años. Fotografías, documentos, aplicaciones bancarias, billeteras digitales y cuentas de correo convierten al teléfono móvil en uno de los dispositivos más valiosos para los usuarios.

Con Android 17, Google busca reforzar esa protección limitando al máximo las posibilidades de que un tercero pueda acceder al contenido del dispositivo únicamente intentando adivinar el PIN. La combinación de menos intentos permitidos, detección inteligente de errores repetidos y nuevos mecanismos de recuperación convierte a esta actualización en uno de los mayores avances recientes en materia de seguridad para los usuarios de Android.