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Un niño de 11 años al volante de una camioneta atropelló a varios monjes en Tailandia: mató a al menos nueve

Una cámara de seguridad registró a los monjes caminando en fila al costado de una carretera justo cuando la camioneta impactó contra ellos

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Un niño de 11 años al volante de una camioneta atropella a varios monjes en Tailandia

Un niño de 11 años que manejaba una camioneta descubierta atropelló a un grupo de monjes que hacían un peregrinaje a pie en el noreste de Tailandia, lo que dejó nueve muertos, informaron las autoridades.

Un total de 35 monjes de la provincia de Mukdahan, unos 600 kilómetros (372 millas) al noreste de la capital, Bangkok, participaban en la peregrinación. Cinco monjes murieron en el lugar, mientras que otros cuatro fallecieron en un hospital. Trece estaban hospitalizados, tres de ellos en estado crítico, según la administración provincial.

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El grupo comenzó la caminata de 260 kilómetros (161 millas) hacia la provincia de Ubon Ratchathani unos 30 minutos antes del accidente.

Imágenes de una cámara de seguridad compartidas por un grupo local de rescate, la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, muestran a los monjes caminando en fila de uno al costado de una carretera antes de que la camioneta se estrelle contra ellos.

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El niño estaba bajo custodia y sería interrogado cuando llegasen los funcionarios estatales de protección de menores, indicó la policía.

La causa del accidente aún está bajo investigación, pero la policía señaló que los monjes dijeron que vieron cómo el vehículo zigzagueaba antes de salirse de la carretera y estrellarse contra el grupo.

El accidente ocurrió alrededor de las 11.00 hora local (04.00 GMT) en la provincia de Mukdahan, fronteriza con Camboya, donde un grupo de 34 monjes caminaba por una carretera y varios de ellos fueron embestidos por un vehículo conducido por un menor, explicó en una rueda de prensa el gobernador Worayan Boonnarach.

Personal médico de emergencia trabaja junto a un vehículo dañado que un niño de 11 años estrelló contra un grupo de monjes budistas al costado de la carretera en Mukdahan, Tailandia, el 2 de julio de 2026. Ruamjai Mukdahan Rescue/Handout vía REUTERS
Personal médico de emergencia trabaja junto a un vehículo dañado que un niño de 11 años estrelló contra un grupo de monjes budistas al costado de la carretera en Mukdahan, Tailandia, el 2 de julio de 2026. Ruamjai Mukdahan Rescue/Handout vía REUTERS

Las autoridades señalaron que, de las ocho muertes, cinco se produjeron en el lugar de los hechos y tres en el hospital de Mukdahan. Otros 14 monjes resultaron heridos y cuatro de ellos se encuentran en estado crítico.

El gobernador provincial afirmó durante la comparecencia que al volante de la camioneta iba un menor, sin especificar su edad, si bien la cadena pública Thai PBS la sitúa en 15 años.

De acuerdo con información ofrecida por testigos, el grupo de monjes y otras cinco personas habían iniciado un peregrinaje a pie en Mukdahan y debían terminarlo en la provincia de Ubon Ratchathani, más al sur, una ruta de aproximadamente 200 kilómetros.

El abad de Mukdahan, que participaba en la rueda de prensa, dijo que los primeros cinco monjes del grupo, que caminaba en sentido contrario al tráfico, pudieron apartarse al ver al vehículo desviarse, pero el sexto y varios de los que caminaban tras él fueron arrollados.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE RESULTAR OFENSIVA O PERTURBADORA. Personal médico de emergencia trabaja en el lugar de un accidente en el que un vehículo conducido por un niño de 11 años impactó contra un grupo de monjes budistas al costado de la carretera en Mukdahan, Tailandia, el 2 de julio de 2026. Ruamjai Mukdahan Rescue/Handout vía REUTERS
MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE RESULTAR OFENSIVA O PERTURBADORA. Personal médico de emergencia trabaja en el lugar de un accidente en el que un vehículo conducido por un niño de 11 años impactó contra un grupo de monjes budistas al costado de la carretera en Mukdahan, Tailandia, el 2 de julio de 2026. Ruamjai Mukdahan Rescue/Handout vía REUTERS

El comandante de la policía provincial, Pairoj Thaiputra, añadió que el supuesto infractor fue detenido y que sus progenitores han sido citados para un interrogatorio, mientras en paralelo se recaban pruebas e investigan las causas del accidente.

Las autoridades afirmaron que se iniciarán los procedimientos legales correspondientes, que podrían incluir el enjuiciamiento de los padres por negligencia.

Voluntarios y equipos médicos de emergencia llegaron al lugar del accidente 10 minutos después de que este ocurriera y trasladaron a los heridos al hospital, señaló el Departamento de Relaciones Públicas de Mukdahan en un comunicado.

El 90 % de los tailandeses profesa el budismo, que en muchos casos está mezclado con creencias hinduistas y animistas, presentes en el Sudeste Asiático antes de la llegada de los primeros monjes budistas.

(Con información de AP y EFE)

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