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Cuándo juega México vs. Inglaterra en el Mundial 2026, dónde ver el partido sin riesgos y más tendencias en Google

Las dos selecciones disputan los octavos de final de la copa y crecen las búsquedas sobre cómo seguir el minuto a minuto del encuentro desde cualquier dispositivo

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Dos imágenes de futbolistas. Un hombre con camiseta verde número 16 de México y Harry Kane con camiseta blanca número 9 de Inglaterra, ambos con brazos elevados
El goleador de México es Julián Quiñones e Inglaterra es liderada por Harry Kane. (Fotocomposición Infobae)

La confirmación del partido entre México y la selección de Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ha impulsado un aumento inmediato en las búsquedas en Google. Miles de aficionados concentran su atención en conocer el día, el horario y las opciones seguras para ver el partido.

Además, en estas fechas suelen detectarse un incremento en búsquedas sobre aplicaciones y sitios piratas, lo que reabre la discusión sobre los peligros informáticos y legales de acudir a portales no autorizados para seguir eventos deportivos de gran convocatoria.

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Cuándo se juega el partido de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026

El duelo entre México e Inglaterra está programado para el domingo 5 de julio de 2026, en el Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca. Este recinto añade el reto de la altitud a la exigencia futbolística de la fase de eliminación directa.

México es local en este Mundial de fútbol. (Foto: EFE/ Alex Cruz)
México es local en este Mundial de fútbol. (Foto: EFE/ Alex Cruz)

El partido comenzará a las 18:00 horas (centro de México). Para quienes siguen el torneo desde Estados Unidos, la cita será a las 20:00 horas en la Costa Este, 19:00 en la zona central y 17:00 en la Costa Pacífica. En Sudamérica, el inicio será a las 19:00 en Colombia, Ecuador y Perú, y a las 21:00 en Argentina y Uruguay.

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Dónde ver el partido sin riesgos de virus o legales

En México, la transmisión oficial estará disponible en TelevisaUnivision (Canal 5 y ViX Premium), y en TV Azteca a través de Azteca Deportes. Para sistemas de televisión restringida, la señal estará a cargo de TUDN.

En Estados Unidos, la cobertura en inglés la ofrecerá FOX, mientras que las opciones en español estarán en plataformas afiliadas autorizadas. En otros países de Latinoamérica, el partido podrá verse en DSports y la plataforma DGO.

La FIFA solo le da los derechos de transmisión a ciertos canales. (Foto: REUTERS/John Sibley)
La FIFA solo le da los derechos de transmisión a ciertos canales. (Foto: REUTERS/John Sibley)

Optar por señales autorizadas es la única forma de evitar riesgos tecnológicos y legales. El acceso por medios formales impide la exposición a software malicioso y protege la información personal, lo que suele verse vulnerado al buscar alternativas no oficiales.

Por qué aumentan las búsquedas sobre portales como Pelota Libre y Fútbol Libre

Las tendencias en Google muestran un crecimiento en consultas sobre sitios como “Pelota Libre” y “Fútbol Libre”, que ofrecen ver partidos sin costo. El fenómeno se intensifica en encuentros de alto interés, porque algunos usuarios buscan evitar suscripciones o pagos en plataformas oficiales.

Descargar archivos APK o acceder a sitios no verificados puede parecer sencillo, pero implica riesgos importantes. Estos portales suelen estar diseñados para atraer tráfico masivo mediante engaños y publicidad engañosa, ampliando el riesgo de ataques de ciberdelincuentes.

Cuáles son los riesgos de usar aplicaciones o sitios piratas para ver el Mundial 2026

Android - malware - celulares - tecnología - 8 de febrero
Los portales piratas pueden infectar el dispositivo de virus. (Imagen ilustrativa Infobae)

El principal peligro de acceder a aplicaciones piratas radica en la introducción de malware y spyware en los dispositivos. Instalar programas fuera de tiendas oficiales expone a los usuarios a códigos maliciosos que pueden extraer información bancaria, listas de contactos y otros datos.

Asimismo, los sitios de retransmisión ilegal utilizan técnicas de phishing para obtener contraseñas personales. Las ventanas emergentes que simulan premios o actualizaciones engañan a los usuarios para robar datos confidenciales.

Otro punto clave es que la experiencia suele verse afectada por retrasos, caídas de señal y baja calidad de imagen debido a la saturación de los servidores clandestinos.

Qué sugieren las autoridades y expertos en ciberseguridad

Entidades como INTERPOL sancionan la piratería física y digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)
Entidades como INTERPOL sancionan la piratería física y digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Organismos como ESET y autoridades como INTERPOL insisten en elegir canales oficiales para ver contenido deportivo. Seguir transmisiones legales reduce el riesgo de bloqueos de cuenta, fraudes y posibles problemas legales.

Otra medida es evitar descargar archivos de origen desconocido o proporcionar información personal en páginas no oficiales. Las plataformas acreditadas cuentan con protocolos de protección de datos y cifrado.

En contraste, el uso de portales piratas puede provocar sanciones económicas, pérdida de acceso a servicios digitales y daños permanentes en los dispositivos.

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