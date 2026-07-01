El FBI incautó 76 drones que sobrevolaban las cercanías de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA en Atlanta (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

La presencia de drones sobrevolando las inmediaciones de los eventos de la Copa Mundial Masculina de la FIFA en Atlanta ha captado la atención de las autoridades estadounidenses. En un operativo intensificado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) incautó un total de 76 drones hasta el lunes, marcando un aumento respecto a los 66 reportados apenas el sábado anterior. Esta cifra refleja la magnitud de la vigilancia tecnológica y el desafío que representa controlar el espacio aéreo durante acontecimientos de gran envergadura.

El FBI reportó que los operadores de estos dispositivos violaron las restricciones impuestas en Atlanta con motivo de la Copa Mundial. La agencia se ha mostrado especialmente vigilante tras detectar una frecuencia creciente de vuelos no autorizados en zonas próximas a los recintos donde se llevan a cabo los partidos y actividades relacionadas con el torneo. La cifra de drones incautados en tan solo unos días evidencia la escala de la problemática y la respuesta firme de las fuerzas de seguridad federales.

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La Copa Mundial Masculina de la FIFA, uno de los eventos deportivos de mayor alcance global, ha convertido a Atlanta en un punto neurálgico de atención internacional. Con el objetivo de proteger la seguridad de los asistentes y de los propios equipos, las autoridades federales y locales han desplegado un operativo especial para controlar cualquier tecnología que pudiera representar un riesgo, entre ellas los drones civiles. El incremento de estos dispositivos en las inmediaciones de los estadios y zonas de recreación pone de manifiesto tanto la popularidad de su uso como los nuevos retos que enfrentan los cuerpos de seguridad en acontecimientos masivos.

Restricciones temporales de vuelo impuestas por la FAA en torno a los eventos de la Copa Mundial

La FAA impuso restricciones temporales de vuelo alrededor del Mercedes-Benz Stadium y el Parque Olímpico del Centenario durante los partidos y actividades del Fan Fest

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha implementado restricciones temporales de vuelo con epicentro en el Mercedes-Benz Stadium y el Parque Olímpico del Centenario, dos de los principales escenarios en el centro de Atlanta donde se celebran partidos y actividades del Fan Fest. Estas restricciones están vigentes durante los días en que se disputan encuentros de la Copa Mundial y buscan evitar cualquier interferencia o amenaza a la seguridad aérea y pública.

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La FAA también ha extendido estas limitaciones a otras zonas próximas, como Kennesaw y Macon, reforzando el perímetro de seguridad en un radio más amplio a medida que avanzan los partidos y la cantidad de visitantes crece. El próximo encuentro programado entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, previsto para el miércoles, será una nueva prueba para la efectividad de estas medidas, dado el flujo significativo de aficionados y el interés mediático internacional.

Estas restricciones, conocidas como restricciones temporales de vuelo (TFR, por sus siglas en inglés), prohíben expresamente el uso de drones y otras aeronaves civiles en áreas delimitadas durante los eventos. El objetivo es garantizar que no existan interferencias con operaciones de seguridad, transmisiones, o posibles evacuaciones de emergencia.

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El conocimiento y cumplimiento de estas restricciones resulta esencial para cualquier operador de drones en la ciudad. Las zonas prohibidas están claramente señaladas y su vigencia es comunicada con antelación, a fin de evitar malentendidos y sanciones innecesarias.

Consecuencias legales para los operadores de drones que violan las restricciones

El FBI advirtió que violar las restricciones de vuelo por la Copa Mundial puede derivar en multas de hasta 100.000 dólares, confiscación de drones y cargos penales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FBI ha advertido que quienes infrinjan las restricciones temporales de vuelo pueden enfrentar consecuencias severas. Entre las sanciones previstas se incluyen multas de hasta 100.000 dólares, la confiscación de los equipos utilizados y la posibilidad de enfrentar cargos penales.

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La agencia subraya que el carácter temporal y específico de las restricciones no exime a los operadores de su cumplimiento. Las acciones legales pueden dirigirse tanto a quienes operan los drones de manera consciente como a quienes alegan desconocimiento de las normativas. El mensaje es claro: cualquier violación será tomada con la máxima seriedad por las autoridades federales.

El aumento en el número de drones incautados ha sido acompañado por un endurecimiento en la aplicación de sanciones. Las autoridades insisten en que no existe margen para la tolerancia ante un fenómeno que, en contextos de alta concentración de personas y eventos de alto perfil, implica riesgos adicionales para la seguridad pública y la organización de los encuentros.

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Caso específico de Lorenzo Rojas-Martínez, acusado de violar las restricciones

Las consecuencias legales no son abstractas, como demuestra el caso de Lorenzo Rojas-Martínez, un ciudadano mexicano de 37 años, quien enfrenta cargos federales tras haber presuntamente operado un dron sobre el Parque Olímpico del Centenario durante el Festival de Aficionados de la FIFA el pasado 15 de junio. Las autoridades identificaron su intervención como una infracción directa de las restricciones temporales de vuelo, lo que derivó en la apertura de un proceso penal en su contra.

El caso de Rojas-Martínez es ilustrativo de la actuación de los organismos federales y de la decisión de perseguir judicialmente a quienes incumplan la normativa. Su situación pone de relieve el alcance de la vigilancia y el grado de control que las autoridades pretenden ejercer en torno a los eventos de la Copa Mundial.

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Recomendaciones y advertencias del FBI para pilotos de drones y asistentes a los eventos

El FBI ha emitido recomendaciones claras a quienes planean operar drones en Atlanta durante la Copa Mundial. La agencia insta a que todos los pilotos consulten previamente las restricciones de vuelo a través de la aplicación B4UFLY, avalada por la FAA. Esta herramienta permite comprobar en tiempo real las áreas donde está prohibido volar, evitando así incurrir en infracciones.

El FBI también solicita la colaboración de los asistentes a los partidos y al Fan Fest para que reporten cualquier uso sospechoso o inseguro de drones. Para ello, ha puesto a disposición la línea telefónica de denuncias 1-800-CALL-FBI, invitando a la ciudadanía a contribuir activamente con la seguridad del evento.

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