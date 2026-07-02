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Alemania instó a ratificar e implementar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El ministro federal de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, valoró el tratado como “una oportunidad histórica”

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El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul (REUTERS/Annabelle Gordon)
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul (REUTERS/Annabelle Gordon)

El ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, instó en Buenos Aires a avanzar hacia la implementación plena y la ratificación definitiva del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

“Nosotros siempre hemos apoyado este acuerdo. Hemos jugado un papel decisivo en la aprobación del acuerdo y queremos seguir jugando ese papel”, expresó Wadephul durante una rueda de prensa junto al canciller argentino, Pablo Quirno.

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El funcionario subrayó la necesidad de implementar y ratificar el acuerdo, y remarcó que “Alemania sigue teniendo un papel muy activo”. Valoró el tratado como “una oportunidad histórica” y como “una palanca para más crecimiento, cooperación y prosperidad”.

El acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur entró en vigor de manera provisional el 1 de mayo, a partir de una decisión de la Comisión Europea y tras la ratificación por parte de los Parlamentos de los cuatro miembros fundadores del bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

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La vigencia plena del acuerdo dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE para determinar si el tratado se ajusta a la normativa comunitaria.

Fotografía que muestra de izquierda a derecha, en primera fila, al presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a sus homólogos de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, durante la LXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado del Mercosur este martes, en Luque, Paraguay (EFE/Juan Pablo Pino)
Fotografía que muestra de izquierda a derecha, en primera fila, al presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a sus homólogos de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, durante la LXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado del Mercosur este martes, en Luque, Paraguay (EFE/Juan Pablo Pino)

Persisten resistencias en países como Francia y Polonia, ambos grandes productores agroindustriales, un sector donde el Mercosur muestra elevada competitividad global.

El ministro alemán participó el martes en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Luque, Paraguay, calificando el encuentro como “realmente impresionante”.

Para mí fue muy alentador lo que vi, el espíritu que reinaba, y es algo que llevaré conmigo a Europa”, afirmó, destacando el compromiso de los países del bloque para profundizar la cooperación con la UE.

Wadephul reconoció que la implementación plena podría retrasarse: “Seguramente habrá algunos problemas. Algunos ya los hemos podido identificar, pero todos ellos son problemas que se pueden resolver”.

“El paso decisivo ya se ha dado, queremos este acuerdo, queremos llenarlo de vida, y los problemas que puedan surgir, los vamos a poder resolver”, concluyó.

Además, el ministro alemán firmó un memorándum de entendimiento junto a Quirno sobre minerales críticos y continuará su gira regional este jueves en Brasil, tras iniciar el viaje el lunes en Estados Unidos.

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