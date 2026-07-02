Se infiltró en el metro de Londres para documentar el acoso a mujeres y contó lo que vivió: “Fue escalofriante”

Una periodista se infiltró en el metro de Londres para registrar el acoso de los hombres (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una periodista británica se infiltró en el metro de Londres durante dos meses para documentar el acoso sexual que sufren las mujeres en la red de transporte público, y lo que encontró superó sus propias creencias: fue acosada verbalmente unas ocho veces y agredida físicamente en una ocasión a lo largo de cuatro trayectos, tanto de noche como de día.

Mimi Yates, reportera del Daily Mail, viajó a todas horas por siete líneas del metro londinense —la Victoria, Piccadilly, District, Circle, Central, Jubilee y el DLR (Docklands Light Railway)— equipada con una cámara oculta y micrófonos, acompañada siempre por un productor que la seguía a distancia para garantizar su seguridad.

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La investigación formó parte de la serie Underground UK del periódico. Yates se vistió con ropa holgada —camisa de cuadros abotonada, pantalones anchos y chaqueta vaquera— para ocultar los cables conectados al equipo de grabación. “No me estaba ofreciendo como cebo”, escribió en el Daily Mail.

La primera noche comenzó el 25 de abril a la 1.30 de la madrugada en la estación de Holborn. A los 15 minutos, un grupo de hombres jóvenes la observó fijamente en el tren de la línea District con dirección este. Al bajar en Dagenham East, ellos bajaron también. Caminaron delante de ella, despacio, girándose repetidamente como para comprobar que seguía allí. Solo se dispersaron cuando Yates dio media vuelta y volvió al andén.

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Horas después, en la línea Piccadilly, un hombre de mediana edad la siguió durante 40 minutos sin apartar los ojos de ella. Cuando el vagón quedó casi vacío, se levantó del asiento de enfrente y se sentó a su lado. Yates bajó antes de su parada, pero él la siguió al siguiente tren, la línea Jubilee con dirección a Stratford, donde volvió a intentar entablar conversación. Solo consiguió perderlo entre los andenes y las escaleras mecánicas de la estación de North Greenwich.

La periodista Mimi Yates en dos momentos de su rutina diaria, transitando por calles de Londres y en el interior del metro (@mimiyatesjourno)

Media hora después, ya en el andén de Green Park, otro hombre la llamó desde el banco donde esperaba el tren. Bien vestido, con gafas de moda y chaqueta estilo Barbour, le dijo: “La belleza necesita asiento. Ven, siéntate.” Yates se sentó con dos asientos de distancia. Él le dijo que tenía una hija de su misma edad. Luego empezó a preguntarle dónde vivía y, ante la falta de respuesta, pasó a las amenazas: “Voy a encontrar el pub o el restaurante de al lado de tu casa. Voy a ir a buscarte y te voy a encontrar.”

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Le pidió el número de teléfono sin parar. Yates le dijo “no” 20 veces —las contó. Cuando llegó el tren, él la siguió al mismo vagón. Eran cerca de las 3 de la madrugada y el coche estaba lleno, pero eso no lo frenó. “Tienes que darme tu número, tienes que hacerlo. Te lo estoy pidiendo. Tienes que quedar conmigo”, le dijo, según recogió el Daily Mail. Luego extendió el brazo y le rozó el muslo. Una pareja que lo presenció no intervino.

Al llegar a casa, cerca de las 5 de la madrugada, Yates grabó su reacción en el teléfono. “Mi corazón todavía late muy rápido. Simplemente no esperaba que fuera tan malo”, dijo. Antes de levantarse del asiento para alejarse del hombre de las gafas, otro grupo de hombres ya la rodeaba. Uno de ellos, corpulento, se acercó tanto que ella pudo oler el ambiente del pub del que venía mientras le pedía el número nueve veces seguidas. “¿De qué tienes miedo?”, le preguntó.

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En un momento señaló hacia una chica que dormitaba inconsciente contra la pared del vagón. “Mírate a ella”, le dijo. Yates pensó en lo que podría pasarle a esa joven si nadie estuviera cerca.

“Con cada incidente sentí que la carga recaía sobre mí: mantenerme tranquila, ser lo bastante educada para no escalar la situación, lo bastante firme para no alentarla y lo bastante alerta para saber si necesitaba ayuda”, escribió Yates en el Daily Mail.

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El reportaje llega en un contexto de cifras que la Asamblea de Londres calificó en marzo de este año como “niveles inaceptables” de violencia contra mujeres y niñas en el transporte público de la capital. En 2025, la red de Transport for London (TfL) registró 4.593 delitos de carácter sexual contra mujeres y niñas, pero solo el 3% de esos casos derivó en cargos formales o citaciones judiciales. El 58% de los expedientes no identificó a ningún sospechoso, pese a la extensa red de cámaras de circuito cerrado y los datos de ticketing disponibles.

La investigación formó parte de la serie Underground UK del Daily Mail (Daily Mail)

Dos casos recientes ilustran el patrón. En mayo, Salman Yousaf, de 46 años, fue condenado a prisión por ocho agresiones sexuales y un delito de ultraje al pudor en el Night Tube: atacaba a mujeres que se habían quedado dormidas en las líneas Central y Jubilee, y la policía solo lo vinculó a esos ataques cuando ya estaba preso por otro delito. En marzo, Craig Anderson, de 38 años, fue encarcelado tras agredir sexualmente a cuatro mujeres y acosar a otra en la red ferroviaria. La fiscalía lo describió como un hombre que “no aceptaba un no por respuesta”.

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El Daily Mail también recoge el caso de Esme Rice, de 31 años, agredida sexualmente el 6 de junio en la línea Elizabeth cuando dos hombres le bloquearon la salida y la manosearon al bajar del tren. “No mostraron remordimiento”, dijo Rice al periódico. “Estaban satisfechos consigo mismos por haberme agredido sexualmente.”

Al llegar a Stratford, avisó a un empleado de la estación. No había policía presente. Le indicaron que enviara un mensaje al British Transport Police (BTP) al número 61016. Tardaron 13 horas en devolverle la llamada. “Me quedé despierta horas esperando esa llamada. Me acaban de agredir sexualmente. ¿Cómo es posible que no me respondan?”, declaró al Daily Mail.

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No era la primera vez que Rice pasaba por algo así. En 2024 un hombre se masturbó sobre ella en la línea Jubilee durante la hora punta. Ella le gritó en el vagón, pero ningún pasajero intervino. El caso se cerró dos semanas después por falta de identificación positiva, pese a que la policía contaba con imágenes de circuito cerrado y fotos que ella misma había tomado del agresor. Desde entonces, Rice evita el metro cuando puede y escanea los rostros de los pasajeros en cada trayecto. “Las mujeres hemos sido sistemáticamente abandonadas... siento que no tengo voz ante las autoridades”, afirmó.

La investigación del Daily Mail pone también el foco en las fallas del sistema de videovigilancia. Cuando Yates denunció la agresión física que sufrió, un agente le informó que el circuito cerrado de la línea en cuestión “en realidad no tiene cámaras en los vagones”. Una investigación reciente de la BBC encontró que en más de 250 de 560 casos en los que la policía solicitó grabaciones, las imágenes no existían, había un fallo técnico, el material era inutilizable o ya había sido sobreescrito.

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No existe ninguna obligación legal de que los trenes de pasajeros cuenten con cámaras operativas, lo que significa que la evidencia puede desaparecer antes de que la policía la solicite. TfL reconoce que tres líneas importantes carecen de cobertura de cámaras en los vagones por tratarse de trenes antiguos que no pueden soportar los sistemas requeridos para una eventual persecución judicial.

Susan Leadbetter, experta en diseño de transporte de la consultora de ingeniería WSP, lleva años investigando cómo hacer los espacios públicos más seguros para las mujeres. Según declaró al Daily Mail, el 20% de las mujeres que sufrieron algún tipo de agresión o acoso en el transporte aseguró que jamás volvería a denunciarlo debido a la forma en que fue atendida su denuncia. “Las mujeres me contaban cómo las habían manoseado, eyaculado encima en el metro, seguido hasta casa, mirado fijamente. Era desgarrador”, afirmó.

Leadbetter señala que el propio diseño del metro londinense amplifica la sensación de vulnerabilidad: espacios cerrados, ausencia de personal, cobertura de señal deficiente en algunas líneas. “Si algo ocurre, hay cierta incertidumbre sobre cómo denunciarlo”, explicó. Y advierte sobre un patrón que se repite: “Estos incidentes comienzan en un nivel bajo y evolucionan hacia casos más graves porque los agresores se salen con la suya en esas instancias menores de acoso y violencia.”

La investigación del Daily Mail pone también el foco en las fallas del sistema de videovigilancia (Daily Mail)

Camille Brown, graduada londinense de 22 años, ha impulsado una petición para la creación de vagones exclusivos para mujeres en el metro, respaldada por una encuesta de YouGov del año pasado que mostró mayoría de apoyo entre la población. Su propuesta, inspirada en los modelos de Tokio, Mumbai y Ciudad de México, contempla un vagón designado en el extremo del tren más cercano al conductor.

“Recuerdo a chicas que llegaban al colegio llorando por incidentes en el metro. Ocurría desde los 11 o 12 años”, declaró Brown al Daily Mail. Leadbetter prefiere priorizar soluciones inmediatas: personal visible, cámaras operativas, señal fiable y mejor iluminación en las estaciones. Señaló la línea Elizabeth como modelo: “Los andenes son muy anchos, la iluminación es muy buena y no te sientes apretada ni constreñida.”

El 9 de junio, el BTP obtuvo la primera condena en Inglaterra y Gales bajo la nueva legislación de acoso por razón de sexo en el transporte ferroviario. David Stroud, de 44 años, se declaró culpable de agarrar del pelo a una joven e intentar besarla en un tren de cercanías, y describió el hecho como “una broma”. Fue condenado a una orden comunitaria de 12 meses y 150 horas de trabajo no remunerado.

Para Rice, no es suficiente. Cuando Yates le describió lo que vivió durante su investigación y le preguntó si lo consideraba acoso sexual, Rice respondió: “He tenido gente que me dice ‘solo te agarró el trasero, no es una violación’. No importa, Mimi. El contacto no deseado, las interacciones no deseadas... un no es un no. Así de simple”.

Un portavoz de TfL declaró al Daily Mail que la conducta documentada por Yates es “indignante y totalmente inaceptable” y que trabajan con la policía para que la red sea “un lugar hostil para los agresores”. El BTP, por su parte, indicó que el número 61016 recibe más de 250.000 mensajes al año y que la confianza de los pasajeros a la hora de denunciar delitos históricamente infradeclarados, como los de carácter sexual, “continúa creciendo”.

En respuesta a la agresión sufrida por Yates, el cuerpo precisó que el 29 de junio recibió la denuncia de una agresión sexual ocurrida dos meses antes, en la madrugada del 26 de abril, y que el caso fue atendido por un agente de policía en Londres que contactó a la víctima por teléfono en menos de 90 minutos.