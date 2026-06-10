Estados Unidos implementa un operativo inédito para controlar drones durante el Mundial 2026

El Gobierno federal de Estados Unidos reforzó el plan antidrones ante el uso de drones comerciales como armas en combate

Estados Unidos implementó un amplio esquema de seguridad para controlar el uso de drones durante el Mundial 2026, que disputará gran parte de sus partidos en ese país. La estrategia responde a la preocupación del Gobierno federal por el uso de drones comerciales como herramientas de combate, contempla inversiones millonarias, incorpora nuevas capacidades legales para las autoridades y busca proteger tanto los estadios como las zonas destinadas a los aficionados.

El analista Andrei Serbin Pont contó en Infobae Al Mediodía que la iniciativa parte de una preocupación instalada en el Gobierno estadounidense. “Este es el primer megaevento deportivo en el cual el dron comercial se ha demostrado como un arma capaz en combate y probada en combate”, afirmó.

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Al mismo tiempo, el especialista señaló que las autoridades analizan desde hace tiempo cómo controlar esos dispositivos durante los encuentros que se jugarán en Estados Unidos. Recordó que el director ejecutivo del task forces de la Casa Blanca para las operaciones de resguardo del Mundial, Andrew Giuliani, definió la magnitud del torneo como “78 Super Bowls en 39 días”. Además, precisó que Giuliani es hijo del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.

La preocupación por los drones impulsó un plan de alcance federal

Según explicó Serbin Pont, el acceso masivo a drones comerciales elevó la preocupación de las autoridades estadounidenses. “Los drones hoy en día son sumamente accesibles, están en el mercado en todas partes y son difíciles de controlar”, indicó.

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Estados Unidos implementó un operativo de seguridad para controlar drones durante el Mundial 2026 en estadios y zonas de fanáticos (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

De acuerdo con el especialista, el Gobierno federal de EEUU destinó cerca de 1.000 millones de dólares en los últimos años para fortalecer las capacidades antidrones bajo la supervisión del task forces encabezado por Andrew Giuliani.

Ese presupuesto financia distintas capas de protección que cubrirán tanto los estadios como los Fan Fests. El esquema incluye la participación de fuerzas federales y equipos conjuntos con autoridades locales para resguardar los espacios donde el público seguirá los partidos.

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Además, el analista detalló que once estados recibieron un programa de subvenciones por 500 millones de dólares durante dos ejercicios fiscales para incorporar sistemas de detección y mitigación de drones.

A esa partida se sumaron otros 115 millones de dólares del Department of Homeland Security para complementar las tecnologías antidrones y 250 millones de dólares destinados de forma directa a las ciudades sede para la compra de equipamiento.

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El Gobierno de EEUU destinó cerca de 1.000 millones de dólares para fortalecer las capacidades antidrones durante el Mundial 2026

Serbin Pont agregó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias otorgó otros 625 millones de dólares a las ciudades anfitrionas para fortalecer las capacidades de respuesta durante el Mundial.

Cambios legales y cuatro niveles de protección

Por otra parte, el analista explicó que las autoridades enfrentaron un vacío legal hasta diciembre del año pasado. En ese período, ni las agencias federales ni los gobiernos estatales contaban con autorización para derribar drones.

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Según Serbin Pont, esa situación se originó durante el cierre del Gobierno estadounidense, cuando no se renovaron las facultades legales para neutralizar esos dispositivos.

La aprobación de una nueva norma restableció esas capacidades y también habilitó a las policías estatales para intervenir frente a amenazas de este tipo.

El esquema de seguridad para el Mundial 2026 contempla cuatro niveles de protección, desde sensores y radares hasta interceptores aéreos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de seguridad contempla cuatro niveles principales. El primero corresponde a la detección mediante sensores pasivos, radares, cámaras infrarrojas y sistemas electroópticos capaces de identificar la presencia de drones.

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La segunda etapa incorpora herramientas de seguimiento e identificación apoyadas por inteligencia artificial para distinguir esos dispositivos y evaluar su comportamiento.

El tercer nivel apunta a la mitigación electrónica. Serbin Pont explicó que esos sistemas interfieren las comunicaciones de drones comerciales, toman el control del aparato y obligan a su aterrizaje.

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Cuando un dron funciona de manera autónoma o utiliza sistemas de comunicación más seguros, entra en acción una cuarta capa basada en interceptores aéreos especializados.

Drones interceptores y protocolos para Estados Unidos y México

Entre las tecnologías disponibles, Serbin Pont mencionó el sistema Drone Hunter de Fortem Technologies, un dron diseñado para interceptar otros drones mediante una red. Explicó que ese sistema inmoviliza el dispositivo interceptado y despliega un paracaídas para evitar su destrucción, con el objetivo de preservar el material para una eventual investigación.

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En esta misma línea señaló que empresas como Dedrone, DroneShield y Centrix participan en el desarrollo de soluciones destinadas a reforzar la protección aérea durante el torneo.

En Estados Unidos, las autoridades establecieron una prohibición para el vuelo de drones en un radio de cinco kilómetros alrededor de los estadios y de un kilómetro y medio en torno a los Fan Fests.

Sobre México, Serbin Pont indicó que el país aplicará un protocolo basado en los grupos de respuesta de emergencias del ejército para los partidos previstos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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