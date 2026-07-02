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‘Stuart no logra salvar el universo’: el esperado spin-off de ‘The Big Bang Theory’ ya tiene fecha de estreno confirmada para LATAM

La serie buscará ampliar el universo creado por Chuck Lorre y continuar tramas que quedaron inconclusas en la serie original

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Un primer teaser trailer sobre el nuevo spin-off de The Big Bang Theory. El 23 de Julio sabremos como Stuart no logra salvar el universo, por HBO Max.

El universo de The Big Bang Theory suma un nuevo capítulo con la llegada de Stuart no logra salvar el multiverso a HBO Max. Esta nueva producción original recupera a personajes secundarios de la serie madre, ahora convertidos en protagonistas de una historia donde la ciencia ficción y el humor se entrelazan en una misión imposible.

La trama gira en torno a Stuart Bloom, el entrañable dueño de la tienda de cómics, quien se ve envuelto en un desastre multiversal tras romper, por accidente, un dispositivo creado por Sheldon y Leonard. A raíz de este error, Stuart queda encargado de restaurar la realidad, acompañado por su novia Denise, el geólogo Bert y el físico cuántico Barry Kripke. El desafío es enorme, y el tono de la serie deja claro que el protagonista no tiene garantizado el éxito.

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Algunos de los personajes de 'The Big Bang Theory', vuelven a reunirse en este nuevo 'spin-off
El spin-off de 'The Big Bang Theory' sserá protagonizado por  Kevin Sussman como Stuart, Lauren Lapkus como Denise, Brian Posehn como Bert y John Ross Bowie como Kripke.

A través de un comunicado para medios, HBO Max ha dado a conocer la fecha exacta en que este spin-off llegará a su señal en Latinoamérica. La región podrá disfrutar de las peripecias de Stuart y compañía a partir del jueves 23 de julio, con un episodio nuevo cada semana a partir de esa fecha.

El primer avance liberado por HBO Max muestra una producción con una estética marcada por anomalías temporales, versiones alternativas de los personajes y situaciones absurdas. Los fanáticos encontrarán referencias directas a la serie original y el reencuentro con rostros familiares, ahora inmersos en un caos cósmico que amenaza la estabilidad del multiverso.

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El reparto principal está conformado por Kevin Sussman como Stuart, Lauren Lapkus como Denise, Brian Posehn como Bert y John Ross Bowie como Kripke. El propio Sussman adelantó que esta nueva etapa permitirá ver cómo evoluciona la relación entre Stuart y Denise, un aspecto apenas esbozado en la serie original.

'Stuart Fails to Save the Universe' (HBO Max)
Además de experiencias multiversales, 'Stuart Fails to Save the Universe' buscará ampliar tramas que se quedaron truncadas al final de 'The Big Bang Theory' (HBO Max)

La serie cuenta con la producción de Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady, quienes aportan su experiencia tanto en la creación de The Big Bang Theory como en historias de ciencia ficción. El resultado es una propuesta que se distancia del tono nostálgico de Young Sheldon y Georgie & Mandy’s First Marriage, apostando por una mitología multiversal y un humor más absurdo.

Sin embargo, también se podrá ver el desarrollo de tramas que quedaron en segundo plano durante la serie original. Tal es el caso del romance entre Stuart y Denise.

Primer vistazo al nuevo spin-off de “The Big Bang Theory”
Stuart Fails to Save the Universe llegará a las pantallas de Latinoamérica el próximo 23 de julio (Captura de video/HBO)

Kevin Sussman adelantó en la pasada convención CCXP México que la serie permitirá conocer con mayor profundidad esta relación que generó tanta expectativa entre los fans:

“Cuando The Big Bang Theory terminó, nuestra relación estaba apenas floreciendo. Ahora podrán ver hacia dónde va".

Con este nuevo spin-off, la franquicia de The Big Bang Theory amplía su alcance y ofrece a la audiencia latinoamericana una propuesta diferente, en la que la comedia y la aventura se fusionan en una lucha constante contra el fracaso.

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