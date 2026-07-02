El CEO de Epic Games asegura que Steam pierde grandes ingresos por ignorar los juegos más populares como Fortnite

Epic Games presiona a Valve y pide más flexibilidad para llevar grandes juegos a Steam

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, acusa a Valve y su plataforma Steam de dejar escapar miles de millones de dólares en ingresos por no incluir títulos clave como Fortnite, Riot Games y Genshin Impact en su catálogo.

La declaración, realizada durante una entrevista tras el anuncio de Unreal Engine 6, intensifica la histórica rivalidad entre las dos tiendas más influyentes del mundo del videojuego para PC. El debate sobre el futuro de la distribución digital cobra relevancia en un contexto donde cada vez más títulos populares operan fuera del ecosistema de Steam, mientras Epic Games defiende un modelo de negocio más abierto y flexible.

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La competencia entre Valve, dueña de Steam, y Epic Games ha marcado el desarrollo del sector desde el lanzamiento de la Epic Games Store en 2018. Steam, que domina el mercado desde los años 2000, mantiene una comisión del 30 % sobre las ventas, política que Sweeney considera inadaptada a los cambios de la industria. Según el CEO de Epic Games, este modelo no solo limita la llegada de nuevos títulos, sino que también aleja a los juegos más jugados del mundo del catálogo de Steam.

Steam vs. Epic Games, la rivalidad se reaviva tras el anuncio de Unreal Engine 6 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sweeney señala que, aunque Steam controla una porción considerable del mercado de PC, no logra alcanzar el total de la audiencia porque muchos de los títulos más exitosos, como Fortnite, League of Legends de Riot Games y Genshin Impact, operan fuera de la tienda de Valve.

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En sus palabras: “No llegan a los números que mueve Fortnite, no tienen Fortnite, ni los juegos de Riot o Genshin Impact; tampoco muchos de los mejores juegos de la industria están en Steam”. El ejecutivo subraya que no se trata de una negativa explícita de Valve a publicar estos juegos, sino de la falta de flexibilidad en sus políticas, especialmente en el reparto de ingresos.

Un llamado a un “Team Open” y el futuro multiplataforma

Durante la entrevista, Sweeney expuso su visión de un ecosistema abierto e interconectado, al que llamó “Team Open”. En este modelo, diferentes tiendas y plataformas colaborarían para facilitar el acceso a todos los videojuegos, independientemente de la tienda o el dispositivo. El CEO de Epic Games afirma que para que este escenario sea posible, Valve tendría que reconsiderar su estrategia y adaptar sus exigencias comerciales, abriendo la posibilidad de integrar títulos hoy ausentes en Steam.

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Además, Sweeney sugirió que Steam debería mirar más allá del PC y explorar su presencia en plataformas móviles como iPhone o Android, siguiendo la línea de expansión que promueve Epic Games.

Juegos gratuitos y expansión de la Epic Games Store

En una entrevista posterior a la presentación del motor, Tim Sweeney vuelve a criticar las reglas comerciales de Valve y advierte que parte de los videojuegos más jugados del mundo operan fuera del circuito de Steam - VALVE

En paralelo a la polémica, la Epic Games Store continúa sumando usuarios con ofertas de juegos gratuitos. Actualmente, títulos como RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, Voidwrought y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge están disponibles sin costo por tiempo limitado. El proceso para reclamarlos requiere una cuenta en Epic Games Store y seguir unos pasos sencillos:

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Ingresar en store.epicgames.com

Ubicar los juegos en la sección de ofertas gratuitas

Confirmar la obtención sin necesidad de ingresar datos de pago Para el caso de TMNT: Shredder’s Revenge en móvil, la descarga se realiza mediante la app de Epic Games Store para Android y iOS (en la Unión Europea), escaneando un código QR que redirige a la descarga directa.

Qué otros juegos gratuitos hay en Epic Games

Epic Games ofrece una amplia selección de títulos sin fecha límite de gratuidad, como Rocket Bot Royale, We Were Here, The Circle Move, Backrooms Lost Dimension, XOCIETY y muchos más. Estos juegos se suman a la estrategia de la empresa para atraer a nuevos usuarios y consolidar su presencia en un mercado cada vez más fragmentado.

El futuro de la distribución digital de videojuegos parece encaminarse hacia una mayor apertura y diversidad de plataformas. Las declaraciones de Tim Sweeney no solo reavivan el debate sobre las comisiones y el control del mercado, sino que sugieren que el éxito de la industria dependerá de la capacidad de adaptarse a nuevas formas de consumo y colaboración entre empresas.

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