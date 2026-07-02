Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos acusa a un empresario de San Antonio de fraude bancario y robo de identidad

La imputación fue presentada ante un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas y sitúa a Jorge Ernesto Campos Herrero como único responsable de la maniobra investigada por más de 2,12 millones de dólares

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Jorge Ernesto Campos Herrero, dueño de CommonWealth Coffeehouse en San Antonio, fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de fraude bancario y robo de identidad agravado
Jorge Ernesto Campos Herrero, dueño de CommonWealth Coffeehouse en San Antonio, fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de fraude bancario y robo de identidad agravado

La revelación de documentos judiciales ha puesto en la mira a Jorge Ernesto Campos Herrero, conocido en el sector empresarial de San Antonio como propietario de CommonWealth Coffeehouse y Soccer Central. El empresario se enfrenta a graves acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, que lo señala como el único responsable de una operación de fraude bancario y robo de identidad agravado. La imputación, presentada el 6 de mayo de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, marca un giro inesperado en la trayectoria de Campos Herrero, quien hasta ahora era reconocido por su participación en la industria cafetera local.

El caso ha suscitado interés tanto entre la comunidad empresarial de Texas como entre los clientes habituales de los establecimientos de Campos Herrero, quienes se han visto sorprendidos por la magnitud de las acusaciones. La investigación federal apunta directamente al empresario como la figura central en una sofisticada trama para obtener recursos financieros de manera fraudulenta, empleando para ello documentación falsa y estrategias de suplantación de identidad.

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La imputación formal sostiene que Campos Herrero habría maquinado una operación para acceder a un préstamo bancario por un monto de 2,12 millones de dólares. La operación tenía como objetivo la compra de una propiedad comercial en Grand Prairie, Texas, y fue dirigida contra una entidad comercial identificada en el expediente judicial como Empresa Víctima 1. Según la acusación, Campos Herrero utilizó una red de sociedades de responsabilidad limitada (LLC) bajo su control para estructurar la solicitud y presentación de los documentos relacionados con la adquisición de la propiedad.

La imputación presentada en mayo de 2026 en el Distrito Oeste de Texas lo señala como responsable de una operación para obtener un préstamo de 2,12 millones de dólares
La imputación presentada en mayo de 2026 en el Distrito Oeste de Texas lo señala como responsable de una operación para obtener un préstamo de 2,12 millones de dólares

El proceso para la obtención del préstamo se habría iniciado en 2021, cuando Campos Herrero presentó a la empresa prestamista una serie de documentos que, de acuerdo con la investigación, resultaron ser falsificados. Entre estos documentos se encontraba un contrato de arrendamiento supuestamente firmado por una persona perteneciente a la Comisión de Instalaciones de Texas (TFC), órgano estatal responsable de la administración de bienes inmuebles públicos. La imputación subraya que la firma incluida en el contrato no correspondía a ningún miembro autorizado de la TFC y que la entidad gubernamental nunca participó en ningún acuerdo relacionado con la propiedad de Grand Prairie.

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En 2023, tras haber recibido el préstamo y no cumplir con las obligaciones estipuladas, Campos Herrero habría presentado un nuevo documento a la empresa afectada: un certificado de impedimento del inquilino. En este nuevo intento de sostener la legalidad de la operación, el empresario afirmó que la TFC mantenía vigente un contrato de arrendamiento sobre la propiedad, lo que garantizaría los ingresos necesarios para cumplir con el préstamo. Sin embargo, tras una revisión, el director de servicios de arrendamiento estatal de la Comisión de Instalaciones de Texas declaró que los papeles aportados por Campos Herrero eran apócrifos y que ninguna agencia estatal, incluida la Fiscalía General de Texas, había suscrito contratos de arrendamiento vinculados al inmueble en cuestión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La empresa afectada ejecutó la hipoteca en noviembre de 2024 tras detectar el fraude y reportó una pérdida superior a un millón de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa afectada, identificada como Empresa Víctima 1, al descubrir la falsedad de los documentos, procedió a ejecutar la hipoteca de la propiedad en noviembre de 2024. Según la acusación formal, esta acción se realizó tras comprobar que los supuestos contratos y certificados presentados por Campos Herrero no tenían validez legal.

Como resultado de la operación fraudulenta, la empresa denunció una pérdida superior a un millón de dólares, cifra que representa el impacto económico más inmediato del caso. En el expediente judicial se recoge una declaración contundente: “La empresa víctima 1 no habría aceptado los términos del préstamo con HERRERO si hubiera sabido que los documentos proporcionados eran fraudulentos y que la Fiscalía General de Texas no ocuparía el edificio”.

Este episodio no constituye el primer roce legal de Jorge Ernesto Campos Herrero y sus empresas con las autoridades. En 2025, el medio local MySA reportó el cierre forzoso de la cafetería original de CommonWealth, ubicada en 118 Davis Court, así como de otras propiedades asociadas a la LLC de la compañía. Estos antecedentes sugieren una trayectoria empresarial marcada por conflictos legales, que ahora adquieren una nueva dimensión a raíz de las recientes acusaciones federales.

Hasta el momento, Campos Herrero no ha respondido a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico, y tanto clientes como observadores legales permanecen atentos al curso que tomará el proceso judicial. El caso continúa bajo seguimiento de medios locales, que aguardan nuevas actualizaciones conforme avance la investigación y se definan las posibles responsabilidades penales y civiles del empresario y sus entidades asociadas.

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