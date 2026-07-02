Estados Unidos

Los empleadores de Estados Unidos sumaron 57.000 puestos de trabajo en junio

El reporte más reciente indicó que el índice de desocupación cedió un punto, con un avance de sueldos de 3,5% anual que sigue por detrás del alza de precios

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estados Unidos sumó 57.000 puestos de trabajo en junio y la tasa de desempleo bajó al 4,2 % (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía de Estados Unidos volvió a dar señales de resiliencia durante junio, según el más reciente informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS).. Los empleadores estadounidenses sumaron 57.000 puestos de trabajo, lo que contribuyó a que la tasa de desempleo descendiera levemente al 4,2 %, frente al 4,3 % del mes anterior. El crecimiento salarial se mantuvo sólido, pese a que los aumentos no logran compensar por completo el avance de los precios.

Estas cifras refuerzan la percepción de que el mercado laboral estadounidense, aunque se desacelera, sigue superando obstáculos derivados de la inflación y del contexto internacional marcado por la guerra con Irán.

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El informe de junio marca el cuarto mes consecutivo de crecimiento en el empleo, reflejando un cambio significativo respecto a la desaceleración observada en 2025, cuando la generación de puestos de trabajo fue mucho menor.

Según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS), en los últimos tres meses, Estados Unidos añadió, en promedio, 111.000 empleos mensuales, un repunte considerable respecto al cierre del año pasado. La tasa de desempleo permaneció en o por debajo del 4,5 % desde octubre de 2021, consolidando el periodo de menor desempleo sostenido desde finales de la década de 1960. A pesar de esta estabilidad, la baja rotación laboral indica que los trabajadores, en general, no confían en encontrar mejores oportunidades, lo que limita el dinamismo del mercado.

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Al analizar los sectores, se evidencian diferencias notables en el comportamiento del empleo. El sector de servicios profesionales y empresariales, que había experimentado caídas entre 2024 y 2025, mostró una reactivación en 2026, con 36.000 nuevos puestos solo en junio.

Los rubros de asistencia social y atención médica mantuvieron su crecimiento, aunque en el caso del sector sanitario el ritmo se desaceleró, sumando 22.000 empleos frente a los 38.000 mensuales del año anterior.

En contraste, el sector de ocio y hostelería registró una pérdida de 61.000 empleos, pese al repunte de actividad asociado al Mundial, una caída que los analistas atribuyen a posibles distorsiones estacionales.

Empleo Estados Unidos
El informe de empleo de junio confirmó el cuarto mes consecutivo de crecimiento laboral en Estados Unidos [Archivo]

El sector manufacturero agregó 3.000 empleos en junio y acumula 18.000 nuevos puestos en lo que va del año, revirtiendo parcialmente las pérdidas sufridas en años previos.

El sector público local se mantuvo estable tras las revisiones de mayo y el gobierno federal detuvo su reducción de plantilla, estabilizándose después de los recortes registrados en 2025.

Por su parte, el sector de la información, que incluye empresas tecnológicas, perdió 9.000 puestos, mientras que el empleo en servicios financieros se mantuvo sin cambios.

El crecimiento del salario medio por hora se ubicó en un 3,5 % anual, una cifra inferior a los máximos previos, que no logra equiparar el incremento de los precios al consumidor. Este desajuste es una de las principales razones por las que la confianza del consumidor sigue en niveles bajos, a pesar de la creación constante de empleo.

La inflación, que ronda el 4 %, bajó desde los picos alcanzados en 2024, pero aún supera el ritmo de aumento salarial. Adicionalmente, la inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles, sigue siendo motivo de preocupación para la Reserva Federal.

El informe de empleo publicado en The New York Times, expone también algunas divergencias entre las encuestas de hogares y de empresas, que suelen confundir a los analistas pero no son inusuales. Aunque la tasa de desempleo bajó, la encuesta a hogares reveló una reducción en la cantidad de personas activas en la fuerza laboral, especialmente entre los trabajadores de 25 a 54 años. La tasa de participación en este grupo descendió del 83,9 % al 83,3 %, indicando un estancamiento tras haber alcanzado máximos históricos en los años anteriores.

Vista lateral de un trabajador en una excavadora amarilla, con un casco y chaleco de seguridad, frente a un horizonte urbano y una bandera de Estados Unidos.
El mercado laboral de Estados Unidos promedió 111.000 empleos mensuales en los últimos tres meses tras la desaceleración de 2025

En el plano financiero, la publicación del informe de The New York Times, tuvo un impacto moderado en los mercados. El índice bursátil subió ligeramente, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno descendieron. El dólar cayó cerca del 0,5 % frente a una cesta de divisas, reflejando expectativas de que la Reserva Federal mantenga o incluso reduzca las tasas de interés, en lugar de endurecer su política monetaria. La evolución de las tasas es clave, ya que tipos más altos tienden a atraer inversión extranjera y fortalecer al dólar, pero la moderación en la creación de empleo podría mantener la cautela entre los responsables de política monetaria.

El papel de la inteligencia artificial y la influencia de la guerra con Irán son factores centrales en el actual panorama laboral y económico. Aunque persiste la inquietud por los posibles efectos de la IA sobre el empleo, las cifras de junio no muestran pérdidas generalizadas por esta causa. Los sectores potencialmente más afectados, fuera del tecnológico, no evidencian desaceleración. En cambio, la inflación derivada del conflicto con Irán, especialmente a través del aumento en los precios energéticos, ha sido uno de los principales retos para la economía estadounidense.

Las autoridades de la Reserva Federal dejaron claro que la prioridad actual es la estabilidad de precios, incluso por encima del pleno empleo. El presidente del organismo, Kevin Warsh, afirmó que, si bien es optimista respecto a la capacidad de la IA para generar prosperidad y empleo, la Fed mantendrá su compromiso de reducir la inflación a su objetivo del 2 %.

Otros funcionarios, como Beth Hammack y Neel Kashkari, no descartan un aumento adicional en las tasas de interés si la inflación no cede, aunque por ahora consideran que los niveles actuales no afectan gravemente a la economía.

La Reserva Federal enfrenta el desafío de equilibrar el crecimiento del empleo con el control de la inflación, en un contexto en el que los efectos de la guerra y el avance tecnológico siguen redefiniendo el rumbo económico del país.

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