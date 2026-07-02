Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

Imagen de 'La resurrección de Cristo', de Mel Gibson

El público podrá acceder a un adelanto exclusivo de la esperada secuela de La pasión de Cristo en su regreso a los cines, según anunciaron Lionsgate y Fathom Entertainment. La nueva entrega, titulada La resurrección de Cristo, se proyectará parcialmente durante la reposición de la película original, que ha sido remasterizada en 4K y contará con sonido Dolby Atmos. Esta experiencia estará disponible del 10 al 17 de septiembre, como parte de la preparación para el estreno de la secuela en 2027.

La estrategia de reestreno va más allá de un simple homenaje. Quienes adquieran sus entradas tendrán acceso a material inédito de La resurrección de Cristo, el proyecto que Mel Gibson y su equipo describen como el más ambicioso de su carrera. Según el comunicado oficial, la secuela busca narrar “la victoria de Cristo sobre la muerte tras su mayor sacrificio”, abordando uno de los episodios más centrales de la tradición cristiana.

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La resurrección de Cristo se dividirá en dos partes. La primera se estrenará el 6 de mayo de 2027 y la segunda el 25 de mayo de 2028, ambas fechas coincidiendo con el Ascension Day, festividad cristiana que conmemora la ascensión de Jesús. Esta decisión refuerza el enfoque religioso de la saga y su intención de conectar con audiencias de fe en momentos simbólicos del calendario cristiano. El argumento de la secuela se sitúa inmediatamente después de lo narrado en La pasión de Cristo, que seguía los últimos doce horas de la vida de Jesús. Ahora, el eje central será la resurrección y los eventos posteriores, considerado por los productores como “uno de los relatos más trascendentes y perdurables de la historia”.

Imágenes del fin de rodaje de "La resurrección de Cristo", película de Mel Gibson (Capturas: redes sociales)

Un éxito en taquilla que aun perdura

La secuela introduce nuevos protagonistas en los papeles principales: Jaakko Ohtonen será Jesús de Nazaret y Mariela Garriga interpretará a María Magdalena. El reparto lo completan Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett. Entre los responsables de la producción ejecutiva se encuentran las compañías Cedar Hill y Mike Ilitch Jr. Productions, que aportan inversión y respaldo al proyecto. El regreso de Gibson a la dirección de grandes producciones ocurre tras años de distancia de Hollywood, marcados por controversias personales y profesionales. Su más reciente trabajo, Flight Risk, estrenado en 2025, marcó su retorno al cine de estudio aunque con resultados modestos en taquilla. Anteriormente, Gibson dirigió títulos como Hacksaw Ridge, Braveheart y Apocalypto.

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Desde su estreno, La pasión de Cristo ha mantenido un lugar singular en la historia del cine. En su momento, la película fue el mayor éxito de taquilla para una producción clasificada para adultos en Estados Unidos, recaudando $370 millones en ese país y $610 millones a nivel global, frente a un presupuesto de $30 millones. Este récord fue superado en 2024 por Deadpool & Wolverine, con $636 millones en recaudación doméstica, pero el filme de Gibson sigue figurando como una de las producciones independientes más exitosas de todos los tiempos. El peso de La pasión de Cristo no solo se mide en cifras. Ray Nutt, director ejecutivo de Fathom Entertainment, subrayó que “pocas películas modernas han tenido tanto impacto en el panorama cultural”. Destacó que la cinta original fue abrazada tanto por audiencias religiosas como seculares, lo que abrió oportunidades para nuevos proyectos con temáticas religiosas dentro de la industria.

Con la remasterización en 4K y el sonido Dolby Atmos, Lionsgate busca que quienes ya vieron la película puedan redescubrirla en condiciones técnicas mejoradas, mientras que una nueva generación tendrá la posibilidad de experimentarla en cines por primera vez. Para Kevin Grayson, presidente de distribución mundial de Lionsgate Motion Picture Group, el reestreno representa una oportunidad para conectar a públicos diversos a través de una experiencia compartida de fe y cine. La reposición de La pasión de Cristo y el adelanto de su secuela marcan un nuevo capítulo en una saga que ha trascendido fronteras y debates, consolidando a Mel Gibson como referente en la creación de películas de temática religiosa de gran escala.

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