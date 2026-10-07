Saoirse Ronan habla sobre si su marido, Jack Lowden, será el nuevo James Bond: “Estamos más centrados en pasear a nuestro perro que en eso”

La actriz Saoirse Ronan junto a su marido, Jack Lowden, que suena con fuerza para interpretar a James Bond. (Reuters/Toby Melville)

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La actriz Saoirse Ronan ha restado importancia a los rumores que sitúan a su marido, Jack Lowden, como el próximo James Bond y ha evitado confirmar si encarnará al agente 007; ha explicado que la pareja está centrada en su vida cotidiana mientras continúa la especulación sobre el relevo de Daniel Craig.

En una entrevista con Associated Press, Ronan ha atribuido esa expectativa a Gary Oldman: “Gary Oldman cree que él es James Bond”.

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Jack Lowden figura en una lista de seis actores que Gary Oldman ha dicho conocer para relevar a Daniel Craig como James Bond, pero Amazon no ha anunciado ninguna decisión de reparto. La compañía tiene el control creativo de la franquicia desde febrero de 2025 y prepara una nueva película dirigida por Denis Villeneuve.

Ronan ha descartado que esa posibilidad sea un asunto habitual en casa. “Es un asunto aparte. Estamos siguiendo con nuestra vida, la verdad. Tenemos muchas otras cosas de las que ocuparnos. No es un tema que salga en casa. Hay que pasear al perro, hay que preparar la cena: estamos más centrados en eso”, ha dicho.

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La intérprete Saoirse Ronan.

La intérprete también ha señalado que Lowden “se lo está pasando bien” durante el rodaje de nuevos episodios de Slow Horses, cuya sexta temporada se emite actualmente en Apple TV. Oldman comparte reparto con el actor escocés en esa serie.

En septiembre, Oldman alimentó la hipótesis al asegurar que Lowden estaba entre los nombres considerados para interpretar al espía británico. “Se rumorea que está en la lista corta. Lo sabremos muy pronto, ¿no? Porque ya lo han elegido. Han tomado una decisión, pero todavía no la han anunciado. Cruzo los dedos por Jack”, afirmó.

¿Quién será el próximo James Bond?

El 10 de septiembre, Oldman matizó aquellas palabras durante un panel en el Festival de Toronto. El actor explicó que había oído hablar de una relación de seis candidatos, aunque negó saber cuál de ellos asumiría el personaje: “He oído un rumor de que han elegido a James Bond, pero no lo han anunciado todavía, y están en su derecho. Aunque lo supiera, he aprendido la lección. No voy a abrir la boca. No sé quién es, pero espero que sea Jack”.

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Nunca estuvo en las cartas del destino que Tommy Shelby fuera un simple mortal. Peaky Blinders: El hombre inmortal» se estrena en Netflix(Netflix)

La próxima entrega será la primera producida por Amazon MGM después de que el estudio obtuviera el control creativo completo del personaje y de sus derechos de propiedad intelectual. El guion corre a cargo del británico Steven Knight, creador de Peaky Blinders y responsable de los libretos de Negocios ocultos y Spencer.

Junto a Lowden, han circulado como posibles sustitutos de Craig los nombres de Callum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson. Amazon no ha confirmado la participación de ninguno de ellos.

Ronan quiere ser parte del universo Bond

La actriz ha expresado, además, su interés por incorporarse al universo Bond desde el lado antagonista. “Quiero ir hacia lo oscuro. He dicho que quería ser una villana de Bond y voy completamente en serio”, declaró a Empire.

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Saoirse Ronan va muy en serio con interpretar una villana de James Bond

Ronan considera que una antagonista joven podría ofrecer otra representación a las espectadoras. “Creo que sería muy interesante tener a una villana joven. Especialmente para chicas y mujeres, ver a alguien que puede coger toda esa rabia contenida y dirigirla hacia algún sitio tiene algo interesante desde el punto de vista dramático. Me encantaría hacer más de eso”.

En marzo, Deadline informó de que Nina Gold había cerrado un acuerdo para ejercer como directora de reparto de la próxima película. Gold ha trabajado en Juego de tronos, The Crown y cinco películas de la saga Star Wars.