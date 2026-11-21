Ana Torrent en 'Tesis'

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Entraban Alejandro Amenábar y Eduardo Noriega por la puerta de la sala 3 de los míticos Cines Ideal de Madrid bajo el influjo de un gran hechizo. El que los había devuelto por un momento a treinta años atrás, cuando eran dos jóvenes estudiantes con ambición de hacer cine, y el que habían provocado durante más de dos horas sobre un nuevo grupo de espectadores que había acudido a ver Tesis, la película que ambos hicieron tres décadas antes y que ahora regresa a los cines en una nueva versión ampliada y remasterizada en 4K.

“Quería dedicarme al cine, aunque no tenía claro que fuera a ser director. Me interesaban mucho el montaje y el sonido, y empecé a hacer cortometrajes. Encontrarme, a los 23 años, con la posibilidad de hacer una película antes de terminar la carrera fue una sorpresa”, comenzaba explicando Amenábar al final de la proyección, consciente de que la mitad de gente que había en la sala -y en los otros tantos cines en los que se proyectaba simultáneamente- ni siquiera había nacido para 1996, cuando la película llegó por primera vez a cines. “Para Alejandro, hacer una película ya parecía algo remoto; para mí lo era todavía más. Él quería que estuviera en Tesis, pero era lógico pensar que los productores buscarían actores famosos. La llegada de Ana Torrent dio confianza al proyecto y permitió que Fele Martínez y yo, que entonces estudiábamos en la Escuela de Arte Dramático, conserváramos nuestros papeles”, confesaría Noriega, protagonista de la película e invitado de honor en su reestreno.

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Para todo ese público joven al que aludían o los que simplemente han olvidado la película -complicado, pero posible- ahí va un rápido resumen. En 1996, era imposible imaginar que en España se hiciese una película sobre un grupo de jóvenes en busca de ‘snuff movies’, a saber, películas prohibidas con muertes y torturas reales. Mucho menos que esa película la dirigiese todo un novel de 23 años llamado Alejandro Amenábar. Pero sí lo imaginó el mítico director José Luis Cuerda, quien de casualidad vio el cortometraje de Amenábar anterior a hacer Tesis, al igual que el propio Noriega. “Vi Himenóptero en el visor de una cámara, con auriculares y durante 32 minutos. Cuando terminé, pensé: ‘Esto es lo que yo quiero hacer’. Había persecuciones, ritmo, sonido, un asesino. Era un cine que conectaba con lo que me apetecía contar y hacer”.

Eduardo Noriega tenía apenas 23 años cuando protagonizó 'Tesis'

Una película diferente a lo que se estaba haciendo en España

Tal y como explicaban sus artífices, el verdadero valor de Tesis residía en ser una película muy arriesgada y diferente para su época y, sobre todo, para su país. “El cine anterior tenía grandes directores y grandes películas, pero en muchas ocasiones se apoyaba en adaptaciones literarias, en la reflexión y en la pausa. En los años 90 apareció una generación que empezó a hacer un cine distinto, más atento al lenguaje cinematográfico, al movimiento de cámara y a una estética que podía remitir al cine norteamericano, aunque mantuviera temas españoles”, apuntaba Noriega, distinguiendo a Amenábar o a Álex de la Iglesia como la voz de una nueva generación. “Mi generación había visto mucho cine norteamericano de los años 70 y 80, y esas películas inevitablemente nos influyeron. Tesis toma elementos del cine de género norteamericano, pero parte de una realidad muy española: la Facultad de Ciencias de la Información, los pasillos y compañeros que conocíamos. A partir de ahí imaginamos una trama de películas snuff dentro de la facultad”.

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Tesis fue presentada oficialmente en el Festival de Berlín, no sin un gran susto para Amenábar: “Era la primera vez que la veía con una sala llena, en un contexto de mucho glamour, y toda la parte izquierda de los altavoces no sonaba. Me veías subir a la cabina, bajar y discutir con el técnico alemán. Solo en la última bobina lograron arreglar el sonido. Prácticamente toda la proyección se vio sin el sonido del lado izquierdo”, relataba el cineasa, que se llevó una experiencia agridulce en su primera proyección pero no tardaría en comprobar que la película podía tener éxito en España. “Ver Tesis fue quitarnos de encima el prejuicio de que no podíamos hacer películas a la americana. A veces daba miedo abordar géneros que quizá no se consideraban españoles. Nos ayudó a pensar que se podían contar historias de otra manera, sin vergüenza”, reconocía Amenábar 30 años después.

La lista de cines en los que se podrá ver 'Tesis' por su 30 aniversario.

Un mensaje que cala tantos años después

Lo más fascinante -y aterrador a la vez- de ver Tesis tanto tiempo después es comprobar no solo que no ha envejecido mal, sino que buena parte de su mensaje en torno a la violencia audiovisual sigue hoy día. “Con las redes sociales ha vuelto a estar muy presente la pregunta sobre hasta qué punto se deben mostrar determinadas imágenes y sobre el uso de titulares que buscan atraer clics a partir de la violencia”, señalaba Noriega. “Cuando escribimos Tesis ni siquiera concebíamos Internet. Hoy supone difusión y anonimato. Las películas snuff eran una excusa argumental y una leyenda urbana. Después de ver lo que circula o puede circular en la red, la capacidad humana para la crueldad ya no parece tan improbable”, reflexionaba Amenábar.

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La película, que estará disponible desde este fin de semana en cines de toda España, es también la historia de la amistad forjada entre Amenábar y Noriega, quienes volverían a trabajar después en Abre los ojos, la película que acabó en manos de Tom Cruise con el remake de Vanilla Sky y que a la postre pondría al director en el ojo internacional y le permitiría hacer Los otros con la mismísima Nicole Kidman. Treinta años después, ambos son incapaces de olvidar que un día fueron simplemente “unos frikis del cine” haciendo cortos. “Estábamos en Paracuellos del Jarama, en un bosque, a oscuras y con un frío tremendo. Éramos cuatro personas de equipo, incluidos los dos actores. Decíamos: ‘Silencio, vamos a rodar’, como si estuviéramos en una gran producción. Éramos unos flipados que pensábamos que estábamos haciendo cine”. Tantos años después, parece que el tiempo les dio la razón.