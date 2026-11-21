‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler. (Lions Gate)

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Han pasado once años desde que Katniss Everdeen puso fin al régimen del Capitolio en Sinsajo: Parte 2. Desde que Suzanne Collins publicara Los juegos del hambre en 2008, la saga distópica ha demostrado tener capacidad para explorar nuevas historias más allá de las protagonizadas por Katniss (Jennifer Lawrence) y Peeta (Josh Hutcherson), sin perder de vista los temas que la convirtieron en un fenómeno mundial: el poder, la propaganda, la desigualdad y la espectacularización de la violencia.

Tres años después de Balada de pájaros cantores y serpientes (2023), la precuela que exploró los tiránicos orígenes del presidente Snow centrándose en los décimos Juegos, llega ahora la historia de la edición que conmemora el medio centenar. Desde este viernes 20 de noviembre se puede ver en cines Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha. Dirigida por Francis Lawrence, la película retrocede 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega para contar la historia de Haymitch Abernathy, el que en las cintas originales es el mentor de los protagonistas.

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Joseph Zada - Haymitch Abernathy

Joseph Zada as Haymitch Abernathy in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close/Lionsgate

El joven Joseph Zada (Sídney, 2005) recoge el testigo de Woody Harrelson para interpretar al protagonista. A sus 16 años, Haymitch es seleccionado para participar en el segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición especial en la que el Capitolio duplica el número de tributos, pasando de los 24 habituales hasta los 48. La película descubrirá cómo este adolescente enamorado y servicial del Distrito 12 terminó convirtiéndose en el mentor alcohólico de Katniss y Peeta.

Mckenna Grace - Maysilee Donner

McKenna Grace as Maysilee Donner in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close

A sus 20 años, Mckenna Grace (Texas, 2006) lleva 15 años actuando. Durante toda su infancia, la has visto haciendo de niña en mil y un flashbacks, desde Marvel a Yo, Tonya. En esta ocasión interpreta a Maysilee Donner, compañera de clase de Haymitch, con quien acaba formando una alianza dentro de la arena. Además, su historia guarda una conexión directa con Katniss: fue la propietaria original del famoso broche del sinsajo.

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Whitney Peak - Lenore Dove Baird

Whitney Peak as Lenore Dove Baird and Joseph Zada as Haymitch Abernathy in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close

Whitney Peak, protagonista del reinicio de Gossip Girl, interpreta a la novia de Haymitch, Lenore Dove. Esta pertenece a la Bandada, el grupo musical del Distrito 12 al que también estaba vinculada Lucy Gray Baird (Rachel Zagler), protagonista de la anterior precuela. Luchadora nata por un mundo mejor, un altercado con los agentes de la paz en plena Cosecha hará que Haymitch termine ocupando el lugar de un tributo.

Ben Wang y Molly McCann - Wyatt Callow y Louella McCoy

Molly McCann as Louella McCoy, Ben Wang as Wyatt Callow, Joseph Zada as Haymitch Abernathy, and McKenna Grace as Maysilee Donner in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close

Ben Wang y Molly McCann completan, junto a Haymitch y Maysilee, los cuatro tributos del Distrito 12. Wyatt procede de una familia relacionada con las apuestas y utiliza sus conocimientos matemáticos para evaluar las posibilidades de supervivencia. Louella, por su parte, es vecina y amiga de la infancia de Haymitch, que siente una especial responsabilidad por protegerla.

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Ralph Fiennes - Presidente Coriolanus Snow

Ralph Fiennes as President Snow in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Courtesy of Lionsgate.

Después de que Donald Sutherland interpretara a un octogenario presidente en las películas originales y Tom Blyth como un joven de 18 años con ansias de poder en Balada de pájaros cantores y serpientes, Ralph Fiennes interpreta a un Snow que ya gobierna Panem. El actor, recordado por encarnar a Voldemort en Harry Potter, dará vida al presidente responsable de convertir los Juegos en una herramienta de represión y propaganda.

Elle Fanning - Effie Trinket

Iris Apatow as Proserpina Trinket and Elle Fanning as Effie Trinket in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close/Lionsgate

Antes de convertirse en la extravagante escolta del Distrito 12 en cada Cosecha y futura aliada de Katniss y Peeta, interpretada por Elizabeth Banks, Effie daba sus primeros pasos en el Capitolio como estilista. Elle Fanning encarna a su versión joven, que participa en la preparación y el vestuario de los tributos del Distrito 12 junto a su hermana Proserpina (Iris Apatow), después del fracaso cometido por el estilista asignado, Magno (Billy Porter).

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Jesse Plemons - Plutarch Heavensbee

Jesse Plemons as Plutarch Heavensbee in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close/Lionsgate

Jesse Plemons interpreta al personaje que encarnó Philip Seymour Hoffman en En llamas y Sinsajo. Antes de convertirse en Vigilante Jefe y desempeñar un papel clave en la rebelión contra Snow, Plutarch trabaja en la producción televisiva de los Juegos, desde donde comienza a cuestionar al régimen.

Kieran Culkin - Caesar Flickerman

Kieran Culkin as Caesar Flickerman in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close/Lionsgate

El ganador del Oscar por A Real Pain y estrella de Succession, Kieran Culkin, da vida al joven presentador de los Juegos, Caesar Flickerman, que en las primeras cintas interpretó Stanley Tucci.

Glenn Close - Drusilla Sickle

Glenn Close as Drusilla Sickle in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close

Glenn Close interpreta a la escolta de los tributos del Distrito 12 durante los Juegos. Se caracteriza por su “cara de plástico”, edad indescifrable y su desprecio hacia los habitantes de los distritos, muy alejada del afecto que posteriormente desarrollaría Effie.

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Kelvin Harrison Jr - Beetee Latier

Kelvin Harrison Jr. as Beetee Latier in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close/Lionsgate

El actor de Elvis asume el papel que interpretó Jeffrey Wright en En llamas y Sinsajo. Beete es un antiguo vencedor del Distrito 3 conocido por su extraordinaria habilidad con la tecnología. Tras intentar sabotear los sistemas de comunicaciones del Capitolio, Snow le castigó cosechando a su hijo de doce años, Ampert (Percy Daggs IV), y obligando a Beetee a ser su mentor para que presenciara en primera fila la muerte programada del niño.

Maya Hawke - Wiress

Maya Hawke as Wiress in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close

La actriz conocida por Stranger Things, Maya Hawke, interpreta a la vencedora del Distrito 3, a la que Amanda Plummer también dio vida en En llamas. En esta ocasión, Wiress participa como mentora de los jóvenes del Distrito 12 junto Mags (Lili Taylor), antigua vencedora del Distrito 4.

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