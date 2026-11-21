Luna vence a Topuria en la UFC. (X)

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Aleksandre Topuria ha perdido por decisión dividida ante el mexicano Santiago Luna en Doha, en un combate que ha supuesto su primer revés dentro de la UFC. Los jueces han puntuado la pelea 30-27, 28-29 y 29-28 para Luna, quien ha elevado su récord a nueve victorias y una derrota.

El hispanogeorgiano, hermano de Ilia Topuria, había comenzado mejor y logró enviar a la lona a su rival en el primer asalto. Luna respondió con mayor volumen de golpes durante los dos rounds restantes y se impuso en una pelea cerrada, con la que ha frenado el ascenso de Topuria en la división de peso gallo.

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El hispanogeorgiano intentó manejar la distancia con el jab, las patadas bajas y movimientos de cabeza para evitar los golpes de Luna. El mexicano buscó reducir espacios desde el inicio y apostó por una presión sostenida, con una alta frecuencia de ataques.

Luna impuso su ritmo tras el primer asalto

Topuria conectó las manos de mayor potencia durante ese primer capítulo, de esta forma logró derribar a Luna, aunque no consiguió terminar la pelea. Además, en el cierre del asalto, el español también acusó molestias en el brazo izquierdo.

Topuria contra Luna en la UFC. (Eurosport)

Ese inconveniente condicionó su repertorio en los rounds siguientes. Topuria redujo el uso de la mano izquierda y buscó con mayor insistencia el golpe de derecha, mientras Luna mantuvo el avance y aumentó su actividad.

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Santiago Luna, de 22 años, encontró en el segundo asalto el terreno para equilibrar el desarrollo. Combinó golpes rectos con codazos y rodillas en la corta distancia, una propuesta que le permitió acumular volumen y limitar las respuestas de su adversario.

Las tarjetas favorecieron al mexicano tras tres asaltos de pie

La pelea se mantuvo de pie durante los tres asaltos. Topuria no recurrió a los derribos, incluso en pasajes en los que ambos se sujetaron cerca de la reja. La definición quedó en manos de los jueces tras un último round en el que Luna volvió a tomar la iniciativa.

El fallo fue dividido, con una tarjeta amplia de 30-27 para el mexicano y las otras dos divididas, 28-29 y 29-28. Luna mejora su récord a nueve triunfos y una derrota, mientras que Topuria sufre el primer revés de su recorrido en la organización.

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Tráiler de la película 'Topuria: Matador', disponible en cines y próximamente en Movistar

La caída frena de momento la proyección del peleador de 30 años hacia los puestos de mayor jerarquía en el peso gallo. Antes de esta presentación, había encadenado dos victorias en UFC y aspiraba a acercarse al top 15 de la categoría.