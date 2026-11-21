Carlos Alcaraz. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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Carlos Alcaraz ha remontado ante Ben Shelton y se ha cladificado para su segunda final consecutiva de las ATP Finals tras imponerse por 3-6, 6-3 y 7-6 (1). El español buscará este domingo un título que se le escapó en la edición anterior.

El murciano cedió el primer set frente al estadounidense, pero reaccionó en el segundo parcial, igualó el encuentro y resistió en un tercer capítulo de máxima igualdad que se resolvió en el desempate.

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Alcaraz jugará por el trofeo ante Alexander Zverev o Daniil Medvedev, quienes se enfrentarán en la otra semifinal del torneo que se disputa en Turín a las 20:30 (hora peninsular española).

Shelton golpeó primero y Alcaraz reaccionó desde el resto

El estadounidense consiguió un break temprano en la primera manga y mantuvo la ventaja con su servicio. Alcaraz tuvo una oportunidad de recuperación con 3-0 abajo y 15-40, aunque Shelton resolvió ese juego y cerró el parcial por 6-3.

Alcaraz disputa un punto en las ATP Finals. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El español llegaba al encuentro con dudas por unas molestias en el isquiotibial izquierdo, pero elevó su nivel a partir del segundo set. Mejoró su eficacia con el primer saque, redujo errores y encontró mayor profundidad desde el fondo de la pista.

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La modificación más visible llegó al resto. Alcaraz adelantó su posición para recibir el servicio de Shelton en el octavo juego del segundo parcial, obtuvo el quiebre y luego confirmó la igualdad con su saque.

El desempate definió una semifinal sin breaks en el tercer set

La tercera manga transcurrió sin roturas de servicio. Ambos jugadores salvaron situaciones de presión: Alcaraz levantó un 0-30 en su primer turno y Shelton salió de un 15-30 en el séptimo juego.

El partido llegó al tie-break después de más de dos horas de juego. Allí, Shelton cometió dos errores en los primeros puntos al resto y el español tomó distancia hasta sellar el triunfo por 7-1. Alcaraz ha cerrado el duelo con 33 golpes ganadores, 21 errores no forzados y 12 aces. La victoria le permite acceder por segundo año seguido a la definición de las Finales ATP.

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El tenista murciano, que por el calor ha llegado a vomitar en pista y por un calambre ha requerido asistencia médica, se asegura de esta manera una posición en la final del Gran Slam de Melbourne tras alrededor de cinco horas y media de partido

Shelton se despide del torneo después de quedar cerca de su primera final en esta competición. El estadounidense disputaba por segunda vez el certamen y no pudo sostener la ventaja inicial ante el español. La final se disputará este domingo en Turín, con Zverev y Medvedev como los dos posibles rivales de Alcaraz.