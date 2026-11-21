Isabel Rivero, la científica de la boina verde que se juega un cinturón este sábado. (cedida)

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A las seis de la mañana suena el despertador de Isabel Rivero. Da de comer a sus perros, entrena, los saca a dar un paseo y se va al trabajo. A mediodía vuelve, come y sale a dar otra vuelta antes de volver a currar. A las 21:30 cena y se va a la cama. En principio, una persona “muy normal”, como ella misma se describe: le gusta estar con sus mascotas, leer, pasear, escribir o el deporte en general. Además, participa en un trabajo social con mujeres de etnia gitana y marroquí y da charlas en colegios. “Eso me llena mucho. Si pudiera, me dedicaba a ello”, asegura en entrevista con Infobae.

No obstante, Rivero es una boxeadora que se sale del patrón común. Es científica en un laboratorio farmacéutico de I+D en Castilla y León y una de las boxeadoras con más cinturones del país: WBC Mediterráneo (2023), campeona de Europa (2023-2024), WBC Iberoamericano (2024-2025) y de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA). Su récord es de 13 victorias, 3 derrotas y 1 nulo. Ahora está de excedencia, y no es para menos.

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Isabel Rivero, la científica de la boina verde que se juega un cinturón este sábado. (cedida)

Hoy vuelve a subirse al ring con un cinturón en juego. Bueno, más bien dos. Su rival, la japonesa Sumire Yamanaka, es también campeona, de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), y ambas unificarán su corona por el todo o nada. “Ya realmente solo con el hecho de disputarlo ya es algo histórico, no se ha hecho antes”, apunta. Algo en lo que piensa para intentar quitarse la presión de encima. Sin embargo, no puede, al menos no del todo; y tiene ganas de plasmar todo el esfuerzo acumulado: “Quiero ganar, pero sobre todo quiero hacer una buena pelea, una pelea bonita y que la gente disfrute con ella”.

La nipona es una contrincante distinta a las que se ha podido encontrar a lo largo de su carrera. Muy técnica, “muy limpia boxeando”, admite, de las que no ensucian la pelea. A eso se suma su mayor arma que, según Rivero, es la facilidad, “entre comillas”, que tiene para acercarse y entrar en corta distancia. El encargado de analizar los rivales es Diego Uceta, su entrenador. “Es el mejor haciendo esto. Me siento supersegura y superconfiada cuando él hace este trabajo”. También ha contado con una psicóloga “para mantener esa chispa” y que los nervios no le pasen factura antes del combate.

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Diego Uceta, preparador de Isabel Rivero. (cedida)

Del laboratorio al ring

La vida de Rivero nunca le puso un cuadrilátero enfrente a pesar de que su padre fuera un gran aficionado al boxeo. Sin embargo, el estrés del día a día le hizo buscar una solución para desahogarse. “Necesitaba una actividad que me sacara del trabajo a una hora concreta”, cuenta a este medio. Correr o ir a la piscina no se lo garantizaban. Decidió buscar gimnasios y probar. Hoy define el boxeo como “un hobby llevado al extremo”.

No obstante, el laboratorio no lo ha soltado. Antes de coger la excedencia, trabajaba en una mejora de las condiciones de cristalización de un producto y le divertía ver qué forma tenían esos cristales. Disfrutaba de un trabajo en el que “prácticamente todos los días haces algo diferente”. Su ciencia y el boxeo, subraya, forman “un tándem muy bueno”: si encontró el boxeo como forma de desconectar del trabajo, ahora es el laboratorio el que la desconecta del ring.

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Entrevista a la boxeadora Clara Cortés.

“No valgo para esto”

Los inicios no fueron los mejores. Perdió sus primeras peleas. “Fue un poco duro”, recuerda. Y en la etapa amateur sufrió varias decepciones con varios entrenadores que la hicieron pensar que esto no era lo suyo o “no valgo para esto”. Fue entonces cuando apareció Diego, que sí confió en ella. Hoy, además de su entrenador, es su pareja. “Cuando yo dudaba de mí, él ha creído; cuando yo tenía ganas de tirar la toalla, él ha tirado de mí”, reconoce. Los resultados fueron viniendo. En 2023 llegó el WBC Mediterráneo y, el 15 de diciembre de ese mismo año, el título europeo ante la italiana Consuelo Portolani. “Creo que sin un buen entrenador los deportistas no somos nadie”, destaca.

Una de las imágenes de Rivero más reconocibles es la boina verde, con la que siempre sube al ring, en honor a los Boinas Verdes de Operaciones Especiales. Se la regaló Pedro Espina Figueroa, entrenador de boxeo que hizo el servicio militar en la COE 92, en Málaga, en 1984. Se conocieron en el gimnasio José Valenciano de Madrid, donde Isabel acudía a hacer sparring con el equipo femenino de Madrid. La boina significa: sacrificio, resistencia a la fatiga, perseverancia y capacidad de sobreponerse a las dificultades, según explica Rivero, y se la puso en su debut como profesional el 10 de junio de 2022 sin que nadie se lo pidiera. Hoy es tradición, “un talismán”. “Ahora mismo no concibo subir al ring sin la boina o con algo que no sea la boina”, asegura a Infobae.

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Isabel Rivero, la científica de la boina verde que se juega un cinturón este sábado. (cedida)

“Una prueba muy dura”

Lo primero es lo primero: el combate de este sábado, “una prueba muy dura”. Si la supera, podría plantearse unificar con otros organismos, de los que aún quedan dos. Cuando cuelgue los guantes, quiere seguir ligada al boxeo como entrenadora y usarlo como terapia para quienes necesiten “descargar” y “evadirse un poco de la realidad”. Dentro de diez años se ve con un gimnasio junto a Diego y una labor social. Por eso, a quien quiera empezar, le diría que nunca es demasiado tarde. Y que lo importante es “hacer algo que te motive, que te apasione”, con constancia y disciplina.