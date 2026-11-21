Pablo Hernández de Cos. (Europa Press)

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Pablo Hernández de Cos se encuentra a un solo trámite formal de convertirse en el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE), después de que Alemania y Francia formalizaran este viernes sus respectivos candidatos para completar la renovación de la cúpula de la institución monetaria. El exgobernador del Banco de España aventaja con claridad al neerlandés Klaas Knot, su único rival declarado, en la carrera por suceder a Christine Lagarde.

El acuerdo que coloca a De Cos en posición de favorito se gestó en los márgenes de la cumbre informal de líderes europeos celebrada en Dublín el 12 y el 13 de noviembre, según confirmaron fuentes comunitarias a la agencia EFE. Allí, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron acordaron un reparto de los tres puestos que la entidad renovará en los próximos meses.

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El resultado de esa negociación tomó forma este viernes 20 de noviembre, cuando ambos países presentaron oficialmente sus nombres ante el Eurogrupo. Alemania postuló al profesor de Princeton Markus Brunnermeier como economista jefe, en sustitución del irlandés Philip Lane, quien dejará el cargo a finales de mayo de 2027. Francia, por su parte, propuso a Laurence Boone, directiva de Banco Santander especializada en macroeconomía, para ocupar la cartera de operaciones de mercado que abandonará la alemana Isabel Schnabel rumbo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, trasladó ambos nombres al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para que continúe el procedimiento de nombramiento.

Un equilibrio geográfico que favorece al español

El esquema acordado responde a una lógica de equilibrios que manejan las capitales europeas desde hace semanas. Dentro de los bancos centrales, los funcionarios suelen clasificarse entre “halcones”, favorables a tasas de interés altas para contener la inflación, y “palomas”, partidarios de políticas menos agresivas y tasas más bajas para estimular el crecimiento. Que el puesto de economista jefe y la presidencia del BCE quedaran en manos de países del norte de Europa, una región que históricamente agrupa a los perfiles más halcones dentro del Consejo de Gobierno, se consideraba una opción atípica, en especial porque el actual vicepresidente de la institución, el croata Boris Vujcic, ya es identificado con esa misma postura.

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Esa variable jugó en contra de Knot, cuyo perfil más duro en la gestión de tasas de interés lo distancia del respaldo de París. El 12 de noviembre trascendió que el Gobierno francés se inclinaba por apoyar a De Cos frente al neerlandés, una preferencia que terminó de confirmarse con la decisión alemana de ceder el puesto de economista jefe a cambio de la cartera de operaciones de mercado para Boone.

El apoyo de Berlín se mantuvo, no obstante, en un plano implícito: el Gobierno de coalición entre socialdemócratas y conservadores aprobó la candidatura de Brunnermeier sin emitir un respaldo público y explícito a De Cos.

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El respaldo político en España, sin fisuras

La candidatura del español reúne un consenso inusual en su país de origen. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, coincidieron en respaldarla en plena campaña electoral por los comicios del 29 de noviembre. El ministerio de Economía español había apremiado, además, para que la renovación de la cúpula del BCE se resolviera “cuanto antes”.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. (REUTERS/Heiko Becker)

De Cos dirigió el Banco de España entre 2018 y 2024 y, en ese período, integró el Consejo de Gobierno del BCE. Desde entonces ocupa la dirección general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea. Si se confirma su designación, se convertiría en el primer español en presidir la institución con sede en Fráncfort.

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Knot resiste, pero con desventaja

El obstáculo que separa a De Cos de la presidencia es la permanencia de Knot en la contienda. El exgobernador del banco central de los Países Bajos no retiró su candidatura pese a la consolidación del pacto franco-alemán, lo que obligaría a los gobiernos de la eurozona a someter la decisión a votación si no da ese paso.

Para aprobar cualquiera de los tres nombramientos se necesita el respaldo de al menos 16 de los 21 países que comparten el euro, representativos del 65% de la población de la zona. La prensa neerlandesa especuló con un repliegue de Knot ante la reducción de sus posibilidades, pero el economista no confirmó esa decisión hasta el momento.

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El calendario hacia febrero

El Consejo Europeo se reunirá los días 26 y 27 de noviembre en una cumbre dedicada al presupuesto comunitario, donde Costa podría comunicar a los líderes que existe un único candidato para cada vacante. Ese paso activaría las consultas no vinculantes con el Parlamento Europeo y con el propio BCE, previas a la ratificación final.

El objetivo de las capitales europeas es cerrar la sucesión completa en la cumbre de diciembre. Boone sería la primera en asumir funciones, el 4 de enero, en sustitución de Schnabel. Lagarde dejará la presidencia el 7 de febrero de 2027, fecha en la que, de confirmarse el proceso en marcha, Hernández de Cos tomaría posesión del cargo.

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