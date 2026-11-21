David Fincher saldrá de Netflix tras el estreno de 'Las desventuras de Cliff Booth'

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David Fincher defiende la inteligencia artificial y otras herramientas digitales en el cine mientras Las nuevas desventuras de Cliff Booth enfrenta acusaciones no confirmadas sobre el uso de imágenes generadas por IA. El director sostuvo que no teme a las innovaciones tecnológicas y cuestionó la idea de limitar las posibilidades de edición visual. Fincher habló de forma general sobre el uso de nuevas tecnologías, no sobre las escenas cuestionadas de la película. Netflix tampoco confirmó que Las nuevas desventuras de Cliff Booth contenga imágenes creadas con inteligencia artificial generativa, pese a las dudas planteadas por críticos y usuarios en redes sociales.

El director afirmó que no se considera un ludita y que no teme a lo desconocido. Durante una entrevista con Los Angeles Times, planteó que el cine todavía tiene margen para desarrollar herramientas y modificar sus métodos de trabajo. Fincher comparó la historia del cine con la de la pintura. Señaló que la humanidad pinta desde hace unos 40.000 años, mientras que el cine tiene alrededor de un siglo de existencia. También cuestionó la posibilidad de volver al celuloide como una respuesta automática al avance tecnológico. Para el realizador, las herramientas digitales ofrecen opciones que los cineastas pueden emplear en tareas como la corrección de detalles visuales. “No soy un ludita, así que no temo lo desconocido”, declaró Fincher. El director también preguntó si, ante la posibilidad de cambiar el color de los ojos de una persona durante la posproducción, los cineastas deberían renunciar a hacerlo solo porque la herramienta existe.

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Las declaraciones coincidieron con cuestionamientos sobre Las nuevas desventuras de Cliff Booth, película protagonizada por Brad Pitt y escrita por Quentin Tarantino, aunque sin la presencia de Leonardo DiCaprio, protagonista de Érase una vez en Hollywood. Tras las primeras proyecciones, críticos y cineastas señalaron supuestas irregularidades visuales en algunas secuencias. El crítico Giovanni Lago, de Next Best Picture, expresó dudas sobre un posible uso de IA en varios pasajes. El realizador y creador de contenido Patrick Tomasso también cuestionó imágenes de la película, mientras capturas de pantalla y observaciones de espectadores circularon en redes sociales.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth presenta su tráiler.

Los antecedentes de Fincher con herramientas de IA

Entre las escenas mencionadas figura un montaje inicial sobre el trabajo de riesgo del personaje interpretado por Scott Caan. También surgieron dudas sobre otra secuencia que ubica a Elizabeth Debicki junto a figuras del Hollywood clásico durante una alfombra roja. Las observaciones no constituyen una prueba del uso de inteligencia artificial generativa. Netflix no emitió una declaración pública sobre las acusaciones y Fincher no respondió de forma directa si las imágenes señaladas fueron creadas con esa tecnología. El interés de Fincher por estas herramientas tiene antecedentes. En marzo, Bloomberg informó que el director había utilizado tecnología desarrollada por InterPositive, empresa de inteligencia artificial vinculada a Ben Affleck, en una próxima producción con Brad Pitt. Netflix adquirió después la compañía en una operación que podía alcanzar los 600 millones de dólares. InterPositive desarrolla instrumentos de posproducción asistidos por IA, un campo distinto de la creación de imágenes generativas desde cero.

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Ese reporte no establece que las secuencias cuestionadas de Las nuevas desventuras de Cliff Booth hayan sido realizadas con IA. Tampoco prueba que la tecnología de InterPositive se haya usado para modificar las escenas que motivaron las críticas. Fincher ya había expuesto su visión sobre la inteligencia artificial en una entrevista con British GQ en 2023. Allí habló de sus posibilidades creativas, aunque expresó reservas sobre la capacidad de una obra creada por una máquina para reproducir rasgos personales de la expresión artística humana.

El cineasta también reconoció que empleó herramientas de IA para restaurar trabajos anteriores. En una entrevista con Entertainment Weekly en 2025, explicó que recurrió a esos sistemas para corregir imperfecciones visuales durante la restauración en 4K de Se7en. La posterior restauración en 4K de El club de la lucha generó críticas por alteraciones digitales. No obstante, no se confirmó la participación de herramientas de inteligencia artificial en ese proyecto. Las nuevas desventuras de Cliff Booth llegará a salas IMAX el 25 de noviembre y se incorporará al catálogo de Netflix el 23 de diciembre.

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