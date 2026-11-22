‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler. (Lions Gate)

Guardar

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha es lo más cerca que ha estado la saga de volver a ser ella misma en más de una década. Es también la mejor película de la saga después de En llamas y de la obra inaugural, con la que guarda mucho parecido más allá de compartir parte del nombre. No solo porque su estructura reproduce de manera muy similar la película que dirigió Gary Ross en 2012 y que catapultó a Jennifer Lawrence a la fama, sino porque la distopía imaginada por Suzanne Collins tiene cada vez más paralelismo con el Gran Hermano de George Orwell.

Tres años después de Balada de pájaros cantores y serpientes, la precuela que exploró los orígenes del tiránico presidente Snow (Tom Blyth), Amanecer en la cosecha hace lo propio con el mentor alcohólico y cínico de Katniss (Lawrence) y Peeta (Josh Hutcherson), interpretado por Woody Harrelson en las películas originales. En esta ocasión, es el carismático Joseph Zada (Al este del Edén) el encargado de dar vida al joven Haymitch Abernathy.

PUBLICIDAD

Veinticuatro años antes de los Juegos que dieron comienzo a la saga, Haymitch es un joven enamorado (y abstemio) que cumple 16 años el mismo día de la cosecha de los 50.º Juegos del Hambre. La edición coincide con el segundo Vasallaje de los Veinticinco y trae consigo una regla especial: duplicar el número de tributos de entre 12 y 18 años. Ya no serán 24, sino 48. Obligado a salir como tributo tras un altercado propiciado por su novia, Lenore Dove (Whitney Peak), Haymitch comenzará a desarrollar una revolución con personajes ya conocidos y la ayuda de Maysilee Donner (Mckenna Grace), su repipi y estirada compañera de distrito.

'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. (Lionsgate Films)

Acostumbrados a refritos y franquicias que ven a los fans como símbolo de dólar, Los juegos del hambre sigue teniendo algo que contar. En este caso, una fábula sobre la pérdida, el precio de la rebelión y la resistencia frente a la autocracia, que bien podría ser la hermana espiritual de En llamas —recordemos que es el joven Haymitch quien da mecha a la rebelión que tarda más de dos décadas en materializarse, como hizo Katniss en la mencionada cinta—.

PUBLICIDAD

Estamos ante una adaptación que roza la perfección, que cuenta en el guion con el mismo autor de la primera cinta, William ‘Billy’ Ray, junto a Michael Lesslie, que ya participó en la anterior precuela. Así, el director Francis Lawrence recupera la esencia de la primera y única película de la serie que no llegó a dirigir, responsabilidad que ha asumido con las cinco restantes.

Un reparto de estrellas para una distopía a todo color

Cuando Collins comenzó a idear Los juegos del hambre, hace casi dos décadas, lo hizo inspirándose, entre otras cosas, en la guerra de Irak y unos reality shows cada vez más descabellados. El resultado fue una distopía sobre la propaganda, el entretenimiento como opio de las masas y la autocracia que, dos décadas después, parece más actual que nunca. Y si en algo insiste especialmente esta precuela respecto a las anteriores es en la manipulación informativa.

PUBLICIDAD

El epígrafe de George Orwell que aparece en la novela lo advierte bien: “Toda propaganda es mentira, incluso aquella que cuenta la verdad. (...)”. En una de las escenas, Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), miembro del equipo audiovisual del Capitolio y futuro Vigilante Jefe de los Juegos, ordena repetir la despedida de Haymitch con su familia porque no ha resultado lo suficientemente dramática. Como recuerda más adelante, el storytelling lo es todo. En una historia que ya sabemos cómo acaba, también.

'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. (Lionsgate Films)

La cinta tiene uno de los mejores repartos del año. El actor Joseph Zada (Sídney, 2005) asume la batalla personal de Haymitch sin caer en la imitación, evocando al pasado de un personaje que, para cuando se había estrenado la película original, su planteamiento no era siquiera un borrador. Zada, que viene de coprotagonizar junto a Florence Pugh una de las series de la temporada, se enfrenta a las secuelas de su personaje con mucho carisma. A su lado casi siempre estará Maisilee, encarnada con antipatía por Mckenna Grace (Texas, 2006), que irá conquistando poco a poco al espectador. El final, por desgracia, ya se sabe cuál es, por lo que conviene no encariñarse.

PUBLICIDAD

El resto de habitantes del Capitolio es uno de esos repartos soñados que los fans confeccionan en Twitter: Ralph Fiennes hereda la frialdad de Donald Sutherland como Snow; Jesse Plemons recoge el testigo de Philip Seymour Hoffman como Plutarch Heavensbee; Elle Fanning se convierte en una joven Effie Trinket, previamente interpretada por Elizabeth Banks; y Kieran Culkin sucede a Stanley Tucci como el presentador Caesar Flickerman. De los manierismos de Cuklin hasta el tono de voz de Fanning, el reparto parece haber absorbido todas y cada una de las cualidades que los hicieron únicos sin rozar la caricatura. A ellos se suman Maya Hawke como Wiress, en lo que, pese a lo breve, es probablemente el mejor papel de su carrera; y una hipnótica Glenn Close como Drusilla, la extravagante representante del Distrito 12.

Imagen del reparto confirmado para la nueva película comparado con los anteriores actores que dieron vida a los personajes

La otra gran baza de la cinta es el uso del color. Atrás quedaron los grises y tonos desaturados tan machacados en las distopías, y que el cineasta Gary Ross usó a destajo en la primera cinta. Al igual que en Midsommar, la perturbadora obra de Ari Aster ambientada en una aldea remota de Suecia, el horror ocurre a plena luz del día. La arena de los 50.º Juegos, que no es ni más ni menos que Somiedo, Asturias, es un paraíso de vegetación y color bajo el que se esconde un infierno. Que exista un blockbuster en el que no haya que entornar los ojos para distinguir lo que ocurre es, hoy en día, un milagro.

PUBLICIDAD

La mayor flaqueza de la cinta es que, pese a ser la más larga de toda la franquicia, con 2 horas y 38 minutos de duración, no se para a explorar los entresijos del Capitolio a los que tanta atención se les presta en las primeras dos cintas. Tampoco ayudan algunos efectos especiales, especialmente en la arena, donde no termina de quedar muy claro si su aspecto artificial responde al diseño de los mandamases de Panem o si el uso del CGI ha acabado jugando en su contra.

'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. (Lionsgate Films)

Tampoco es ningún secreto que la película se reserva para el final el (mini) regreso de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson como Katniss y Peeta. El reencuentro, que pese a apelar a la nostalgia millennial y gen Z no opaca el resto del filme, queda empañado por las terribles pelucas. Todo hay que decirlo.

PUBLICIDAD

Para escribir la quinta entrega de la saga, Collins se inspiró en el pensamiento del filósofo David Hume: ¿está garantizado que el sol saldrá mañana? Las revoluciones llevan tiempo. Y esta precuela recuerda que, si una rebelión fracasa hoy, no significa que no pueda triunfar, aunque tarde 24 años.