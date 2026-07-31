Tom Holland cree que Timothée Chalamet habría sido un gran Spider-Man en un universo alternativo: “Y yo habría conseguido ‘Dune’”

Spider-Man: Un Nuevo Día presenta su tráiler final.

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Tom Holland, quien lleva más de una década interpretando a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), sorprendió a sus seguidores al imaginar públicamente cómo habría sido el icónico superhéroe si el papel hubiera recaído en Timothée Chalamet. Durante su participación en el pódcast Happy Sad Confused, el actor británico no solo elogió el trabajo de Chalamet, sino que también esbozó la posibilidad de un curioso intercambio de roles: “Quizá yo habría conseguido Dune”.

La conversación surgió cuando el conductor del pódcast le propuso a Holland pensar en una realidad alternativa donde él nunca hubiera sido elegido para encarnar a Peter Parker y, en su lugar, el protagonista de Dune asumiera el rol en el MCU. Sin dudar, Holland respondió con admiración hacia el actor estadounidense: “Creo que él (Timothée) sería un gran Spider-Man. Creo que aportaría mucha emoción. Sería una versión más introspectiva del personaje, lo cual podría resultar interesante”. También destacó las capacidades emocionales del actor, conocido por su trabajo junto a Zendaya —esposa de Holland— en Dune. Según Holland, “Timothée podría ofrecer una interpretación más contenida y profunda de Peter Parker, distinta a la que los seguidores han visto hasta ahora”.

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La charla no quedó ahí. En tono de broma, Holland imaginó las consecuencias de ese hipotético intercambio profesional. Si Chalamet hubiera sido Spider-Man, él mismo podría haber interpretado a Paul Atreides en la adaptación cinematográfica de Dune. “Quizá yo conseguí Dune”, bromeó. “Sería un tipo torpe corriendo por la arena. Aunque, la verdad, sería divertido”. Estas declaraciones de Holland no solo muestran su buen humor, sino también una apertura poco habitual entre grandes figuras de franquicias millonarias para hablar abiertamente sobre alternativas en el reparto. El actor reconoció que un Spider-Man interpretado por Chalamet probablemente sería más reflexivo y sosegado, marcando un contraste con su propia versión, que se caracteriza por la espontaneidad y el dinamismo.

Tom Holland cree que Timothée Chalamet habría sido un gran Spider-Man

Holland y el futuro de Spider-Man en el MCU

Aunque las especulaciones sobre universos alternativos causaron revuelo, Holland subrayó que su presente sigue ligado a Spider-Man. Actualmente, está enfocado en el próximo capítulo de la saga, Spider-Man: Brand New Day. En la misma conversación, el actor reveló que Marvel Studios ya había previsto, desde la etapa de Spider-Man: No Way Home, la posibilidad de entregar el manto del superhéroe a un nuevo personaje. El propio Holland manifestó interés en participar en la transición del legado de Peter Parker, mencionando en particular la idea de presentar y guiar a nuevas generaciones de héroes, como Miles Morales. No obstante, aclaró que esto no significa un retiro inminente: “Estoy dispuesto a seguir siendo Spider-Man mientras Marvel Studios y Sony lo deseen”, afirmó.

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El futuro de Spider-Man parece abierto a múltiples posibilidades dentro del MCU, pero Holland insiste en que la decisión sobre la continuidad del personaje dependerá tanto de la evolución de las historias como de la recepción del público. Por lo pronto, el actor mantiene su compromiso con el superhéroe que lo catapultó a la fama internacional. Más allá del MCU, Holland ya tiene en agenda un nuevo desafío actoral. El británico será el protagonista del biopic sobre Fred Astaire que prepara Sony Pictures, bajo la dirección de Paul King. Según confirmó, una vez que finalice la gira promocional de Spider-Man: Brand New Day, dará inicio a los ensayos de baile necesarios para encarnar al legendario artista.

Con este anuncio, Holland amplía el horizonte de su carrera, mostrando su disposición para asumir papeles diferentes e incluso explorar géneros como el musical. El intérprete ha dejado claro que, pese a su identificación con Spider-Man, busca diversificar su trayectoria en la industria cinematográfica. Por ahora, la expectativa de los seguidores se mantiene tanto en el futuro de Spider-Man como en la evolución personal y profesional de Holland, quien continúa ocupando un lugar central en la conversación sobre el presente y futuro del cine de superhéroes y más allá.

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